Los otros héroes que murieron en el atentado de Sídney: Boris y Sofia Gurman, la pareja de judíos que trató de detener a uno de los asaltantes

Un vídeo grabado desde un coche muestra cómo el matrimonio de 61 y 69 años intenta reducir y arrebatar el arma a uno de los autores del tiroteo

Boris y Sofia Gurman eran una pareja de judíos—él, un jubilado de 69 años; ella, una empleada de Correos de 61— que el domingo murió en el atentado contra la comunidad judía de Sídney. Sus identidades se han conocido este martes, después de que se divulgara un vídeo grabado por la cámara del salpicadero de un coche, que muestra a Boris Gurman forcejeando con uno de los dos hombres que cometieron la masacre. Contando con estos dos jubilados, mataron a 15 personas reunidas en la playa de Bondi para celebrar el primer día de la festividad judía del Jánuca.

Otro vídeo anterior, divulgado el mismo día del atentado, mostraba a otro australiano, el frutero musulmán de 43 años Ahmed al Ahmed, desarmando al atacante de más edad, Sajid Akram, de 50 años, que más tarde fue abatido por la policía. Al Ahmed, aclamado como un héroe, sobrevivió al atentado y se recupera de sus heridas en el hospital St George de Sídney.

Las imágenes que se han conocido este martes no son muy nítidas y duran apenas los segundos que el coche en el que está instalada la cámara tarda en pasar. El vídeo muestra los momentos inmediatamente anteriores al inicio del tiroteo, después de que los dos presuntos autores, Sajid Akram y su hijo, Naveem Akram, de 24 años, salieran con los rifles en la mano de un Hyunday Elantra gris, aparcado en el puente desde el que luego empezaron a disparar y que da acceso a la popular playa. El vehículo tiene una bandera rudimentaria del Estado Islámico en el parabrisas (negra con letras en árabe blancas).

En ese momento, se ve a un hombre mayor, vestido con un polo de color lavanda —el transeúnte identificado este martes por su familia como Boris Gurman— que forcejea con el mayor de los Akram, ataviado con un pantalón blanco.

Ambos caen al suelo en la calzada, detrás del vehículo aparcado, pero el jubilado consigue arrebatarle el rifle al otro hombre, se levanta y parece golpear con el arma al presunto terrorista. Mientras, su esposa Sofía se acerca corriendo a la parte de atrás del coche, en lo que parece un intento de ayudar a su marido. Otras personas buscan mientras tanto refugio en la marquesina de una parada de autobús cercana.

Aunque la pareja sale de plano entonces y las imágenes no reflejan cómo murieron Boris y Sofia Gurman, según medios australianos, Sajid Akram llevaba una segunda arma, con la que les disparó. La conductora del coche desde el que se grabaron las imágenes ha declarado a Reuters que el hombre “no huyó”, sino que “luchó hasta la muerte para quitarle el arma [al terrorista].

Esta conductora asegura haber visto luego que “el anciano finalmente recibió un disparo y se desplomó”. Otro testigo que presenció los hechos declaró a la cadena australiana 9News: “Era un héroe. Lo intentó. Fue justo al principio, pero ya había balas volando y se expuso al peligro”.

De acuerdo con el Sydney Morning Herald, Boris y Sofia Gurman, ambos judíos de origen ruso, fueron las primeras víctimas del atentado, el peor tiroteo masivo en Australia desde 1996.

En el comunicado dirigido a ese diario en el que ha confirmado este martes la identidad de la pareja, sus familiares aseguran que “si bien nada puede aliviar el dolor de perder a Boris y Sofía”, sienten “un abrumador sentimiento de orgullo por su valentía y altruismo”.

People gather to pay tribute to the victims of a mass shooting that targeted a Jewish holiday celebration on Sunday at Bondi Beach, in Sydney, Australia, December 16, 2025. REUTERS/Flavio Brancaleone Flavio Brancaleone (REUTERS)

“Estamos desconsolados por la repentina e insensata pérdida de nuestros queridos Boris y Sofia Gurman”, prosigue la nota, que destaca que la pareja estuvo casada durante 34 años.

“Boris era un mecánico jubilado, conocido por su generosidad, su fuerza silenciosa y su disposición a ayudar a cualquiera que lo necesitara; Sofia trabajaba en Correos y era muy querida por sus colegas y la comunidad”, recuerda el texto. Eran, dicen sus allegados, “el corazón” de su familia, cuya ausencia “ha dejado un vacío inmenso”.

Entre las otras personas asesinadas se incluyen una niña de 10 años —la víctima más joven— un rabino nacido en el Reino Unido, un oficial de policía retirado y un superviviente del Holocausto. Este martes, 22 heridos permanecen hospitalizados en Sídney, ocho de ellos en estado grave, incluyendo a dos policías que recibieron disparos cuando trataban de detener a los dos asaltantes.

También este martes la policía australiana ha confirmado que los dos presuntos autores de la matanza “se inspiraron” en el Estado Islámico. Ambos, padre e hijo, habían viajado el 1 de noviembre a Filipinas, donde esa organización terrorista sigue activa, según ha informado el cuerpo de seguridad, que ha asegurado haber encontrado en el coche de los supuestos autores, además de banderas rudimentarias del Estado Islámico, artefactos explosivos caseros.