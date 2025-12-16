La Mesa del Turismo exige que las mutuas revisen las bajas laborales superiores a quince días

La Mesa del Turismo, que reúne a más de 100 socios del sector, ha realizado esta mañana un balance de claroscuros sobre la llegada de viajeros extranjeros y el impacto que ha tenido en el tejido empresarial, que emplea a más de tres millones de personas.

En el lado positivo, Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo, avanzó que España se va a quedar a las puertas de recibir 100 millones de turistas extranjeros. “Una cifra redonda e histórica para un sector económico que aportará más de 70.000 millones de euros al superávit de la balanza de pagos”, recalcó durante su intervención. Un entusiasmo que se traslada a 2026, pese a la continuada subida de precios y de costes para las empresas. “Encaramos 2026 con un espíritu optimista y un horizonte de crecimiento moderado, pero sostenido, respaldado por unas previsiones favorables, tanto en el incremento de reservas de slots [derechos de vuelo] aéreos y en el número de congresos y grandes eventos confirmados a lo largo del año".

En el debe, la preocupación de las empresas por los elevados niveles de absentismo, a los que el Consejo de Turismo de CEOE puso cifras recientemente, con una media de 165.000 personas que faltan a diario a su puesto de trabajo. A ello se unen otras 35.000 vacantes que no se cubren por falta de personal. Un problema que arrancó de forma puntual con la gran renuncia posterior a la pandemia, pero que se está convirtiendo en una circunstancia estructural, lo que ha obligado a algunas grandes cadenas a ofrecer alojamiento gratuito dentro de la oferta de trabajo para cubrir sus vacantes, especialmente en Baleares y Canarias.

Para corregir los elevados niveles de absentismo, Molas ha propuesto esta mañana que las bajas laborales superiores a quince días sean revisadas por las mutuas de trabajo. “Esta medida permitiría descargar de trabajo a la sanidad pública ante la falta de médicos y dar mayor rigor al control de las bajas”, recalcó. Consciente del conflicto que puede generar que se priorice el diagnóstico del médico mutualista, el presidente de la Mesa del Turismo fue tajante: “El medico de la muta no está a favor de la empresa porque estaría ofendiendo su deontología profesional”, señaló Molas, que alertó de que el absentismo “amenaza la capacidad del sector para mantener su posición de liderazgo”.

Al margen de las reiteradas ausencias al trabajo, la Mesa del Turismo instó a las empresas a no caer en la autocomplacencia. “El sector ha de mantenerse vigilante ante la creciente competencia de destinos que ganan cuota en el Mediterráneo, como Grecia, Chipre, Turquía, Croacia, Montenegro o Albania. Todos ellos están registrando fuertes incrementos de demanda turística y ofrecen una capacidad hotelera en expansión, comercializada a precios significativamente por debajo de la oferta española”. En su opinión, estos destinos se perfilan como rivales muy sólidos en precio y novedad, “lo que exige que seamos capaces de reforzar la diferenciación, la calidad y la sostenibilidad como elementos distintivos de la propuesta turística española”.