Comprobar Lotería del Niño 2026: consulte la lista de números premiados en el sorteo

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026 se ha celebrado este martes 6 de enero, día de Reyes. Desde las 12.00 y durante aproximadamente 20 minutos se han repartido en el Salón de Loterías y Apuestas del Estado 770 millones de euros a través de tres premios grandes y miles de premios pequeños. Primero se han realizado las extracciones de terminaciones (dos cifras, tres cifras y cuatro cifras), después se han extraído los grandes premios (tercero, segundo y primero) y finalmente los reintegros.

El mayor premio que reparte este sorteo está dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo. Es el más esperado y ha sido para el número 06703, que ha estado muy repartido por diferentes localidades españolas como Benavente, Mataró o Sanlúcar de Barrameda.

El segundo premio, que ha recaído en el número 45875, está dotado con 750.000 euros por serie, es decir, 75.000 euros al décimo. Pontevedra, Madrid, Barcelona y Almería son algunas de las provincas agraciadas. Y el tercer mayor premio está dotado con 250.000 euros por serie, es decir, 25.000 euros al décimo. En este caso el número agraciado ha sido el 32615 y ha caído en Burgos y en Granada.

Vinculados a estos tres premios, también se han repartido las aproximaciones. Destacan los 1.200 euros que reciben los números anterior y posterior al del que obtenga el premio primero, o los 610 de los números anterior y posterior al del que obtenga el premio segundo.

Extracciones de terminaciones y reintegros

Cinco extracciones de dos cifras que reparten 40 euros por décimo: 27, 54, 37, 44, 94 .

Catorce extracciones de tres cifras que reparten 100 euros por décimo: 367, 643, 156, 325, 511, 058, 457, 510, 861, 640, 400, 887, 392, 248.

Dos extracciones de cuatro cifras que reparten 350 euros por décimo: 3682 y 1829.

Reintegros: 0, 1, 3.

