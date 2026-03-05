Ciudad de México alerta por fraudes con mensajes falsos de multas de tránsito
La Secretaría de Movilidad de la capital mexicana ha advertido que no realiza notificaciones de adeudos a través de mensajes de texto con enlaces externos no oficiales
“Último aviso de movilidad. El adeudo vial para 0711 pasará a cobro judicial mañana”. “Últimas 24 horas para liquidar su deuda vial antes de cargos judiciales”. Las autoridades de Ciudad de México han alertado sobre un método de fraude relacionado con mensajes de texto que alertan de supuestas multas de tránsito que requieren pago inmediato. “Estas comunicaciones no provienen de instancias oficiales y buscan engañar a los usuarios para obtener información personal o bancaria”, ha advertido la Secretaría de Movilidad (Semovi) capitalina.
En julio del año pasado, un reporte de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), una firma de investigación de mercados, reveló que en México, en los últimos siete años, más de 13 millones de personas fueron víctimas de ese tipo de estafa llamada phishing.
Cómo funciona la estafa
La Semovi informó que ha detectado una serie de mensajes de texto (SMS) enviados desde números no identificados ni vinculados con sus oficinas. El propósito es generar alarma para que la persona receptora dé clic en un enlace que la dirige a sitios web ajenos al Gobierno capitalino. Según imágenes compartidas por la propia dependencia, al menos dos páginas distintas han sido utilizadas para simular portales oficiales.
Una señal de alerta clave es la dirección electrónica. Los sitios oficiales del Gobierno de la ciudad utilizan el dominio “.gob.mx”. Si el enlace redirige a una página con terminaciones distintas —como “.com”, “.org” u otras combinaciones inusuales— o presenta errores ortográficos en la URL, es muy probable que se trate de un intento de fraude.
Este esquema corresponde a lo que se conoce como smishing, una modalidad de phishing realizada mediante mensajes SMS. El mecanismo se basa en explotar la reacción inmediata ante una supuesta infracción. El mensaje aparenta provenir de una autoridad capitalina y advierte sobre una multa no pagada, generalmente acompañada de la amenaza de recargos, bloqueo de trámites o incluso “cobro judicial” si no se liquida de inmediato.
El objetivo es que la persona dé clic o abra el enlace. Una vez dentro del sitio apócrifo —que suele replicar logotipos, colores institucionales y lenguaje administrativo— se solicita ingresar información sensible: número de placa, nombre completo, dirección, contraseñas e incluso datos bancarios como número de tarjeta o códigos de verificación. Con esa información, quienes operan la estafa pueden cometer robo de identidad, realizar cargos no reconocidos o comercializar los datos en mercados ilegales.
La recomendación es no abrir los enlaces, no proporcionar información personal y verificar cualquier supuesto adeudo únicamente en portales oficiales.
Dónde verificar y pagar multas de tránsito
La única forma segura de revisar si existen multas registradas es mediante los canales institucionales del Gobierno capitalino.
- Sitio de consulta de adeudos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México: permite ingresar el número de placa para verificar si existen multas o adeudos vigentes y, en su caso, generar la línea de captura correspondiente.
- Portal de infracciones de tránsito de la Ciudad de México: Se pueden consultar sanciones acumuladas y proceder al pago de manera segura.
Suscríbase a la newsletter de EL PAÍS México y al canal de WhatsApp y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.