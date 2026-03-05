Ciudad de México alerta por fraudes con mensajes falsos de multas de tránsito

La Secretaría de Movilidad de la capital mexicana ha advertido que no realiza notificaciones de adeudos a través de mensajes de texto con enlaces externos no oficiales

“Último aviso de movilidad. El adeudo vial para 0711 pasará a cobro judicial mañana”. “Últimas 24 horas para liquidar su deuda vial antes de cargos judiciales”. Las autoridades de Ciudad de México han alertado sobre un método de fraude relacionado con mensajes de texto que alertan de supuestas multas de tránsito que requieren pago inmediato. “Estas comunicaciones no provienen de instancias oficiales y buscan engañar a los usuarios para obtener información personal o bancaria”, ha advertido la Secretaría de Movilidad (Semovi) capitalina.

En julio del año pasado, un reporte de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), una firma de investigación de mercados, reveló que en México, en los últimos siete años, más de 13 millones de personas fueron víctimas de ese tipo de estafa llamada phishing.

Cómo funciona la estafa

La Semovi informó que ha detectado una serie de mensajes de texto (SMS) enviados desde números no identificados ni vinculados con sus oficinas. El propósito es generar alarma para que la persona receptora dé clic en un enlace que la dirige a sitios web ajenos al Gobierno capitalino. Según imágenes compartidas por la propia dependencia, al menos dos páginas distintas han sido utilizadas para simular portales oficiales.

Una señal de alerta clave es la dirección electrónica. Los sitios oficiales del Gobierno de la ciudad utilizan el dominio “.gob.mx”. Si el enlace redirige a una página con terminaciones distintas —como “.com”, “.org” u otras combinaciones inusuales— o presenta errores ortográficos en la URL, es muy probable que se trate de un intento de fraude.

Detección de mensajes de texto (SMS) fraudulentos. Secretaría de Movilidad CDMX

Este esquema corresponde a lo que se conoce como smishing, una modalidad de phishing realizada mediante mensajes SMS. El mecanismo se basa en explotar la reacción inmediata ante una supuesta infracción. El mensaje aparenta provenir de una autoridad capitalina y advierte sobre una multa no pagada, generalmente acompañada de la amenaza de recargos, bloqueo de trámites o incluso “cobro judicial” si no se liquida de inmediato.

El objetivo es que la persona dé clic o abra el enlace. Una vez dentro del sitio apócrifo —que suele replicar logotipos, colores institucionales y lenguaje administrativo— se solicita ingresar información sensible: número de placa, nombre completo, dirección, contraseñas e incluso datos bancarios como número de tarjeta o códigos de verificación. Con esa información, quienes operan la estafa pueden cometer robo de identidad, realizar cargos no reconocidos o comercializar los datos en mercados ilegales.

La recomendación es no abrir los enlaces, no proporcionar información personal y verificar cualquier supuesto adeudo únicamente en portales oficiales.

Dónde verificar y pagar multas de tránsito

La única forma segura de revisar si existen multas registradas es mediante los canales institucionales del Gobierno capitalino.

