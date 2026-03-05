Vox tumbará la segunda investidura de Guardiola en Extremadura

María Guardiola abandonó el miércoles el hemiciclo de la Asamblea de Extremadura flanqueada por los suyos y con gesto triste tras perder su primer debate de investidura. Minutos antes, todos los partidos habían votado no a la candidata del PP. Ante los medios de comunicación, la presidenta extremeña en funciones pidió que algún grupo cambiase su voto a una abstención en el segundo intento de este viernes, cuando ya solo era necesaria una mayoría simple. “Sea quien sea”, imploró. Pero Vox no se ha movido un milímetro de su posición y tumbará otra vez la investidura de la baronesa del PP en una sesión que arranca a las 14.00. Una decisión que comunicaron a los populares en la mañana de este jueves.

Durante las últimas horas ha habido contactos entre ambas formaciones, confirman fuentes conocedoras de la negociación, pero no se ha cerrado un acuerdo. Y los ultras ya habían avanzado que no se abstendrían en ningún caso: solo votarían a favor si se alcanzaba un pacto in extremis. Un escenario que los populares ya vislumbraban lejano y solo después de las elecciones del próximo 15 de marzo en Castilla y León, al considerar que detrás del movimiento de no llegar a un entendimiento ahora solo obedece al tacticismo electoral de los próximos comicios.

En Extremadura, Guardiola ganó las elecciones del 21 de diciembre por mayoría simple con 29 escaños. Mientras que los ultras se dispararon de los 5 a los 11 diputados y se volvían más indispensables aún para dar la llave al gobierno popular. La presidenta autonómica adelantó los comicios precisamente para tener manos libres y casi dos meses después, Santiago Abascal prolonga su agonía. Ambos mantienen además una enemistad manifiesta.

“Durante días se impuso el marco de que dependía de relaciones personales y de la existencia de ruido y de poco trabajo. Y resulta que solo depende del calendario electoral″, denuncian en el Partido Popular extremeño. “Nunca pensamos que el partido de Santiago Abascal uniría sus votos al partido de Pedro Sánchez en contra de un gobierno del Partido Popular”, lamenta Génova en comunicado. “El ‘no’ lleva días decidido y probablemente no guarde relación con las conversaciones mantenidas en Extremadura sino que obedezca a factores externos”, se quejan en la formación de Alberto Núñez Feijóo. “Con su tacticismo electoral, Vox traicionará a sus propios votantes. Nadie les ha votado para eso”, ha remachado el secretario general de los populares, Miguel Tellado, en redes sociales.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación en breve]