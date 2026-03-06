El cantante de Los Recoditos es denunciado por su esposa por maltrato físico, psicológico y emocional

Rafael González García, líder y vocalista de la banda de regional mexicano Los Recoditos, ha sido denunciado por su esposa, Fernanda Redondo Cortés, de violencia física, psicológica y emocional por parte del artista. “Llevo 12 años con mi pareja. Soy paciente psiquiátrico debido a todas las infidelidades y otras cosas de las que no puedo hablar aquí en TikTok porque me van a censurar”, ha dicho Redondo en un video que subió a la red social china. “He sufrido de eventos depresivos muy fuertes. Ayer me golpeó —muestra el brazo derecho con un hematoma grande en la parte interior del bícep—, me encajó un cuchillo. Me ha sometido para que no pueda hablar ni decir nada. Ahorita vino gente de su empresa para defenderlo y para que no diga nada“, señala. Un usuario le ha preguntado si ya interpuso una denuncia. “Ya está la demanda, pero las empresas de El Recodo y El Recodito lo están protegiendo”, contesta Redondo.

Tras la denuncia, la banda ha emitido un comunicado en redes sociales diciendo que han tomado la decisión de pausar temporalmente las actividades con el cantante para que este pueda concentrarse en atender y esclarecer la situación. “Como empresa reiteramos nuestra postura de cero tolerancia ante cualquier forma de violencia y nuestro compromiso permanente con el respeto, la integridad y los valores que promovemos dentro y fuera de la banda”, se lee.

La pareja del artista pone toda la responsabilidad en él si algo le llegar a pasar. “Es una figura pública, cantante de la banda Los Recoditos, se llama Rafa González García. Quiero aclarar que si algo me llegara a pasar, es por él y nada más por él; o por la gente de la empresa.” Además, solicita la ayuda de los usuarios para difundir el contenido. “Sé que somos muchas mujeres las que estamos pasando por una situación así. Necesito mucho su apoyo, ya que me encuentro sola en una ciudad donde no tengo familia; no tengo a nadie. Él me dejó sin nada”, concluye.

Otro video de Redondo se ha difundido en la red social X. Dentro de un auto, González conduce y ella viaja en el asiento del copiloto. La mujer se graba en modo selfie y dice: “Amiga, guárdame este video, por favor. Mira cómo me tiene”. Redondo respira agitada, el rostro hinchado con hematomas alrededor de los ojos, el mentón y la oreja. El teléfono lo gira en dos ocasiones en dirección a González, quien mantiene los ojos fijos en su teléfono celular mientras mueve los pulgares con rapidez, como quien redacta un mensaje de texto. El video dura 14 segundos.

Por ahora, el cantante no se ha pronunciado al respecto. En su cuenta personal de Instagram, el último contenido publicado es un “palomazo” con Banda Carnaval, con fecha del 3 de marzo, pero ya supera los 150 comentarios. Algunos dicen “Justicia por Fernanda”; “No estás sola”; “Levanten la voz”; “¿A qué hora lo corren?”, escribe un usuario y etiqueta a la agrupación, otra persona responde, “No lo van a correr. Si vas a su cuenta [de la banda] y dejas un comentario de González, te bloquean”.

Sin embargo, en la cuenta oficial de Los Recoditos, los comentarios continúan habilitados. El comunicado tiene más casi 900 entradas de gente que pide justicia y la destitución del cantante.

Suscríbase a la newsletter de EL PAÍS México y al canal de WhatsApp y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país.