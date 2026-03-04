Detenido el presunto feminicida de una madre buscadora asesinada en Mazatlán

La policía de Sinaloa ha puesto a disposición judicial al hombre de 24 años. La víctima, de 38 años, buscaba a un hijo desaparecido hace un año en Mazatlán

El presunto feminicida de la madre buscadora Rubí Patricia Gómez-Tagle ha sido detenido en Sinaloa, según ha informado este martes la Fiscalía del Estado norteño. El sospechoso, José Manuel N, de 24 años, ya contaba con una orden de detención y ha sido puesto a disposición de un juez, quien determinará si continuará su proceso en prisión o con una medida cautelar, de acuerdo con un escueto comunicado del Ministerio Público.

El cuerpo de Gómez-Tagle, quien formaba parte del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Corazones Unidos por una Misma Causa en Mazatlán, fue encontrado el pasado viernes con “lesiones producidas por arma punzocortante, mismas que le ocasionaron la muerte“, según el reporte de la Fiscalía.

El feminicidio de la madre buscadora de 38 años generó atención mediática en un Estado sumido en una vorágine de violencia al coincidir con una visita de la presidenta, Claudia Sheinbaum, por el sur de Sinaloa. De acuerdo con la prensa local, el cadáver fue hallado dentro de su casa. La víctima era madre de Édgar López, un joven desaparecido el año pasado en Mazatlán.

El colectivo al que pertenecía Gómez-Tagle confirmó la semana pasada a este diario que las activistas tenían previsto acudir a la Fiscalía sinaloense para realizar una jornada de búsqueda en la zona conocida como El Verde, en la pequeña localidad de Concordia.

La zona, cercana a Mazatlán, ha estado en el foco mediático después de que fuesen encontradas fosas clandestinas con hasta 14 cuerpos. Justamente el pasado enero fueron secuestrados 10 mineros en ese municipio. Los restos de al menos cinco han aparecido en El Verde.

Al ser cuestionada por la prensa local durante su gira en Sinaloa, Sheinbaum se limitó a señalar que el caso quedará en manos de la Fiscalía estatal.

Asesinatos de buscadores de desaparecidos

El caso de Gómez-Tagle es solo uno más en una larga lista de asesinatos de familiares que, tras chocar con el muro de la corrupción y la ineficiencia de las autoridades, han decidido encontrar a los suyos con sus propias manos. Muchas veces con palas para escavar en las múltiples fosas clandestinas del crimen organizado, desperdigadas por el país.

De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, al menos 30 familiares de personas desaparecidas en México fueron asesinados entre febrero de 2011 y mayo de 2025. De estos casos, 16 eran mujeres.

Solamente en lo que va del Gobierno de Sheinbaum (tomó el cargo en 2024), ocho buscadoras han sido asesinadas, de acuerdo con la organización Artículo 19.

Al feminicidio de Gómez-Tagle se añade el secuestro el pasado octubre de la madre buscadora María de los Ángeles Valenzuela, también integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa en Mazatlán.

Las desapariciones son un problema crónico más en México, sumido en una guerra sin cuartel contra los carteles desde hace 20 años y que se ha cobrado la vida de más de medio millón de personas.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, hay más de 133.000 casos en el país norteamericano. Esta cifra, sin embargo, ha sido puesta en duda por oenegés, académicos y activistas por las múltiples irregularidades en la plataforma. Entre ellas destacan las entradas duplicadas y personas que ya han sido encontradas.

En 2025, el Gobierno de Sheinbaum acumuló 14.000 registros de desaparición, un 20% más que el año anterior y dobló la cifra del primer año del mandato de su predecesor. Andrés Manuel López Obrador.