Asesinada una madre buscadora en Mazatlán, en plena visita de Sheinbaum al sur de Sinaloa

La Fiscalía de Sinaloa ha informado este viernes de la muerte de Rubí Patricia Gómez-Tagle, madre de Édgar López, joven desaparecido el año pasado en Mazatlán. La mujer ha aparecido muerta en su casa, con “lesiones en distintas partes del cuerpo, presuntamente producidas por arma punzocortante”, ha dicho la dependencia en un comunicado. El aparente asesinato ocurre en mitad de la gira de la presidenta, Claudia Sheinbaum, en el sur de Sinaloa, con la región en llamas, por las desapariciones masivas del último mes.

De 38 años, Gómez-Tagle era parte del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Corazones Unidos por una Misma Causa en Mazatlán. De acuerdo con Laura Ivonne Valdez Ramírez, integrante y fundadora del mismo colectivo, tenían previsto acudir este mismo viernes a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y posteriormente trasladarse a una jornada de búsqueda en la zona de El Verde, Concordia, no muy lejos de Mazatlán. El asesinato de Rubí Patricia fue el motivo principal para suspender la búsqueda programada.

Comunidad del cercano municipio de Concordia, El Verde ha sonado estos días en todo el país. Las autoridades han encontrado allí fosas clandestinas, de las que han rescatado hasta el momento 14 cuerpos. Una de las desapariciones masivas de estas semanas conduce precisamente a El Verde. El 23 de enero, criminales se llevaron a un grupo de 10 trabajadores mineros de su residencia, en Concordia. Los restos de al menos cinco han aparecido en El Verde. De momento, no se sabe si los demás acabaron allí también.

“Nosotras estábamos esperando a Patricia en la fiscalía y no llegaba y su teléfono mandaba a buzón”, ha dicho en entrevista con este diario Laura Ivonne Valdez. “Entonces se me hizo muy fácil comentarle al encargado que traía el convoy para irnos a la búsqueda, que llegara a su casa. Entonces, yo llego y le toco la puerta, y pues como la casa es de dos pisos, le toco a la parte de abajo, donde vive su mamá, y ella me dice que posiblemente se había quedado dormida. Me dice, ‘mira, yo le estoy calentando la comida’, y que si quería ir subiendo a tocarle a Rubí para ver qué pasaba porque no se había levantado”, ha añadido.

“Cuando subo, la puerta estaba semiabierta. Le grité y no salía. Entonces se me hizo fácil abrirla. Y cuando voy encontrando la escena, estaba ya tirada, toda desangrando”, ha explicado. Ella y otras integrantes del colectivo han permanecido en el domicilio, mientras se notificaba a las autoridades y posteriormente se trasladaron a la Fiscalía para conocer los procedimientos a seguir.

El asesinato ha cimbrado a la ciudad y al sur de Sinaloa en general, en plena gira de Sheinbaum a la zona, tras la crisis de las últimas semanas. La presidenta ha dado su habitual conferencia de prensa matutina en Mazatlán, en la que ha hecho un llamado a quienes esperan viajar a México para el Mundial de Fútbol, diciendo que “vienen a un lugar seguro”. El mensaje parecía oportuno, casi una semana después de los enfrentamientos y bloqueos en Jalisco para detener y asesinar a Nemesio Oseguera Cervantes, “el Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Acompañada del Gabinete de Seguridad, la comparecencia de la mandataria ha incluido un breve informe sobre la presunta disminución de la violencia en el sur de Sinaloa. Su equipo ha destacado la caída de los asesinatos en Sinaloa, de los delitos de alto impacto y del robo de vehículos. También ha destacado la detención de más de 2.000 personas desde su llegada a Palacio Nacional, en octubre de 2024, el decomiso de más de 30 toneladas de drogas, y la incautación de casi 5.000 armas de fuego.

La madre buscadora

Gómez-Tagle tuvo a su hijo muy joven. Eso la llevó a dedicar su tiempo a buscar ingresos. Vendía tortas o productos por catálogo con el afán de garantizar el sustento en su hogar. Porque además de su niño desaparecido, tenía otra hija más chica. “Ella tuvo a su hijo muy joven. Yo le llegué a comprar comida y ella a veces hacía como obras caritativas, como para darles a los demás”, ha contado una amiga de la mujer.

Para el colectivo Sabuesos Guerreras A.C., otro de los que funcionan en el Estado, el asesinato de Rubí Patricia en Mazatlán es un desafío directo al Estado y una bofetada a la seguridad nacional. Representa para ellas un suceso que marca un punto de no retorno en la exigencia de justicia. “El asesinato de una madre buscadora durante una gira presidencial es un mensaje de impunidad absoluta por parte de los perpetradores. Confirma que el discurso de abrazos o protección no ha llegado al terreno donde las madres escarban la tierra”, ha dicho una representante.

De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, al menos 30 familiares de personas desaparecidas fueron asesinados entre febrero de 2011 y mayo de 2025. De estos casos, 16 eran mujeres. Las agresiones registradas en contra de familiares de personas desaparecidas trascienden los asesinatos. También hay desapariciones, como la de María de los Ángeles Valenzuela, otra madre buscadora del Colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa en Mazatlán, que el 14 de octubre de 2025 fue reportada como desaparecida. A la fecha, sigue sin ser localizada.