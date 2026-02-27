De la caída de El Mencho a la ola de violencia en México: la cronología del golpe al CJNG

La muerte del narcotraficante desató narcobloqueos, ataques a civiles y una crisis de seguridad en uno de los operativos más relevantes de los últimos años que expuso el reacomodo del crimen organizado

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, ha detonado una de las crisis de seguridad más intensas de los últimos años en México. La caída del líder criminal más buscado de México el pasado 22 de febrero culminó con su abatimiento en Jalisco y una reacción inmediata del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con bloqueos, ataques a civiles y una ola de violencia que paralizó amplias zonas del occidente del país.

El Mencho fue el líder y fundador del CJNG, una organización que en poco más de una década pasó de ser un grupo regional a convertirse en una de las estructuras criminales más poderosas del continente. Con un perfil público discreto, El Mencho redefinió el equilibrio del narcotráfico en México.

Durante años, El Mencho encabezó la lista de objetivos prioritarios tanto para las autoridades mexicanas como estadounidenses, resistiendo múltiples intentos de captura. Su muerte no significó el final del CJNG, sino el inicio de una serie de acontecimientos que evidenciaron la capacidad de respuesta de la organización criminal y los desafíos del Gobierno mexicano frente al crimen organizado.

Jueves 26 de febrero

La crisis tras la muerte de El Mencho

Cuatro días después del operativo, las autoridades anunciaron un retorno gradual a la normalidad. El abatimiento del capo el pasado 22 de febrero en Jalisco desató una ola de violencia en una veintena de Estados, con bloqueos en vialidades, vehículos incendiados y 62 fallecidos. En algunos Estados como Chiapas, los ataques continúan; las autoridades detuvieron este jueves en Chapayal a cuatro presuntos criminales que pretendían atacar seis poblados. También recapturaron a cuatro de los 23 reos fugados en Puerto Vallarta durante la ola de violencia.

Cabañas La Loma, lugar del enfrentamiento entre militares y miembros del CJNG. Roberto Antillón.

La crisis ha alcanzado al ámbito deportivo internacional. La World Aquatics, la federación internacional de deportes acuáticos, ha anunciado la cancelación de la Copa del Mundo de clavados debido a las condiciones de seguridad en Jalisco.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, hizo un balance sobre la situación del Estado y, sobre todo, de Puerto Vallarta, la ciudad más afectada. En su informe, el político dio un mensaje de tranquilidad y mencionó una serie de acciones para volver a posicionar el puerto como un destino turístico. “Yo no vengo a decirle a Puerto Vallarta que ya estamos en una situación de normalidad absoluta, sería una gran mentira. Lo que yo estoy diciendo es que, poco a poco, estamos recuperando la normalidad”.

Miércoles 25 de febrero

De las reacciones diplomáticas a la disputa por el cuerpo del capo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una llamada con la presidenta Claudia Sheinbaum para conocer detalles de la operación que acabó con la vida de El Mencho. Ese mismo día, la Embajada de Estados Unidos en México levantó la alerta de seguridad emitida tras los episodios de violencia.

En tanto, la fiscalía recibió un escrito de parte de un representante legal de la familia de El Mencho para solicitar la entrega del cuerpo del líder del CJNG. El cuerpo se encuentra en resguardo del Servicio Médico Forense (Semefo).

Elementos del Ejército en el Centro Federal Forense de la FGR, este miércoles. Emiliano Molina

El reclamo del cuerpo de El Mencho inicia un protocolo de entrega oficial, rodeado de dudas sobre el cierre definitivo de una era en el narcotráfico mexicano y la posible reconfiguración del poder criminal.

Martes 24 de febrero

La crisis de seguridad rumbo al Mundial 2026

La crisis de violencia continuó en los días posteriores a la muerte de El Mencho. El martes, las autoridades confirmaron la fuga de 23 reos en Puerto Vallarta, en un escenario marcado por la desestabilización tras la muerte del capo. La situación impactó con miras a eventos internacionales: los partidos de clasificación rumbo al Mundial 2026 se vieron en riesgo, mientras que las autoridades buscaban contener la percepción de la inseguridad en el Estado. Sin embargo, el Gobierno federal reiteró que Guadalajara mantenía condiciones para ser sede del torneo y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirmó que no habría cambios en el torneo.

Calles de Jalisco vacías tras el abatimiento del Mencho. Roberto Antillón (EL PAÍS)

Las implicaciones internacionales del CJNG

La muerte de El Mencho tuvo repercusiones en las redes criminales internacionales. El CJNG mantenía vínculos con organizaciones en Colombia, lo que generó incertidumbre sobre la continuidad de estas alianzas.

Lunes 23 de febrero

La confirmación oficial de la muerte de El Mencho

El Gobierno mexicano confirmó el pasado lunes 23 de febrero la muerte de Oseguera Cervantes y detalló el saldo del operativo. Al menos 25 agentes de la Guardia Nacional murieron en la jornada de violencia, lo que evidenció la magnitud del enfrentamiento. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, reconoció públicamente el impacto de las bajas, subrayando el costo humano de la operación.

Vehículos calcinados en Tapalpa, Jalisco. Roberto Antillón.

Los ataques a negocios y la escalada de violencia

La violencia por la muerte de El Mencho se intensificó en las horas posteriores. Se registraron ataques contra tiendas, gasolineras y bancos, y el clima de inseguridad obligó a cancelar conciertos, eventos culturales y actividades públicas, mientras diversas ciudades del país entraban en estado de alerta. La embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad en la que hacían recomendaciones para sus viajeros.

Domingo 22 de febrero

El operativo y la muerte del líder del CJNG

El 22 de febrero de 2026, las fuerzas federales llevaron a cabo un operativo en Jalisco que culminó con la muerte de El Mencho. La intervención fue resultado de labores de inteligencia prolongadas y contó con la cooperación de Estados Unidos que proporcionó información clave para ubicar su refugio, aunque la presidenta de México aseguró que agentes estadounidenses no participaron en el terreno. El operativo derivó en un enfrentamiento armado que terminó con el abatimiento del capo. La guarida del líder criminal se encontraba en un complejo de cabañas turísticas bajo vigilancia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavado de dinero.

Vista aérea de Puerto Vallarta, el 22 de febrero. Alam N. López

Narcobloqueos y caos en Jalisco

El CJNG desplegó una reacción inmediata tras el operativo contra El Mencho. Se registraron narcobloqueos en diversos puntos de Jalisco, con quema de vehículos y vialidades cercadas. La violencia afectó directamente a la población civil. Esa tarde, más de 1.000 personas tuvieron que pernoctar en el zoológico de Guadalajara, mientras turistas quedaron varados y múltiples vuelos fueron cancelados.

