La guarida del Mencho eran unas cabañas turísticas en la mira del Departamento del Tesoro

Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, había pasado las últimas décadas escondido en la oscuridad. Los investigadores sabían que el narco más poderoso de México se ocultaba en algún lugar de la sierra de Jalisco, amparado y escoltado por un círculo de seguridad de hombres de su extrema confianza y con armamento de gran calibre. El capo era tan escurridizo que ni siquiera se tenían fotos recientes de él, y las pocas que existen todavía lo mostraban lampiño y jovial. El domingo, el señor de la droga, que ya sumaba casi 60 años, fue abatido por un operativo del Ejército de México, en un lugar a plena vista de los visitantes de la zona y muy frecuentado para hacer ecoturismo. Las cabañas de Tapalpa —convertidas en el escenario de la batalla final del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación— están en una zona boscosa a las faldas de las montañas, cerca de decenas de pequeños hoteles, con un campo de golf y una presa a escasos minutos de distancia. Ese mismo lugar había sido señalado una década atrás por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo vinculó a los mecanismos de lavado de dinero ligados al CJNG y a Los Cuinis.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, ha narrado este lunes cómo los equipos de inteligencia llegaron hasta el lugar en el que se encontraba uno de los hombres más buscados del mundo. Le siguieron la pista a un contacto de la pareja sentimental del Mencho, encargado de trasladarla hasta el encuentro con el capo. La pareja llegó el 20 de febrero al punto de la cita: unas cabañas dentro de un country que alberga un complejo de alojamientos turísticos. Nemesio Oseguera, el narcotraficante que había burlado a la ley desde los años noventa, no estaba oculto en las sombras de un lugar remoto ni inaccesible del sistema montañoso de Jalisco. Estaba en un resort ecoturístico en un pueblo mágico, al lado de un club de golf, en una zona de bosques y rutas de senderismo rodeado de hoteles, al que apenas se tarda dos horas en llegar por carretera desde Guadalajara.

Ficha de búsqueda de Cae Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, Departamento de Justicia de EE UU

La pareja sentimental del Mencho salió del lugar al día siguiente. Las autoridades tenían apenas unas horas para planear el operativo. El líder del CJNG solo estaba acompañado por una docena de escoltas, era una ventana de oportunidad para capturarle sin causar demasiadas bajas. Durante el ataque, el Mencho trató de refugiarse en los pocos árboles que rodeaban la propiedad y se escondió entre la maleza. Allí lo hallaron los agentes, herido de gravedad, al igual que los dos guardaespaldas que salieron con él. Nemesio Oseguera falleció en su traslado aéreo a un hospital.

El alcalde de Tapalpa, Antonio Morales, ha declarado en entrevista con Grupo Fórmula que desconocía que Oseguera estuviera residiendo o visitando su municipio. “Comenzamos a escuchar los sobrevuelos y las detonaciones de los helicópteros a las ocho de la mañana”, ha narrado. Sin embargo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había señalado una década atrás a este pueblo, de apenas 20.000 habitantes, como un lugar donde el CJNG y sus socios Los Cuinis lavaban dinero a través de un negocio de renta de cabañas. En el documento de la autoridad estadounidense se señala que el lugar cambiaba de nombre entre Cabañas La Loma y Cabañas Flores, y que estaba ubicado en el kilómetro 5 de la carretera que une Tapalpa con San Gabriel.

Vista satelital de las cabañas dónde se escondía Nemesio Oseguera, alias El Mencho. EL PAÍS

En ese punto hay unas cabañas que coinciden con la imagen de visión nocturna que captaron los helicópteros del Ejército durante el operativo. La casa más grande, según la imagen satelital, todavía estaba en construcción en 2023. El lugar se encuentra dentro de un fraccionamiento de cabañas y casas de campo cerca de un bosque donde los turistas acuden a hacer acampadas, asados al aire libre, y a disfrutar de la naturaleza y la montaña. Este periódico se ha puesto en contacto con Morales, sin obtener respuesta hasta el momento. La media docena de hoteles que se anuncian a unas pocas parcelas de distancia del lugar aseguran que no oyeron nada, que no estaban en el pueblo o que sus instalaciones están cerradas desde hace meses. En la zona todavía se respira un clima tenso en el que reina el temor a una represalia del grupo armado que domina la región, a la espera de conocer cómo se reestructurará el CJNG y quién sucederá al Mencho en el trono del crimen.