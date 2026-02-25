El hijo del Tío Lako también cayó en el operativo contra El Mencho

Rubén Guerrero, ‘R1’, cercano al líder criminal, se encontraba con él al momento de la intervención de las fuerzas federales, según ha confirmado EL PAÍS

Rubén Guerrero Valadez, alias R1, una figura cercana a Nemesio Oseguera, El Mencho, falleció este domingo en el operativo del ejército realizado en Tapalpa, Jalisco, según ha podido confirmar EL PAÍS. Guerrero Valadez era hijo de Heraclio Guerrero, el Tío Lako, identificado por las autoridades como uno de los operadores más relevantes de la organización criminal. De acuerdo con la información, Rubén Guerrero mantenía una cercanía directa con El Mencho y se encontraba con él al momento de la intervención de las fuerzas federales. El Tío Lako, uno de los grandes socios del Mencho, es también el líder de Los Guerreros, un ala del CJNG que opera en la zona limítrofe de Jalisco y Michoacán.

El operativo del pasado domingo en Tapalpa, un municipio rural a unos 130 kilómetros de Guadalajara, que terminó con la captura del Mencho, despertó una ola de violencia en varios Estados del país. Jalisco, territorio clave para las operaciones del CJNG, se llevó la peor parte. El Gobierno de Claudia Sheinbaum informó el lunes que las seis agresiones criminales ocurridas en la entidad dejaron como víctimas a 25 militares de la Guardia Nacional, un agente de la Fiscalía General estatal, un custodio y una mujer. También perdieron la vida 30 personas vinculadas al crimen organizado. En Michoacán, cuna del capo, ocurrieron 13 agresiones, que dejaron 15 agentes heridos.

Las primeras noticias sobre la caída del Mencho llegaron en la mañana del domingo. El Ejército mexicano acabó con la vida del capo más poderoso del país en un operativo que tuvo la colaboración de las agencias de la inteligencia estadounidense. El Gobierno ha explicado este lunes que lograron la ubicación del criminal por la visita de una mujer, con la que fue a una de las cabañas ubicadas en Tapalpa.

