Sheinbaum disipa dudas sobre Guadalajara como sede del Mundial: “No hay ningún riesgo”

La presidenta asegura que existen “todas las garantías” para celebrar los partidos, tras la ola de violencia registrada en Jalisco por la muerte del Mencho

Vista aérea del estadio Akron, en Jalisco, en diciembre de 2025.Roberto Antillón.
Verónica M. Garrido
Verónica M. Garrido
México -
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido tajante ante las dudas sobre la permanencia de Guadalajara como sede del próximo Mundial de fútbol. “No hay ningún riesgo”, ha afirmado este martes, al asegurar que existen “todas las garantías” para que el torneo se lleve a cabo con normalidad y seguridad para los visitantes.

Las declaraciones de la presidenta llegan dos días después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en un operativo del Ejército mexicano. El hecho desató una ola de violencia y narcobloqueos en distintos puntos de Jalisco, algunos a pocos kilómetros del Estadio Akron, uno de los tres recintos del país para albergar partidos.

El estadio tiene previsto recibir en un mes los juegos de repechaje y, en 107 días, será anfitrión de cuatro encuentros de la fase de grupos. Pese a ese contexto de inseguridad, la presidenta ha insistido en que el Gobierno y las autoridades del Estado trabajan para garantizar condiciones óptimas durante el torneo, que va a atraer a Guadalajara alrededor de tres millones de visitantes durante el Mundial.

