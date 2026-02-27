El Barcelona busca el gol perdido de sus delanteros

Ante el Levante, el Barcelona recuperó el liderato que antes le había sisado el Madrid. Lo hizo con una victoria con tres goles. Ninguno, sin embargo, fue obra de un delantero. Marcaron tres centrocampistas: Marc Bernal, Fermín y Frenkie de Jong, ahora lesionado para un mes y medio. Los atacantes quedaron negados por la falta de puntería. No fue una novedad: ninguno de los delanteros azulgranas ha visto portería en los últimos tres partidos. En total, más de 300 minutos sin acierto. Y sus dos nueves, Robert Lewandowski y Ferran Torres, arrastran una sequía que ya dura tres semanas.

El gol, pese a todo, sigue llegando para el equipo azulgrana, que continúa siendo el más goleador (67) y que más remata (372) de la Liga. La producción ofensiva es un ejercicio coral: 16 goleadores distintos esta temporada, un total de más de 100 dianas y seis jugadores que superan los 10 tantos.

Los nueves, en cambio, no atraviesan su mejor momento. Ante el Girona, ni Lewandowski ni Ferran llegaron a disparar a la portería contraria. Entre ambos marcaron 61 goles la temporada pasada; en este curso, 29. El máximo goleador del equipo sigue siendo Ferran, con 16, seguido de Lamine Yamal, con 15. Pero el atacante valenciano no marca desde finales de enero, ante el Elche.

Empezó el curso adelantando al polaco, que termina contrato esta temporada y que cumplirá 38 años, y reivindicando su candidatura a ser el nueve titular. Pero en lo que va de 2026, tan solo ha anotado tres goles en 14 partidos, y Hansi Flick ha alternado a ambos delanteros. Ante el Levante, Lewandowski fue titular, aunque su participación fue escasa: 12 pases, un duelo —perdido— y un único disparo a puerta. Al ser sustituido, su frustración fue evidente. La temporada pasada anotó 42 tantos, mientras que en epero sta solo contabiliza 13.

No es por falta de ocasiones: 109 en los últimos seis encuentros. El Barça es el equipo que más dispara en la Liga, con 372 remates, y el que más chuta a portería, con 186, por lo que la mitad de los intentos se marchan fuera o se estrellan en el poste. En el último partido, ante el Levante, fueron 22 remates, nueve a portería, y ocho ocasiones grandes y solo tres goles. Una dinámica que empieza a sostenerse en el tiempo: en los últimos seis partidos, el Barça ha fallado 26 de las 33 grandes ocasiones que ha generado.

Aun así, el equipo barcelonista sigue resolviendo encuentros. Ahora llega el Villarreal (16.15, Movistar), el quinto equipo que menos encaja en la Liga (27 goles), en el partido número 100 de Flick como azulgrana. “¿Por qué no [100 más]?”, deslizó el técnico alemán en rueda de prensa. Hacía poco que había terminado el sorteo de la Champions y el vestuario lo había seguido, viendo al Newcastle aparecer como rival. “El Newcastle tiene un equipo fantástico, y hay que respetar a los rivales”, pidió Flick tras esquivar al PSG en octavos.

Para la eliminatoria no podrá contar con De Jong, baja durante un mes y medio por una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha tras un chute en el entrenamiento del jueves. “Tenemos diferentes opciones, pero no es bueno no poder contar con un jugador de su calidad. No es un momento fácil, aunque es una oportunidad para otros jugadores”, explicó Flick, poniendo buena cara al mal tiempo e invitando al resto a aprovechar su oportunidad.

El Barça se agarra al Camp Nou, donde durante el año ha vencido todos sus encuentros. Pero el Villarreal ha ganado tres de sus últimas cuatro visitas. Un duelo en un tramo clave en el que el Barcelona necesita recuperar a sus delanteros sin renunciar a ese gol coral.