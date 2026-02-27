Ir al contenido
ATAQUES MILITARES

Pakistán bombardea Kabul y se declara en “guerra abierta” con Afganistán

El ataque representa la mayor escalada del conflicto entre los dos países vecinos desde el regreso de los talibanes al poder

Vehículo de los talibanes afganos capturado por las fuerzas paquistaníes al otro lado de la frontera.
Agencias
Kabul / Islamabad -
El Gobierno de Pakistán ha informado de que esta madrugada ha bombardeado objetivos en Kabul, la capital afgana, y otros objetivos en el país y ha declarado que ha entrado en una “guerra abierta” con su país vecino, en una escalada del conflicto que ya se ha convertido en el incidente más grave entre ambos países desde el regreso de los talibanes al poder.

El portavoz del primer ministro de Pakistán para medios extranjeros, Mosharraf Zaidi, ha informado de que los “contraataques” paquistaníes alcanzaron “objetivos militares” en Kabul, Paktia y Kandahar”, que continuarían y que se habían ejecutado en respuesta a “ataques afganos no provocados”. Según fuentes de seguridad paquistaníes, ha habido ataques aéreos y por tierra contra puestos militares de los talibanes, cuarteles y depósitos de armas en varias zonas a lo largo de la frontera entre ambos.

El primer ministro de Pakistán, Muhammad Shehbaz Sharif, ha advertido que sus fuerzas armadas tienen la “plena capacidad de reducir a polvo cualquier ambición agresiva” por parte de las fuerzas afganas.

Por su lado, el principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, ha confirmado los ataques sobre la capital afgana y otros puntos: “El cobarde ejército pakistaní ha llevado a cabo bombardeos en algunas áreas de Kabul, Kandahar y Paktia”, escribió en X. Además, ha informado de “importantes operaciones de represalia contra posiciones militares paquistaníes en Kandahar y Helmand”. Ambos bandos han asegurado que sus respectivos ataques han causado cuantiosas bajas a los enemigos. Zaidi ha cifrado en 133 los talibanes afganos muertos en el ataque, mientras que el afgano afirmaba haber eliminado a 55 soldados paquistaníes y tomado el control de 19 puestos enemigos.

El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, ha asegurado en X que la paciencia de su país “se ha acabado”. “A partir de ahora, estamos en una guerra abierta entre vosotros y nosotros”, ha escrito, dirigiéndose a Afganistán. “Pakistán ha hecho grandes esfuerzos para mantener la normalidad de forma directa y a través de países amigos. Se ha involucrado en una diplomacia de pleno derecho. Pero los talibanes se han convertido en un representante de India”, justificó Asif.

Enfrentamiento fronterizo

Las fuerzas del Gobierno talibán y de Pakistán mantienen desde este jueves intensos combates nocturnos en varios puntos de la frontera tras el lanzamiento de una operación coordinada por Kabul a lo largo de la denominada Línea Durand, que se produce cinco días después de una serie de incursiones aéreas de Pakistán.

Los ataques amenazan con desencadenar un extenso conflicto abierto a lo largo de los más de 2.600 kilómetros de frontera entre los dos países por la acusación paquistaní de que Kabul da cobijo y amparo a grupos de militantes que llevan a cabo ataques dentro de Pakistán, una acusación que niega el régimen talibán.

El caso es que el ejército paquistaní ha estado en alerta en los últimos días desde que el martes lanzase ataques aéreos contra campamentos de la milicia Tehreek e Taliban (talibanes paquistaníes) y militantes del Estado Islámico que operan en el este de Afganistán. Según Kabul, esos ataques mataron a 13 civiles y reiteró que no permite que operen desde su territorio esos milicianos. Anunciaron, además, que esos ataques tendrían respuesta. La estatal Agencia de Noticias Bajtar mostró incluso un supuesto batallón de terroristas suicidas afganos dispuestos a cometer atentados en ciudades afganas.

Islamabad acusa sistemáticamente al régimen afgano de dar refugio a grupos terroristas en su territorio, una acusación que los talibanes rechazan habitualmente mientras denuncian violaciones a su soberanía.

