ERC y PSC alargan 10 días la tramitación de los Presupuestos a la espera del IRPF

Esquerra y el PSC han pactado dilatar al máximo la tramitación de los presupuestos y así dar tiempo para allanar la cesión del IRPF a la Generalitat. El Govern de Salvador Illa ha aprobado este viernes el proyecto de cuentas pese a no tener los apoyos necesarios para que sean validados en el Parlament. El sí de ERC es indispensable y su portavoz nacional, Isaac Albert ha asegurado en Ser Catalunya que su grupo presentará una enmienda a la totalidad a las cuentas, pero a la vez busca ganar tiempo y allanar “una vía transitable” sobre la cesión del IRPF. La Mesa y la Junta de Portavoces ha aprobado alargar hasta 20 días naturales el plazo para presentar las enmiendas y si el proyecto prospera las cuentas se votarán el 24 de abril. La fecha clave para aclarar el futuro del proyecto es el 19 de marzo.

Albert insiste en que su partido está en el no a los Presupuestos y ve en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera “la prueba del algodón” del compromiso del PSOE con la mayor soberanía fiscal pactada a cambio de la investidura de Illa y en la Comisión Bilateral de hace un año. “Lo que pedimos es que hay un compromiso [con el IRPF]. No dudo de la palabra de Illa, pero no es suficiente con decirlo. Hay que avanzar. Hay una vía transitable hacia la recaudación del IRPF”, ha asegurado Albert. La tramitación parlamentaria tiene una duración media de 40 días y la Mesa ha ampliardo el plazo para presentar enmiendas de 10 a 20 días naturales para ganar tiempo. La oposición ha realizado lecturas distintas sobre ese gesto: Junts no ha querido entrar y PP y Vox consideran que todo es un “teatro” entre los dos socios.

El president del Parlament, Josep Rull, y la consejera Alicia Romero, con el libro de los presupuestos. GIANLUCA BATTISTA

Esquerra fía su posición a la cesión del IRPF pero la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, ha cerrado esa puerta esta mañana confirmando así el no del PSOE. “A día de hoy, no tenemos acuerdo, y por tanto hay que seguir trabajando, y espero que pase algo parecido a lo que nos ha pasado con el modelo de financiación en la que partimos de posiciones que estaban en las antípodas hasta llegar a un punto de encuentro”, dijo la responsable de la cartera de Hacienda. “Y espero que eso nos permita también con el IRPF aprender del camino recorrido, que es hablar, hablar, hablar, y abandonar posiciones extremas que lo único que hacen es alejar”, ha añadido.

Esa posición no contenta precisamente a ERC. Tras escuchar a la ministra, Albert ha ha apelado al acuerdo de la Comisión Bilateral en que la Gobierno y Generalitat se comprometían a “avanzar en las modificaciones legislativas” para recaudarel impuesto. ERC insiste en que no pide nada extraordinario sino algo recogido en tres acuerdos: el de la investidura, el de la Bilateral y el del comité federal del PSOE. Albert cree que “la prueba del algodón” del compromiso del PSOE será la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde el Gobiernos y las CC AA han de aprobar la nueva financiación (con solo los votos de Cataluña ya hay mayoría). ERC creen que ese un espacio donde, sin “escenificaciones” se puede encarrilar esos “cambios legales” de los que hablan los acuerdos. La reunión aun no tiene fecha aunque se espera que sea antes del verano.

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés. / Europa Press EUROPA PRESS (EUROPA PRESS)

Junts per Catalunya, el principal grupo de la oposición, esperará hasta estudiar el detalle del proyecto de las cuentas para decidir si presenta una enmienda a la totalidad o no. Con todo, su portavoz Salvador Vergés, ha enfriado cualquier posibilidad de pacto, al considerar que las cuentas ya llegan viciadas por contener las medidas pactadas con “los Comuns de Ada Colau” y ha apuntado que esperan que el texto recoja el aumento considerable en los ingresos registrados en los últimos años.

El PP y Vox presentarán una enmienda a la totalidad. El popular Juan Fernández ha achacado su voto no a una partida sino a una cuestión de modelo por la excesiva burocracia, el rechazo a la reduccion fiscal o la mala gestión. “Cataluña sufre un colapso total. Es un presupuesto de naturaleza sovietica y comunista”, ha afirmado erigiendo al PP en el verdadero líder de la oposición. El PP no aclarado si presentarán una petición de dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias –eso dilata la tramitación un mes- por falta de confianza en sus anteriores dictámenes y ha señalado que tanto PSC como ERC es “un teatro y una frivolidad”. Vox, por su parte, no cree en la amenaza de Illa de poder convocar elecciones y ha tasado en 20 millones en subvenciones el precio de “la foto” entre el Govern, la patronal y los sindicatos.