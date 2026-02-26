Junts vuelve a ofrecer a Tatxo Benet ser alcaldable por Barcelona y reaviva la pugna por la sucesión de Trias

Junts per Catalunya acelera sus preparativos para afrontar la batalla electoral por Barcelona. A catorce meses de las elecciones municipales el partido todavía no ha concretado quien será su cabeza de cartel para la capital catalana y aparecen las prisas por encontrar un candidato que cumpla un doble objetivo: salir a competir con garantías y lograr un consenso que calme las tensiones internas que han aflorado durante el proceso para relevar a Xavier Trias. La dirección del partido ha vuelto a ofrecer el cargo al empresario Tatxo Benet y se le insiste para que asuma el papel de alcaldable. El exconsejero delegado de la compañía Mediapro ya fue sondeado antes de Navidades y declinó el ofrecimiento, pero tras visitar personalmente a Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica) medita ahora aceptar la propuesta.

Tatxo Benet, de 68 años, es natural de Lleida pero lleva años instalado en Barcelona, donde ha forjado una carrera empresarial de éxito. El pasado mes de noviembre oficializó su marcha de Mediapro, la compañía que había creado junto a Jaume Roures y Gerard Romy. De los tres, Benet fue el último en separarse de la empresa, donde ejercía de presidente y consejero delegado, y se despidió tras llegar a un acuerdo con el accionista mayoritario, SouthWind Media, el vehículo inversor del grupo chino Orient Hontai.

Tatxo Benet es periodista de formación, igual que Carles Puigdemont, y nunca ha escondido su sentimiento independentista. El mes pasado fue elegido presidente de la fundación FemCat, una entidad privada de empresarios y que se presenta como un instrumento para “hacer de Cataluña uno de los mejores países del mundo”. En los últimos años también se ha significado por desempeñar un papel como mecenas cultural.

Benet no es militante de Junts, pero ha visitado a Carles Puigdemont en su casa de Waterloo. La sintonía entre ambos es buena y, según subrayan fuentes conocedoras de las conversaciones, el expresidente catalán ha insistido personalmente al empresario para que asuma la condición de alcaldable. Las mismas fuentes indican que, tras una primera negativa, Benet está ahora valorando aceptar la propuesta.

Las encuestas no vaticinan buenos resultados para Junts, que sale damnificado de las expectativas de voto que logra Aliança Catalana, incluso sin haber dado a conocer quién será su candidato en Barcelona. La fuerza independentista de ultraderecha tiene previsto dar el nombre el próximo mes de abril.

Desde su puesto de capataz de Junts, Puigdemont ha impulsado otras operaciones de fichajes externos para cubrir puestos de responsabilidad en el partido. No siempre salió bien. Su apuesta por la empresaria Anna Navarro para ser la número 2 en la candidatura que encabezaba el propio Puigdemont en las últimas elecciones catalanas ha tenido un resultado discutible. En el Parlament, el papel de Navarro, supuestamente una emprendedora de éxito que venía de amasar triunfos en Estados Unidos, ha quedado muy diluido, y ha acrecentado los recelos que ya generó en su día dar prioridad a una figura externa, relegando a otras candidatas con larga trayectoria dentro del partido.

En Barcelona, Junts fue la fue la lista más votada en las elecciones municipales de 2023 pero luego se quedó sin gobernar por un insólito acuerdo entre PSC, Comuns y PP, que le terminó dando la alcaldía a Jaume Collboni. Privado de la vara de alcalde, el veterano Xavier Trias, tras un discurso que culminó con un rimbombante “que os zurzan”, anunció su voluntad de apartarse del liderazgo de Junts en el consistorio.

El propio Trias ha tratado de promocionar a su mano derecha Jordi Martí Galbis para que sea el alcaldable, pero cuenta con pocos apoyos en la dirección del partido. En la sala de máquinas de Junts el preferido era Josep Rius, portavoz del partido y hombre cercano a Carles Puigdemont. Rius es, además de portavoz, vicepresidente de Junts, edil en Barcelona y diputado en el Parlament, una acumulación de atribuciones que chirría con el régimen interno del partido y que disgusta especialmente dentro del grupo municipal de Barcelona.

Consultado sobre sus posibilidades como alcaldable, Rius evita pronunciarse, mientras que Jordi Martí Galbis afirma que sus intenciones de postularse como cabeza de cartel siguen intactas. “Nada ha cambiado”, subraya. Añade que si el partido lograra seducir a un candidato que tenga tirón y “de garantías de lograr un muy buen resultado”, él no tendría inconveniente en apartarse de la pelea. “Soy un hombre de partido y trabajaría para el partido”, indica.

No responde si considera a Tatxo Benet un candidato idóneo y tampoco confirma las especulaciones que han aflorado dentro de Junts y que apuntan que, si la apuesta fuese finalmente Rius, la elección del alcaldable se vería abocada a un proceso de primarias.