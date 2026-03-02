Una familia española atrapada en un crucero en Dubái: “Antes o después saldremos de aquí, pero no sabemos cómo”

Manuel Sanz y Cristina Fernández se subieron este sábado a unas motos de agua en Marina Dubái, una de las zonas más lujosas de este emirato. Cuando volvieron a la playa les esperaban sus familiares, que “estaban nerviosos porque habían escuchado un petardazo”, recuerda esta pareja. La persona que les había alquilado los vehículos les aclaró lo ocurrido: “Trump ha empezado la guerra e Irán está respondiendo”. Decidieron entonces volver al crucero MSC Euribia, en el que habían llegado hasta Dubái tras una semana por la región. La compañía les avisó después de que el viaje quedaba cancelado y ahora Sanz —26 años—, Fernández —22 años— y su familia no saben cuándo podrán dejar la zona, como otros miles de españoles atrapados en la zona. “Nuestro vuelo salía de madrugada este lunes desde Doha, pero no hemos podido llegar allí de ninguna manera”, relatan desde la cubierta del buque, desde donde ven cómo las defensas antiaéreas atacan los misiles lanzados por Irán.

Las idílicas vacaciones de esta familia malagueña se han convertido en pesadilla tras el inicio de la Operación Furia Épica. Viajaron desde Málaga a Doha el pasado 20 de febrero y el 22 subieron allí al crucero. Durante los días siguientes recorrieron Qatar, Bahréin, Abu Dabi, Sir Bani Yas y Dubái. “Justo todos los sitios bombardeados”, señalan. Fernández y Sanz viajan también con sus tíos, dos primos menores de edad y sus abuelos, uno de ellos con problemas de corazón y diabético. “Tenemos medicinas para varios días, pero no para muchos”, subrayan. Todos viven la situación con intranquilidad, encerrados en un barco atracado del que no pueden salir y en el que hay otras 4.000 personas, entre ellas medio centenar de españoles. A última hora del sábado debían haber tomado rumbo hacia Doha, pero la compañía les avisó que debían permanecer en puerto ante el inicio del conflicto bélico y, además, el espacio aéreo estaba ya cerrado. Algo que también impidió la salida de un grupo de 26 viajeros de Vélez-Málaga, según informó el alcalde de la localidad malagueña, Jesús Lupiáñez.

Mensaje de alerta recibido por los turistas en la madrugada del domingo.

A medianoche les llegó una alerta de emergencias a sus móviles. Era un texto en árabe e inglés: “Due to a current situation, a potential missile threats, seek immediate shelter in the closest secure building, and steer away from windows, doors and open areas. Await for further instructions” (Debido a una situación actual, ante una posible amenaza de misiles, busque refugio inmediato en el edificio seguro más cercano y aléjese de ventanas, puertas y áreas abiertas. Espere nuevas instrucciones). Un mensaje “como el que en España mandan por las inundaciones, pero por misiles”, cuenta la pareja de cruceristas. A la mañana siguiente les llegó otro mensaje, esta vez de MSC, que les decía que aún no podían partir de Dubái. Y horas después, mientras veían pasar aviones de combate por el cielo y embarcaciones con ametralladoras y baterías antimisiles, llegó otro más: el crucero quedaba cancelado definitivamente.

“Sé que antes o después saldremos de aquí, pero lo que no sé es cómo”, subraya Sanz. Su vuelo salía desde Doha a la una de la madrugada del lunes, pero ha sido imposible llegar hasta allí. Cuando contactó con la aerolínea, Turkish Airlines, le dijeron que debía hablar con la agencia que había contratado el viaje, Trip.com. Esta pidió a la compañía aérea que les permitiera volar desde Dubái, pero no fue posible. Lo único que han conseguido son billetes para el jueves, pero también desde Doha. “En barco no podemos ir allí, y por carretera va a ser muy complicado tal y como están las cosas”, añade el chaval, que agradece las facilidades puestas por MSC para que puedan quedarse en el barco. “Aquí estamos bien. Nos han dicho que podemos estar, al menos, hasta este viernes”. La familia se reconoce nerviosa, pero, a la vez, es consciente de que tienen suerte porque cuentan con un sitio donde dormir y la comida garantizada durante los próximos días.

Manuel Sanz y Cristina Fernández, en una imagen cedida.

“Es todo horrible”

Mientras, desde Fuengirola, a la madre de Manuel, Lorena Sanz, se le quiebra la voz mientras intenta relatar sus últimas 48 horas. “Es todo horrible”, dice, y explica que el sábado por la noche consiguió hablar con la embajada española en Madrid y que tomaron nota de los datos personales de los viajeros atrapados en el crucero, la misma respuesta que la embajada española en Abu Dabi. “No me dicen nada más y no sé por qué no les están ayudando”, señala la mujer, que se pregunta qué puede pasar si el jueves no consiguen viajar a Doha o si el viernes les hacen bajar del barco. “La naviera tendrá que buscar soluciones”, solicita. “Lo importante es que salgan cuanto antes del país. Es toda la familia que tengo, no tengo más”, lamentaba quien está en contacto permanente con el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Fuengirola, José Luis Ponce, que según fuentes municipales les invitó a ponerse en contacto con el Ministerio de Exteriores. “Es lo que estamos haciendo con todos los casos que vamos conociendo”, señalan las mismas fuentes.

“Nuestras embajadas en la región y sus equipos están trabajando intensamente para proteger a los 30.000 españoles en Oriente Próximo. Nuestra colonia se encuentra bien, dentro de las circunstancias”, decía este sábado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en redes sociales. Este domingo, presidía una reunión con una quincena de embajadores de España en la zona para analizar la situación y coordinar la respuesta consular y diplomática. Y, aunque la “prioridad absoluta” es la seguridad de los españoles en la zona, de momento no plantea una evacuación masiva. También pide a quienes están allí que permanezcan atentos a las recomendaciones del ministerio y las embajadas. Además, ha puesto a disposición el teléfono de emergencia consular: 91 000 1249, disponible 24 horas.