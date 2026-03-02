Cancelaciones gratuitas y tarifas reducidas: el plan de contingencia de las hoteleras españolas para los turistas varados en Dubai

Las cadenas hoteleras con presencia en Oriente Medio han activado planes de contingencia para garantizar la seguridad de sus clientes en un escenario bélico en el que el epicentro de todos los problemas se encuentra en Dubai, que ha sufrido bombardeos masivos por parte de Irán, centrados en las bases militares de Estados Unidos. Esos ataques han provocado el cierre del espacio aéreo y de las operaciones en el aeropuerto de Dubai, el segundo más transitado del mundo con 95 millones de pasajeros en 2025, al ser esencial para las conexiones entre Europa y América y Asia.

Ese cierre ha dejado varados a cientos de turistas que se alojaban en los hoteles de las tres grandes cadenas hoteleras de origen español que tienen activos en la ciudad emiratí (Meliá, Barceló y Riu), lo que ha provocado la activación de planes de contingencia.

El de la cadena hotelera balear Riu, que tiene un hotel de 750 habitaciones (Riu Dubai), contempla, en primer lugar, la cancelación gratuita para aquellos clientes que hubieran reservado una estancia y que no hayan podido llegar al destino por el cierre del espacio aéreo. En segundo lugar, los clientes que se vean forzados a alargar sus estancias por la falta de conectividad aérea se les está ofreciendo una tarifa reducida de 80 dólares por noche para los adultos, un 50% de descuento sobre el precio original, y estancias sin coste para los menores de doce años.

Finalmente, la cadena ha advertido de que se podría producir la racionalización de algunos de los servicios que brinda el hotel, en régimen de todo incluido, para garantizar el suministro. “Estamos trabajando para garantizar que tanto los alimentos, el agua y los servicios más básicos estén completamente disponibles”, explican desde la empresa.

Fuentes de otra de las hoteleras españolas en Dubai confirman que ninguno de los hoteles españoles se encuentra en la zona de Palm Jumeirah, la principal zona afectada por los bombardeos iraníes, pese a que se ha transmitido a los clientes que permanezcan en sus establecimientos a la espera de que la situación bélica se calme.

El famoso Burj Al Arab, uno de los hoteles más altos del mundo con 321 metros, o un inmueble de la cadena Fairmont han sido dos de los afectados por los ataques iraníes. Desde Meliá, con tres hoteles en Dubai, constatan un ambiente de moderada normalidad. “Los hoteles están llenos y todos, clientes y empleados, están perfectamente y cuentan con suministros para muchos días. Ninguno ha tenido afectaciones ni ha sufrido ninguna explosión cercana. Solo en uno de los hoteles han visto caer algunos escombros”, recalca una portavoz de la compañía.