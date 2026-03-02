Macron anuncia que aumentará el arsenal nuclear y amenaza con usarlo para “proteger sus intereses”

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes que aumentará su arsenal nuclear para hacer frente a un nuevo contexto geopolítico “lleno de riesgos y amenazas”. También ha anunciado un importante giro en la doctrina de disuasión nuclear francesa, que ha bautizado como “disuasión avanzada”, en la que hay involucrados ocho países europeos, con Reino Unido y Alemania como principales aliados.

“Vivimos un periodo de ruptura, lleno de riesgos (…) Esto justifica un endurecimiento de nuestro modelo de disuasión”, ha señalado Macron, en tono solemne. Francia es el único país de la Unión Europea con arsenal nuclear, además de Reino Unido (fuera de la UE). El francés ha esbozado las líneas de la nueva estrategia de defensa en plena ofensiva de EE UU e Israel en Irán y lo ha hecho en un lugar estratégico: la base naval de Ile Longue, en Bretaña, en uno de los cuatro submarinos nucleares que tiene Francia.

El escenario no es casual: “En este momento de incertidumbre, digo claramente que, como presidente de la República, no dudaré en tomar las decisiones que sean indispensables para proteger nuestros intereses vitales. Uno de nuestros submarinos, el que tengo detrás, tiene un poder equivalente al de todas las bombas que cayeron en Europa en la II Guerra Mundial y es mil veces más potente que la primera bomba nuclear”.

El presidente francés ha recordado que las reglas del juego han cambiado y la amenaza nuclear “crece, se diversifica y la defensa de nuestros adversarios potenciales se refuerza”. También ha enumerado los países que suponen un riesgo, no sólo para los “intereses vitales de Francia”, sino los de Europa: una Rusia “dueña de un arsenal nuclear pletórico”, China, que “fabrica más armas que cualquier otro país”, India y Pakistán, que también refuerzan sus capacidades.

La disuasión nuclear es la piedra angular de la estrategia de defensa de Francia desde los años 60, con el general Charles de Gaulle. Todos los presidentes franceses la han consolidado y Emmanuel Macron, en un discurso en 2020, ya mostró su intención de abrir el diálogo con otros países europeos para poder realizar ejercicios conjuntas. Ahora, en sus palabras, la situación ha cambiado y obliga “a ir a una disuasión avanzada” porque “los europeos se han acostumbrado a que su defensa dependa de terceros”.

“Hoy estamos en otro nivel estratégico, pasamos a otra etapa”, ha dicho Macron, que está en discusiones avanzadas con Alemania y Reino Unido. También con “un primer grupo de aliados” entre los que están Grecia, Polonia, Suecia, Países Bajos y Dinamarca.

Ha recordado igualmente la soberanía de su potencial nuclear: “Nuestro país tiene este arma fuera de lo común que es la base de nuestra defensa. La decisión última de utilizarlo es del presidente. No duraré en tomar la decisión que sea indispensable a la protección de nuestros intereses vitales”.