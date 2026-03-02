Derribados tres cazas F-15 de EE UU en Kuwait por “fuego amigo”

Una persona desciende en paracaídas en Al Jahra (Kuwait), en esta imagen de video difundido en redes sociales el 2 de marzo de 2026 y verificada por Reuters.

El Ejército de Estados Unidos confirma que sus aviones de combate fueron alcanzados por error por las defensas aéreas kuwaitíes. Sus seis tripulantes militares están a salvo

El Ejército de Estados Unidos confirmó este lunes la noticia, que saltó en la noche del domingo (hora de Washington, seis más en la España peninsular), de que tres de sus cazas F-15 se estrellaron en Kuwait tras ser alcanzados por lo que las autoridades definieron como el “fuego amigo” de las defensas aéreas kuwaitíes. Los seis tripulantes de esos aviones, destinados a la Operación Furia Épica, lanzada este fin de semana por Israel y Estados Unidos contra Irán, fueron rescatados y se encuentran a salvo.

La confirmación llegó en la forma de un comunicado del mando central militar de Estados Unidos (Centcom son sus siglas en inglés). “En medio del combate, que incluyó ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones, los cazas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron derribados por error de las defensas aéreas kuwaitíes”, dice el texto difundido X, que fija el momento del incidente a las 23:03 del domingo (de nuevo, hora de Washington).

El comunicado define el estado de los tripulantes como “estable”. “Kuwait ha reconocido este incidente. Agradecemos los esfuerzos de las fuerzas de defensa kuwaitíes y su apoyo en esta operación en curso”, añade. “La causa del incidente está bajo investigación. Se publicará información adicional en la medida que esté disponible”.

En una comunicación posterior, el Centcom informó de la muerte de un cuarto soldado desde el inicio de la Operación Furia Épica. También advirtió de que la identidad de este y de los otros tres “caídos” se difundirán “24 horas después de la comunicación a sus familiares”.

Kuwait interceptó drones hostiles a primera hora de este lunes, en el tercer día consecutivo de ataques de represalia iraníes contra Estados vecinos del Golfo en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

Las fuerzas aéreas iraníes presumieron este lunes de haber derribado un caza F-15 de Estados Unidos que también cayó en Kuwait, según contó la agencia de noticias Tasnim.

El Ministerio de Defensa de Kuwait informó, por su parte, de que son “varios” los aviones de combate estadounidenses que se han estrellado en su territorio. También, que todos sus tripulantes habían sobrevivido. En su comunicado, las autoridades kuwaitíes coinciden con el Centcom al señalar que “se desconocen las causas del accidente” que derribó los tres cazas estadounidenses, y que estas se seguirán investigando.

Un vídeo difundido en las redes sociales y verificado por Reuters como grabado en la zona de Al Jahra, en Kuwait, muestra una aeronave militar cayendo del cielo y a una persona descendiendo en paracaídas en la misma toma.

En un incidente separado, se vio el humo elevarse en el entorno de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de Kuwait, así como camiones de bomberos y ambulancias en la zona, según informaciones de los testigos recogidas por las agencias. De momento, ni la legación diplomática estadounidense ni el Departamento de Estado han dado más datos sobre ese suceso.

Trabajadores heridos

Por otra parte, dos trabajadores resultaron levemente heridos por la caída de escombros en la refinería de Mina Al-Ahmadi, en Kuwait, según informó en X la Compañía Nacional de Petróleo de Kuwait.

La Embajada de Estados Unidos en Kuwait advirtió a los ciudadanos estadounidenses de que persiste la amenaza de ataques con misiles y drones sobre el país y urgió a no acudir a la embajada. Aconsejó refugiarse en sus hogares, permanecer en la planta más baja de la vivienda, lejos de las ventanas, y no salir al exterior.

No se registraron heridos después de que las defensas aéreas de Kuwait interceptaran la mayoría de los drones cerca de los barrios de Rumaithiya y Salwa, informó la agencia estatal de noticias citando al director general de Defensa Civil.

El Ejército de Irán ha confirmado a primera hora del día una nueva oleada de ataques con misiles contra la base aérea estadounidense de Alí al Salem, en Kuwait, y contra varios buques en la zona norte del océano Índico, según ha informado la cadena de televisión pública iraní, IRIB, sin que por ahora haya más detalles sobre estos sucesos, acompañados por nuevas oleadas de bombardeos de Estados Unidos e Israel contra el país.

Una serie de fuertes explosiones se oyó la mañana del lunes en Dubái y en la capital de Qatar, Doha, según testigos de Reuters. También se oyeron fuertes detonaciones y sirenas previamente en Kuwait, de acuerdo con testigos.

Teherán afirmó que atacaría bases estadounidenses en la región después de que Estados Unidos e Israel lanzaran bombardeos contra Irán el sábado. También ha alcanzado diversas zonas civiles y comerciales en ciudades del Golfo, ampliando el impacto del conflicto sobre centros clave de aviación y comercio regionales.