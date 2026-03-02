La Guardia Revolucionaria da por cerrado el vital estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz, la crucial arteria por la que circula aproximadamente el 32% petróleo y el 20% del gas natural licuado transportado por mar a nivel mundial, ha quedado oficialmente bloqueado según las autoridades iraníes. En concreto, el general de la Guardia Revolucionaria iraní, Ebrahim Yabari, advirtió este lunes de que “prenderán fuego” a cualquier barco que trate de cruzar estas aguas.

“Prenderemos fuego a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz”, aseguró el general de brigada en una entrevista en la televisión estatal iraní.

Antes de las declaraciones de Yabari, la Guardia Revolucionaria de Irán confirmó un ataque perpetrado por sus fuerzas contra un petrolero supuestamente vinculado a Estados Unidos que atravesaba esta ruta marítima.

“El petrolero ‘Athe Nova’, aliado de Estados Unidos, sigue ardiendo en el estrecho de Ormuz después de ser alcanzado por dos drones”, ha indicado la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim.

Las fuerzas iraníes han lanzado hasta doce drones contra la base estadounidense de Arifjan en Kuwait, mientras que han atacado la base aérea de Al Minhad en Emiratos Árabes Unidos con hasta seis aparatos no tripulados y cinco misiles balísticos.

Asimismo, ha informado de que la instalación naval estadounidense NSA ha sido atacada por otros seis drones como parte de la ‘Operación True Promise 4’ en respuesta a los ataques por parte de Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

La Guardia Revolucionaria iraní emitió el sábado por radio la orden del cierre del estrecho de Ormuz. Los principales operadores y navieras han suspendido sus operaciones en Ormuz y las empresas aseguradoras han suspendido su cobertura en la zona. Las páginas de seguimiento del tráfico marítimo revelan que el tráfico se ha paralizado a ambos lados del estrecho.

“El estrecho de Ormuz se convierte ahora en un punto focal”, avisaba en un informe enviado antes de confirmarse la interrupción Jack Janasiewicz, gestor de carteras en Natixis IM Solutions. “Sin duda, debemos esperar que persistan las interrupciones a corto plazo. Se estima que por el estrecho circulan 14 millones de barriles de petróleo, lo que supone aproximadamente el 32% del crudo transportado por mar a nivel mundial. Por lo tanto, el impacto puede ser considerable. Pero, una vez más, lo que importa es el volumen y la duración de la interrupción”, afirma el experto.

¿Cuáles son los países más expuestos a este bloqueo marítimo? Janasiewicz identifica a la India, nación que importa alrededor del 85% de su petróleo, y el 60% de ese petróleo pasa por el estrecho. China importa aproximadamente el 40% de su petróleo a través del estrecho y es el mayor importador de petróleo iraní. Japón importa alrededor del 90% de su petróleo y el 75% le llega a través del estrecho. Corea también es un importante importador de petróleo, por lo que el aumento de los precios también le afectaría.

Sobre cómo puede afectar a España el cierre de esta vía, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, mandó en la mañana de este lunes un mensaje de calma al declarar que apenas el 5% del petróleo y el 2% del gas que consume España pasan por el estrecho de Ormuz. Con todo, los precios energéticos pueden verse afectados a nivel global, impactando también en los consumidores españoles. Este lunes, primera jornada en la que cotizaban los mercados tras el inicio de estas nuevas hostilidades, el petróleo Brent, crudo de referencia en Europa, ha cerrado con una alza del 7,25% que ha llevado al barril a los 77,74 dólares por unidad.