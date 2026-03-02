La España de Chus Mateo avanza con paso firme en Oviedo

Las apreturas del calendario y la globalización del juego han dibujado unas ventanas de selecciones que dan vuelo a la clase media del baloncesto. Sin jugadores de la Euroliga ni quienes compiten en Estados Unidos, es el turno de muchos jornaleros. Es difícil encontrar a una selección que exprima tanto esta circunstancia como España por el alto nivel de la ACB. Un grupo que mezcla la calidad con la lucha y el sentimiento de equipo lo ha convertido Chus Mateo en un conjunto ganador: cuatro de cuatro en la clasificación para el Mundial de 2027, la última victoria este lunes ante Ucrania en Oviedo, y el pase a la siguiente fase conseguido a la espera de las dos últimas citas, en julio contra Dinamarca y Georgia.

Un minuto, dos ataques, le sirvió a Fran Guerra, uno de esos soldados de las ventanas, para lucir versatilidad con una canasta interior a tablero y un acierto lejano que entonaron pronto a la selección. Frente a un rival forrado de músculo y centímetros, el conjunto de Chus Mateo amaneció con un ejercicio de piernas rápidas y mucho balón compartido. Dos triples de Santi Yusta coronaron el gran arranque de la selección. Una defensa española de anticipaciones dejó al equipo amarillo en solo seis puntos en casi nueve minutos. La renta a favor de la selección no fue mayor para terminar el primer cuarto por la falta de acierto en el tiro (16-9).

El equipo de Chus Mateo se enredaba en algunos ataques para encontrar los espacios libres ante una zaga muy cerrada en la pintura. Sin posiciones cómodas para el lanzamiento, el encuentro era más pastoso y menos ágil. El renacido Pierre Oriola vistió galones. Ucrania no variaba el guion, mucha bola a sus hombres altos y la manija de Kovliar. Esa fórmula y el atasco español ante el aro redujeron las distancias. El marcador era escuálido llegado el descanso (28-21) a pesar del triple en la última décima de Jaime Fernández.

En una noche sin confetis, cada robo valía oro. España exprimió su entrega en las recuperaciones y pegó el estirón cuando afinó la muñeca, aunque volvió a encogerse víctima de las pérdidas. No terminaba el conjunto español de romper el partido como el pasado viernes en Riga. Esta vez la cosecha debía recogerse grano a grano, con ese protagonismo gremial que tanto define a esta selección de las ventanas: un rebote de Almansa, una penetración de Paulí... y 52-43 antes del último asalto.

Las prisas viajaban ya en el camión visitante y esa mentalidad colectiva que ha inyectado Chus Mateo al grupo permitió a España gestionar la ventaja sin necesidad de depender solo de un par de manos. En la acera contraria transitaba Ucrania, entregada excesivamente a la inspiración de Kovliar, mejor esposado que en sus actuaciones anteriores. Cárdenas celebró una buena defensa como un gol. Y España, despacio y con buena letra, con la fiabilidad de Fran Guerra, un buen puñado de asistencias y un mejor porcentaje de acierto exterior, ató su cuarta victoria seguida en la clasificación mundialista. El grupo avanza con paso firme.