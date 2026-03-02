El Madrid se queda en nada ante el Getafe

El equipo de Arbeloa cae a cuatro puntos del Barça tras su segunda derrota seguida en la Liga en un partido en el que exhibió un vacío de ideas con el que fue incapaz de superar el golazo del sólido grupo de Bordalás

Antes de ahora, al Real Madrid se le imaginaban, e incluso se le habían visto, finales más gallardos, al menos con cierto punto de rebeldía. No como el hundimiento manso ante un Getafe al que le bastaron seriedad y un golazo de Satriano para tumbar al equipo de Arbeloa que había empezado con Xabi su triste trayecto del curso. Pero esta vez el Madrid se desvaneció con una segunda derrota liguera seguida, a cuatro puntos ya del vigoroso Barça, mientras el Bernabéu se vaciaba, en una bajada general de brazos que dejó unos gritos finales de un pequeño sector de “Florentino, dimisión” por segunda vez en la temporada. La grada se ha rendido, desanimada por un equipo sin pulso ni ideas, apenas con el empeño de Vinicius. Entregan la Liga en la noche del primer lunes de marzo, tras ver volar la Copa en el primer cruce y la Supercopa de Arabia.

RMA Real Madrid 0 Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold (Dani Carvajal, min. 54), David Alaba (Dean Huijsen, min. 54), Thiago Pitarch (Rodrygo, min. 54), Vinícius Júnior, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni (Brahim Díaz, min. 86), Arda Güler (Franco Mastantuono, min. 68) y Gonzalo García GET Getafe 1 David Soria, Diego Rico, Juan Iglesias, Sebastián Boselli, Domingos Duarte, Zaid Romero, Mauro Arambarri, Martín Satriano (Abdel Abqar, min. 90), Luis Milla, Kiko Femenía (Adrián Liso, min. 57) y Luis Vázquez (Mario Martín, min. 68) Goles 0-1 min. 38: Martín Satriano Arbitro Alejandro Muñiz Ruiz

Tarjetas amarillas Kiko Femenía (min. 7), Arambarri (min. 34), Diego Rico (min. 63), Huijsen (min. 67), Tchouameni (min. 70), Adrián Liso (min. 78), Martín Satriano (min. 83), Vinicius Junior (min. 93), Carreras (min. 93) Tarjetas rojas Mastantuono (min. 94), Adrián Liso (min. 96)

El partido, como muchos del Getafe, fue un ejercicio paciente y preciso de deconstrucción. Desde las tres faltas a Vinicius antes de que al grupo de animación le llegara el momento de cantar el “Illa, illa, illa, Juanito maravilla” en el minuto 7. Bordalás sabía a quién tenía que vigilar y acumuló alrededor del brasileño a Kiko Femenía, Juan Iglesias y Boselli. El técnico azulón había visto en el rival lo que cualquiera sabe ya a estas alturas: el Madrid se nubla cuando necesita salidas creativas en escenarios cerrados. El vacío de ideas es formidable. Ante ese panorama, recurre de manera insistente y desesperada a Vinicius, el único agitador de un equipo de futbolistas parados.

El Getafe se iba asentando alrededor de la portería de David Soria, más tranquilo a medida que Güler se diluía cerca de la banda derecha y que a Thiago Pitarch, la novedad canterana del once ante la dolencia dental de Camavinga, se le agotaba el depósito. El centrocampista de 18 años se presentó con energía, seguridad y acierto en los robos. Como en el que le sirvió para dejar a Vinicius solo ante Soria, que despejó con los tacos. El chico aparecía para todos los apoyos y también en su propia área después de retroceder 80 metros. Pero como todo en el Madrid, se fue evaporando triturado por la mandíbula de Bordalás. Y por su vacío mental.

Vinicius, Junior del Real Madrid, se lamenta tras el fallo e su compañero Carvajal. Manu Fernandez (AP)

El Real acarreaba la pelota desorientado de banda a banda, sin encontrar por dónde acercarse a David Soria. Después de un par de vaivenes, se la daban a Vinicius y cerraban los ojos. El brasileño emprendía una expedición imposible hacia la emboscada de Femenía, Iglesias y Boselli. A veces superaba a uno, o a dos, incluso a tres. Y ahí moría el plan.

A falta de manual, al Madrid le quedaba apelar a los raptos de genio: la insistencia de Vinicius o una ruleta con la que Güler se coló en el área y probó los notables reflejos de Soria. Y así, poco a poco, la aspereza y el orden del Getafe iban desgastando el academicismo monótono del equipo de Arbeloa, al que se le abrían cada vez más las costuras. Hasta que la deconstrucción futbolística alcanzó su punto culminante. El balón, como ingrávido, abandonó la hierba y comenzó a saltar de cabeza en cabeza, un globo travieso y fuera de control que Arambarri dirigió hacia Satriano con un último frentazo peleado con Tchoaumeni. El uruguayo tampoco permitió que el balón tocara tierra: lo coló por la escuadra de volea y al Bernabéu se le atragantó un poco más el bocado de Bordalás. Regresaron los silbidos mientras el Getafe sostenía su convicción.

El defensa del Real Madrid David Alaba, pelea un balón ante el delantero del Getafe Luis Vázquez. Kiko Huesca (EFE)

La respuesta de Arbeloa fue retirar a Pitarch, Trent y Alaba e introducir a Rodrygo, Carvajal y Huijsen. Dos sustituciones en la defensa con 0-1. Se tradujeron en un leve pulso de urgencia que desembocaba en lo mismo: a ver si Vinicius acertaba con la jugada de todos los tiempos. No funcionó. Tampoco un cabezazo de Rüdiger, ni otro de Rodrygo, ni un tirito blando de Mastantuono que se fue expulsado por roja directa, el último rasgo de desesperación de un Madrid que se ha quedado en nada.