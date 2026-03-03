Bad Bunny rompe el récord del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl más reproducido en la historia

La empresa Roc Nation, que ayuda a la NFL a escoger los talentos para el evento deportivo, informa que el puertorriqueño sumó más de 4.000 millones de visualizaciones en las 24 horas siguientes a su presentación

Bad Bunny y su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX han roto el récord de más reproducciones en las 24 horas siguientes a la presentación en el Levi Stadium, en California, el pasado 8 de febrero. El boricua ha amasado 4.175 millones de visualizaciones —el más visto en la historia— en plataformas digitales como YouTube, y transmisiones globales y estadounidenses, según informa Roc Nation, una empresa de entretenimiento que ayuda a la NFL a escoger los talentos para los shows de la final del fútbol americano que se celebra cada año.

Los números que ha registrado el boricua superan incluso los del partido entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle. Las visualizaciones del partido, en directo, fueron de 124 millones en promedio, entre NBC, Peacock, Telemundo, NBC Sport Digital y NFL+, según informó Nielsen Big Data, dedicado a la medición de audiencias.

Sin embargo, Bad Bunny sumó hasta 128 millones de vistas, entre las 20.15 y las 20.30 (hora del este). Estas cifras lo convierten en el cuarto espectáculo de medio tiempo con más televidentes conectados: el show de Kendrick Lamar posee el primer puesto, con 133.500.000; Michael Jackson, el segundo, con 133.400.000; y Usher, el tercero, con 129.300.000.

La presentación supuso un hito en la historia de la NFL y la televisión estadounidense. Bad Bunny se convirtió en el primer artista en ser el principal en aparecer cantando completamente en español y el primero en llegar a este escenario cantando exclusivamente en ese idioma.

También resalta que, tras el Super Bowl LX, Yahoo y YouGov realizaron una encuesta a ciudadanos estadounidenses sobre quién creían que representaba mejor los valores de Estados Unidos: ¿Donald Trump o Bad Bunny? Benito Antonio Martínez Ocasio fue el vencedor, con un 42% sobre el presidente norteamericano, quien recibió un 39% de aprobación.

Eso no fue todo. La empresa de aprendizaje de idiomas Duolingo, una de las más populares en el mundo, registró un incremento del 35% en alumnos interesados en aprender español, respecto a la semana anterior al evento deportivo. A través de una gráfica que compartieron en sus redes sociales, se observa un ligero descenso de usuarios antes de las 17.00 (horario en el que comenzó el juego) y un pico significativamente alto unos minutos después de las 20.00, cuando el boricua culminaba su presentación.

La participación de Bad Bunny trajo también buenas noticias para algunos negocios. Tal es el caso de Villa’s Tacos, una taquería con base en Los Ángeles que vivió horas de júbilo luego de que su fundador, Victor Villa, tuvo un cameo junto al Conejo Malo: al inicio del show, Bad Bunny se acerca a un pequeño puesto donde está Villa, a quien le entrega un raspado de color rojo, quizás de cereza, fresa o frambuesa.

Al lunes siguiente del Super Bowl, la fila afuera de la taquería era larga, algo que es habitual, pero este día era inmensa. Victor Villa llegó, acompañado de sus padres, y celebró con su equipo y la gente que esperaba para probar sus famosos tacos.

Las búsquedas sobre viajes a la isla del artista tuvieron también un incremento significativo, según informó Billboard: entre el lunes 9 y el miércoles 11, el interés por visitar San Juan, la capital de la isla, fue de 240%, y por Vega Baja, la ciudad en la que nació “Benito”, fue de 1.450%.