Más estadounidenses consideran que Bad Bunny encarna mejor los valores de Estados Unidos que Donald Trump

De acuerdo a un estudio de Yahoo y YouGov realizado días después de la presentación del artista puertorriqueño en el Super Bowl, un 42% se identifica más con el artista, frente al 39% con el presidente

Donald Trump es el presidente de Estados Unidos, pero la población piensa que Bad Bunny encarna mejor los valores estadounidenses. De acuerdo con una encuesta publicada por Yahoo y YouGov, empresa especializada en estudios de mercado, el artista refleja mejor al país norteamericano, con un 42% de respuestas positivas, frente al mandatario republicano, que tuvo un 39%. El estudio se realizó días después de la presentación del puertorriqueño en el medio tiempo del Super Bowl LX, que se celebró el domingo 8 de febrero.

Trump dijo en sus redes sociales que el show había sido uno de los peores de la historia. “Es un agravio a la grandeza de Estados Unidos, y no representa nuestros valores de éxito, creatividad y excelencia. Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo y los bailes son desagradables, especialmente para los niños”. Pero los números dicen lo contrario.

La diferencia partidista es marcada. El 78% de quienes se identifican como demócratas ven con buenos ojos al Conejo Malo y solo el 7% lo rechaza. Por otro lado, entre quienes se identifican como republicanos, solo un 12% aprueba al boricua, frente a un 70% que lo rechaza. Entre los votantes independientes, el 46% votó a favor del artista, mientras que un 27% lo hizo por el presidente.

La actuación de Bad Bunny en uno de los eventos más vistos en el mundo también ha generado el incremento en el interés por aprender español y por viajar a la isla caribeña. Duolingo, una de las aplicaciones más populares en aprendizaje de idiomas, compartió en sus redes sociales una gráfica que mostraba un incremento del 35% en alumnos de español minutos después de que finalizó la presentación del artista.

Por otro lado, Billboard, una revista semanal especializada en la industria musical, reportó que la búsqueda de información para viajar a Puerto Rico se ha disparado un 245% después del domingo 8 de febrero. Entre el lunes 9 y el miércoles 11, el interés por visitar San Juan, la capital de la isla, fue de 240%, y por Vega Baja, la ciudad en la que nació “Benito”, fue de 1.450%.

El disgusto del presidente republicano, vociferado sin filtros como lo suele hacer, podría jugarle en contra durante las elecciones al Congreso que se celebran en noviembre de este año. Donald Trump sacó músculo con el apoyo del voto latino en 2024. Trump superó a su rival, la demócrata Kamala Harris —quien sustituyó a un cansado Joe Biden en la contienda presidencial—, en todos los condados con el 70% o más de población de origen latino y aumentó su apoyo entre los hispanos de los siete Estados clave. Ahora, sin embargo, la ofensiva migratoria sumada a la retórica abiertamente xenófoba del presidente podría pasarle factura.

Según ha reportado Forbes, “algunos de los aliados latinos más acérrimos de Trump calificaron los ataques contra la estrella musical como un paso en falso político mientras el partido lucha por mantener su exigua mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos”. La exfuncionaria de la administración Trump, Vianca Rodríguez, de origen puertorriqueño, dijo para el mismo medio que estos ataques son dañinos para el Partido Republicano.

Bad Bunny lleva años siendo uno de los artistas más relevantes de la industria, pero sus primeros meses de 2026 pasarán a los libros de historia: primer cantante en español nominado a mejor disco, mejor grabación y mejor del año en la misma edición de los Grammy; primer artista en hacer el espectáculo completo del medio tiempo de Super Bowl en español y el primero en llegar a este escenario cantando exclusivamente en español.