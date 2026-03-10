Un hombre se atrinchera en una vivienda de Retiro con una catana

Un hombre se atrinchera en una vivienda en la calle de Narciso Sierra (Madrid), el 10 de marzo de 2026. Foto de Patricia Peiró

El agresor ha comenzado la discusión con sus inquilinos, y compañeros de piso, y ha sacado el arma para amenazarlos

Un hombre de 33 años se ha atrincherado en una vivienda del distrito de Retiro a primera hora de esta tarde tras una discusión con su inquilino. Según fuentes policiales, el agresor ha comenzado una discusión con sus inquilinos, y compañeros de piso, y ha sacado una espada tipo catana y ha amenazado a varios vecinos. Ha sido un inquilino el que ha alertado del carácter agresivo de su arrendador.

Los hechos han sucedido en la calle de Narciso Sierra, adonde se han desplazado numerosos efectivos policiales así como dos dotaciones de bomberos. Los inquilinos han logrado salir de la vivienda, operación durante la que un agente ha resultado herido con un corte para el que ha necesitado asistencia médica. Los efectivos están preparados para desplegar una colchoneta en la vía pública por las posibles amenazas del hombre atrincherado de tirarse.

El hombre permanece dentro de la vivienda en un sexto piso mientras la policía trata de negociar con él. Según las personas congregadas frente a la vivienda se trata de un vecino del barrio de toda la vida llamado Antonio, al que muchos conocen porque durante un tiempo albergó un estudio de tatuajes en su casa.

Fuentes policiales indican que están en proceso de negociación con el hombre para tratar de calmarlo y convencerlo que abandone la vivienda de forma pacífica. Estas mismas fuentes apuntan a que el inicio del conflicto se ha producido por una discusión del hombre con dos jóvenes que viven con él.