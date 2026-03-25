Última hora del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Irán niega un acuerdo con Trump y advierte de que el petróleo seguirá alto
Teherán lanza nuevos ataques contra Israel | Kuwait denuncia el impacto de drones contra el aeropuerto
Momentos clave
El ejército de Irán ha respondido en la madrugada de este miércoles a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de estar negociando favorablemente con Teherán. En un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, los militares insisten en que las proclamas de la Casa Blanca sobre las negociaciones con la República Islámica son falsas. “No llames acuerdo a tu derrota”, afirman, y advierten de que el precio del petróleo no volverá a ser el que era hasta que las Fuerzas Armadas iraníes “garanticen la estabilidad de la región”. Mientras, siguen las hostilidades en el terreno. Irán ha lanzado una nueva oleada de ataques contra Israel. Por su parte, el ejército israelí ha ordenado nuevos desalojos forzosos en el sur de Beirut. En el Golfo, Kuwait ha denunciado el impacto de drones contra el aeropuerto, lo que ha causado un incendio.
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Dos explosiones sacuden Teherán
Un ataque aéreo en una calle concurrida de Teherán ha causado al menos dos explosiones, según informa la Media Luna Roja iraní, cuyos equipos están trabajando para rescatar las víctimas.
El ejército israelí asegura que ha golpeado dos instacaciones de producción de misiles en Teherán
El ejército israelí ha asegurado este miércoles que sus ataques golpearon dos instalaciones de producción de misiles de crucero en el corazón de Teherán durante los últimos días, según afirman los militares este miércoles en un mensaje publicado en X.
Después de muchos meses de debates muy difíciles en el Congreso, en los que el PP y Vox le lanzaban los casos de corrupción y él se veía obligado a pedir disculpas, prometer medidas de regeneración y salir a la defensiva, Pedro Sánchez acude este miércoles al Congreso a un debate prácticamente monográfico sobre la guerra de Irán y sus consecuencias políticas, humanas y económicas, en el que sale claramente a la ofensiva.
El estrecho de Ormuz no es un telón ni una barrera que se abre y cierra con facilidad. Este estratégico enclave, epicentro de la crisis energética que acecha al mundo, se asemeja más a un tubo de pasta de dientes. El tráfico se paralizó de forma fulminante cuando se conoció el ataque de EE UU e Israel sobre Irán, cuando navieras y aseguradoras vieron el peligro antes incluso de las represalias iraníes sobre buques o instalaciones energéticas. Su reapertura, sin embargo, va a ser mucho más lenta y complicada, aun cuando se cumplan las previsiones más optimistas. Si la guerra en Oriente Próximo acabara hoy mismo, el mundo tardará meses en recuperar una mínima normalidad en el suministro petrolífero.
Filipinas declara la emergencia energética nacional por la guerra de Irán
Filipinas, un archipiélago altamente dependiente del exterior, se ha convertido en el primer país del mundo en declarar el estado de emergencia energética nacional como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. El presidente, Ferdinand Marcos Jr., firmó el martes una orden ejecutiva para salvaguardar la seguridad energética debido al “peligro inminente” que se cierne sobre el suministro de gas y crudo.
El tapón en el transitadísimo paso marítimo del estrecho de Ormuz, uno de los efectos colaterales del conflicto, ha supuesto un seísmo en los mercados energéticos mundiales, y las ondas expansivas de la escasez y las alzas de precios han azotado especialmente a Estados como Filipinas, que importa casi el 100% de su petróleo del Golfo Pérsico, y en torno a un cuarto de sus suministros energéticos totales de Oriente Próximo. En el país sudasiático, donde viven casi 116 millones de personas, el precio del diésel y la gasolina se ha duplicado con creces desde que estalló la guerra el 28 de febrero.
La nueva disposición, que permanecerá vigente un año salvo que el presidente la revoque antes, conferirá al Gobierno la capacidad de coordinar medidas que garanticen la estabilidad energética y protejan la economía. El Ejecutivo tendrá la facultad de comprar directamente combustible y productos derivados del petróleo para reforzar el suministro, y se formará además un comité para supervisar la distribución ordenada de recursos energéticos, alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales.
La idea es actuar de forma conjunta dando apoyo a sectores clave, como el transporte, la agricultura y las micro, pequeñas y medianas empresas. La iniciativa otorga además al Departamento de Transporte la facultad reducir o suspender peajes y las tasas de aviación, y de canalizar ayudas rápidas a colectivos de personas que se encuentren en “situaciones de crisis”.
Con anterioridad, se había aprobado la concesión de ayudas directas de 5.000 pesos (unos 72 euros) a conductores de mototaxis ―uno de las formas de desplazamiento más populares― y otros servicios de transporte público para reducir el impacto en los bolsillos de los empleados del sector, y algunas ciudades han decretado transporte gratuito para algunos colectivos, como los estudiantes.
Con uno de los costes de electricidad más elevados de la región, Filipinas depende además en gran medida del combustible importado para mantener en funcionamiento sus centrales. Para tratar de evitar que, debido a la escasez de gas, la tarifa se dispare aún más en este país donde la renta per capita no alcanza los 3.500 euros, el Gobierno ha asegurado que apostará temporalmente por una mayor presencia del carbón, también en su mayoría importado, en la generación de energía eléctrica.
Irán niega un acuerdo con Trump y advierte de que el petróleo seguirá caro
El ejército de Irán ha respondido en la madrugada de este miércoles a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de estar negociando favorablemente con Teherán: “No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado”.
En un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, el portavoz del Comando Unificado de Operaciones Jatam al Anbiya insiste en que las proclamas de la Casa Blanca sobre las negociaciones con la República Islámica son falsas. “No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado. Hoy en día, hay dos frentes: la verdad y la mentira. Y ningún buscador de la verdad es seducido por tus olas mediáticas”, reza el comunicado.
El ejército iraní también ha advertido de que el precio del petróleo no volverá a ser el que era hasta que las Fuerzas Armadas iraníes “garanticen la estabilidad de la región”. “Ni sus inversiones en la región se materializarán, ni verán los precios de la energía y el petróleo de antes, hasta que entiendan que la estabilidad en la región es garantizada por la poderosa mano de nuestras fuerzas armadas”, advierte el comunicado.
Trump se mostró convencido el martes de que Irán y Washington van a “alcanzar un acuerdo” en el marco de las conversaciones que el mandatario asegura están manteniendo con la República Islámica, donde se ha producido “un cambio en el régimen”. Teherán reconoció algunos contactos indirectos con la Casa Blanca pero rechazó tajantemente cualquier tipo de negociación. El presidente estadounidense también dijo que los representantes de Irán con los que Washington está dialogando “han acordado que nunca tendrán el arma nuclear” y que Teherán le ha concedido un “regalo muy grande” relacionado con el estrecho de Ormuz, ruta comercial clave para el petróleo controlada por Irán y piedra angular en este conflicto.
Sin embargo, el ejército iraní ha declarado que hasta que se haga su “voluntad”, ninguna situación “volverá a ser la que era”: “Nadie como nosotros llegará a un acuerdo con alguien como ustedes”, recalca.
El bloqueo parcial de Irán en el estrecho de Ormuz ha disparado los precios del petróleo y de la energía, que a su vez han teñido de rojo las bolsas alrededor del mundo y que repuntaron levemente cuando Trump dio indicios de estar negociando con Irán. (Efe)
La esperanza de un alto el fuego en Irán impulsa las Bolsas
Las renovadas esperanzas de un avance diplomático en Oriente Próximo y la caída de los precios del petróleo impulsan la confianza de los inversores. Las Bolsas asiáticas registran ganancias, al igual que los futuros estadounidenses. Por su parte, el EuroStoxx 50 anticipa una apertura con alzas de más del 1%. Los mercados reciben con alivio las señales de un posible progreso en las conversaciones de alto el fuego en Irán y el brent, de referencia en Europa, baja cerca de un 5% hasta situarse por debajo de los 100 dólares el barril.
El Gobierno de Benjamín Netanyahu inició su anterior guerra contra Irán, en junio de 2025, con una oleada sorpresa de los denominados “asesinatos selectivos”. La mayoría de víctimas estaba en sus casas, fuertemente custodiada por una unidad especial de la Guardia Revolucionaria. Se las había asignado el entonces líder supremo, Ali Jameneí (al que Israel mató al principio de la actual contienda bélica), temeroso de que agentes del Mosad apareciesen en motocicleta y les disparasen, como habían hecho con científicos nucleares. También les prohibió usar dispositivos electrónicos, para que nadie trazase su ubicación, pero no a los guardaespaldas, aumentando el riesgo de errores humanos e infiltración. Así fue: uno incluso compartió su geolocalización en Facebook mientras estaba de servicio. Tras la guerra de 2025, las autoridades iraníes corrigieron la brecha de seguridad y quitaron los aparatos geolocalizables a los guardaespaldas.
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora del conflicto en Oriente Próximo, en este miércoles 25 de marzo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró anoche que las negociaciones que anunció con Irán continúan y el país adversario está de acuerdo en renunciar a contar con armamento nuclear. Teherán, por su parte, sigue negando que se estén llevando a cabo conversaciones y advierte de que el precio del petróleo seguirá alto.
En el terreno, continúan las hostilidades. Israel ha denunciado esta madrugada nuevos lanzamientos de misiles desde Irán. El ejército israelí ha ordenado también nuevos desplazamientos forzosos en el sur de Beirut, después de causar al menos nueve muertos en un bombardeo en los suburbios de la capital libanesa.
Kuwait, por su parte, ha denunciado, el impacto de drones en un tanque de combustible en el aeropuerto, que ha causado un incendio.
En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el pleno del Congreso para defender su ‘No a la guerra’.
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