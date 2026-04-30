Irán no participa en el Congreso de la FIFA porque a uno de sus miembros se le denegó la entrada a Canadá

Gianni Infantino le da la mano a Jibril Rajoub, presidente de la federación Palestina de fútbol durante el Congreso de la FIFA en Vancouver.

A poco más de un mes del inicio del Mundial de este verano, sigue la controversia en torno a la participación del país. Pese al incidente, Gianni Infantino asegura: “Por supuesto, Irán va a jugar en los Estados Unidos de América”

La presencia de Irán en el próximo Mundial de fútbol que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá la garantizó este jueves el presidente de la FIFA Gianni Infantino. Pero la controversia hace tiempo que empezó, especialmente después de la invasión del país por parte de la alianza entre EE UU e Israel. Esa controversia persiste a 41 días de que dé comienzo la competición. La delegación iraní no participó este jueves del Congreso que el organismo rector del fútbol mundial celebra estos días en Vancouver porque a uno de sus miembros no le dejaron entrar al país las autoridades canadienses de inmigración.

La ausencia de Irán en el cónclave pone de manifiesto las tensiones geopolíticas y los problemas logísticos que se ciernen sobre la Copa del Mundo. Los responsables de la Federación de fútbol iraní, incluido el presidente Mehdi Taj, tenían previsto asistir al encuentro, pero dieron media vuelta en el aeropuerto de Toronto tras lo que Teherán calificó de “comportamiento inaceptable” por parte de las ⁠autoridades de inmigración canadienses, a pesar de viajar con visas emitidas de forma válida.

Una fuente con conocimiento directo declaró a Reuters que podrían haber asistido al Congreso de la FIFA dos miembros de la delegación, pero decidieron no ⁠hacerlo después de que a uno de ellos, el principal responsable, se le denegara la entrada a Canadá. Así, no se dispusieron asientos para Irán en el Centro de Convenciones de Vancouver, según pudo comprobar un reportero de Reuters, mientras que 210 de las 211 federaciones miembro figuraban como presentes.

Las autoridades canadienses afirmaron que las decisiones sobre la entrada al país se tomaban caso por caso y reiteraron que las personas vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que Ottawa designa como organización terrorista, no son admisibles. Taj es un antiguo miembro de ese cuerpo.

Poco después, en el congreso de Vancouver, se intentaba poner calma: “Por supuesto, Irán va a jugar en los Estados Unidos de América. El motivo es muy sencillo. Tenemos que unirnos y acercarnos a la gente. La FIFA une al mundo. Tenemos que recordar siempre que hay que ser positivos”, dijo Infantino durante el congreso anual de la organización. “Hay que mostrarse contentos. Hay problemas suficientes en el mundo. Si nadie trata de unirnos... ¿Qué va a pasar en nuestro mundo? Es una oportunidad que tenemos en el congreso y en el Mundial. Tenemos el poder y la magia de estar todos unidos porque todos unidos somos invencibles”, añadió.

Unas horas después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguraba que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le había dicho que podía decidir lo que quisiera sobre permitir o no la entrada en el país de la selección de Irán para disputar el Mundial de fútbol, que de se juega a partir del 11 de junio en suelo estadounidense, en México y Canadá. “Gianni es fantástico. Es amigo mío, y hablamos del asunto; me dijo: ‘Haz lo que quieras. Puedes aceptarlos. Puedes no aceptarlos. No tienes por qué tenerlos”, aseguró Trump en un acto celebrado en la Casa Blanca.

El republicano respondió de este modo al ser informado del anunció hecho por Infantino poco antes. “Bueno, si Gianni lo ha decidido, entonces me parece bien”, remató.

El incidente deja a una de las delegaciones más delicadas políticamente ausente de la reunión anual de la FIFA, privando al congreso de la representación directa de un país cuya presencia en el Mundial ya ⁠está dando forma a las discusiones entre bastidores.

La selección iraní, una de las 48 clasificadas para el torneo, tiene programados sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos —dos en California y uno en Seattle—. Irán quedó encuadrado en el grupo G, junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó en marzo que Irán viajará a Estados Unidos para participar en el torneo y el Gobierno iraní llegó a confirmar los preparativos. Si bien también criticó unas declaraciones de Donald Trump, quien afirmó el 12 de marzo que no consideraba “apropiado” que viajaran al país “por su propia vida y seguridad”.