Delcy Rodríguez eleva el ingreso mínimo de los venezolanos a 240 dólares

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este jueves el aumento del ingreso mínimo prometido a los trabajadores hace unas semanas. El monto sumará 240 dólares para los salarios y 70 dólares para las pensiones. Rodríguez no especificó, sin embargo, qué parte de los aumentos son bonificaciones de alimentación y otras que ha implementado el Gobierno.

Lo previsible es que este incremento del ingreso mínimo tenga un impacto en la base salarial de los venezolanos, cuyo mínimo está congelado en 130 bolívares, el equivalente a 0,27 centavos de dólar. Hace cuatro años ese salario suponía una ganancia de 30 dólares, pero la hiperinflación ha acabado reduciéndolo a monedas. Tras cuatro años sin aumentos, la mandataria había dicho que se haría un “aumento responsable”. “No habíamos podido tener un aumento de este nivel”, dijo Rodríguez. El ajuste es significativo para la precariedad que hay, pero sigue quedando por debajo del costo de la canasta básica familiar, que ronda los 700 dólares.

Este jueves los sindicatos intentaron por segunda vez llegar a Miraflores para reclamar un salario justo y exigir elecciones. La movilización fue bloqueada desde el comienzo. Los pocos manifestantes que lograron concentrarse fueron cercados en todos los flancos por cordones policiales que superaban en número a los manifestantes. El Gobierno también convocó a una manifestación para la que cerró por completo un sentido de la principal autopista de Caracas para ponerle en broche final a una serie de movilizaciones por el país en las que han pedido el fin de todas las sanciones contra Venezuela. Desde una tarima colocada sobre la vía, Rodríguez hizo el anuncio y también se refirió a la protesta.

“A quienes protestaron hoy, tienen razón. Tenemos que lograr que el salario vuelva a tener poder adquisitivo”, dijo Rodríguez y pidió a las inspectorías laborales escuchar las demandas de los trabajadores sobre las condiciones laborales. También prometió trabajar en una nueva convención colectiva “para el crecimiento económico en beneficio de los trabajadores”. “Es la hora de pensar qué vamos a hacer en el futuro, en el 2030, 2040 y 2050. He llamado a esta etapa el renacer de Venezuela; vamos a dejar atrás la década perdida producto de las sanciones”.

La composición del aumento no es un asunto menor y aún hay dudas sobre el impacto del anuncio. Los funcionarios públicos son un buen ejemplo de la ingeniería salarial en Venezuela, construida por el chavismo. Aunque todos ellos cobran el salario mínimo de 130 bolívares, cuentan con dos bonificaciones: 40 dólares para alimentación y 150 dólares del llamado “bono de guerra”. Eso sumaba un ingreso de 190 dólares que son distribuidos a través del Sistema Patria, la plataforma digital con la que el chavismo sustituyó el pago de la nómina. Las transferencias son electrónicas, en bolívares calculados a la tasa del Banco Central de Venezuela, aunque la economía se rige por el mercado paralelo. A partir de esta base, el incremento anunciado representaría 50 dólares adicionales para estos casos.

El esquema de remuneraciones a través de bonos que hace el Gobierno desde hace años es totalmente opaco. No todos reciben los mismos ingresos, ni se saben cuáles son los criterios para asignarlos. Este nuevo anuncio también está lleno de dudas. La mandataria no especificó en cuánto quedaría el salario mínimo como indicador base de la economía, pero señaló que también sería aplicado al sector privado.

Sobre las pensiones, Rodríguez dijo que el aumento de 70 dólares, que asegura representa un incremento del 40%, sigue siendo insuficiente: “No es suficiente, nos falta mucho y por eso pedí un plan especial de atención para nuestros abuelos y abuelas”. En el anuncio fue acompañado por el ministro del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, quien informó que se suscribió un acuerdo en la mesa para los consensos laborales y sociales con la firma tanto de sindicatos bolivarianos como de sindicatos de la oposición y representantes del sector empleador.