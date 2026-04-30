La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán - 30 de abril de 2026 | Trump amenaza de nuevo a España e Italia con retirar sus tropas por no “arrimar el hombro” en Irán
Israel se suma a Estados Unidos y valora atacar “pronto” Irán para desbloquear las negociaciones | Teherán afirma que el futuro de Ormuz traerá beneficios a los países de la región sin la presencia de Washington
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar este jueves a Italia y España con retirar sus tropas por no “arrimar el hombro” en la guerra de Irán. El Gobierno de Estados Unidos planea construir una coalición internacional para reabrir Ormuz, según ha informado este jueves el diario The Wall Street Journal. El ejército estadounidense, por su parte, ha elaborado un plan para lanzar una serie de ataques “breves y contundentes” contra Irán, en un intento por desbloquear las negociaciones con Teherán. Israel se suma a este plan y sopesa volver a atacar “pronto” Irán para “eliminar amenazas existenciales”, en palabras del ministro de Defensa israelí, Israel Katz. El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, ha afirmado que el futuro del estrecho de Ormuz traerá beneficios a los países de la región sin la presencia de EE UU, en un mensaje escrito, publicado en las redes sociales. “El brillante futuro de la región del Golfo Pérsico será uno sin Estados Unidos”, ha dicho. “La nueva gestión del estrecho de Ormuz traerá bienestar y progreso en beneficio de todas las naciones de la región”, ha añadido.
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Irán amenaza con una respuesta contundente si EE UU reanuda los ataques
Irán declaró el jueves que respondería con “ataques prolongados y contundentes” contra posiciones estadounidenses si Washington reanudaba los ataques y reafirmaba su reclamo sobre el estrecho de Ormuz, lo que complicaría los planes de EE UU para una coalición que reabriera la vía marítima. Dos meses después del inicio de la guerra entre EE UU e Israel e Irán, el vital canal marítimo permanece cerrado, interrumpiendo el suministro mundial de petróleo y gas al 20 %.
Esto ha disparado los precios mundiales de la energía y ha aumentado la preocupación por los riesgos de una recesión económica. Los esfuerzos para resolver el conflicto se encuentran en un punto muerto. Si bien existe un alto el fuego desde el 8 de abril, Irán sigue bloqueando el estrecho en respuesta al bloqueo naval estadounidense de las exportaciones de petróleo iraní, el principal sustento económico de Teherán. El presidente estadounidense Donald Trump tenía previsto recibir el jueves una reunión informativa sobre los planes para una serie de nuevos ataques militares contra Irán con el fin de obligarlo a negociar el fin del conflicto, según informó un funcionario estadounidense a Reuters.
Estas opciones forman parte de la planificación estadounidense desde hace tiempo, pero los informes sobre la reunión informativa propuesta, publicados inicialmente por el sitio web de noticias Axios a última hora del miércoles, provocaron un fuerte aumento en los precios del petróleo, con el crudo Brent de referencia alcanzando en un momento dado más de 126 dólares por barril. Posteriormente, retrocedió hasta situarse en torno a los 114 dólares.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, declaró el jueves por la noche que no era razonable esperar resultados rápidos de las conversaciones con Estados Unidos, según la agencia oficial de noticias IRNA. “Esperar alcanzar un resultado en poco tiempo, independientemente de quién sea el mediador, no es, en mi opinión, muy realista”, afirmó. Se escuchó actividad de defensa aérea en algunas zonas de Teherán, la capital de Irán, a última hora del jueves, según informó la agencia de noticias semioficial iraní Mehr, y la agencia de noticias Tasnim indicó que las defensas aéreas estaban atacando pequeños drones y vehículos aéreos de vigilancia no tripulados. (Reuters)
Irán vuela drones sobre Teherán para proteger su espacio aéreo después de un ataque
Irán ha volado drones sobre Teherán para proteger su espacio aéreo tras un ataque en las zonas occidental y sureste de la ciudad, donde se siguen escuchando disparos de la defensa aérea, según ha informado la agencia de noticias Tasnim y recoge Reuters
La defensa aérea iraní se activa en Teherán, según la prensa local
La defensa aérea iraní se ha activado en Teherán, donde se escuchan explosiones, según ha informado la agencia de noticias Mehr sin más detalles sobre la causa. (Reuters)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este viernes en la Casa Blanca. / Jonathan Ernst / REUTERS
Trump amenaza de nuevo a España e Italia con retirar sus tropas por no “arrimar el hombro” en Irán
“Usted habló sobre la posibilidad de retirar algunas tropas de Alemania. ¿Consideraría hacer lo mismo con España e Italia?”, le ha preguntado una reportera al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. “No han estado exactamente de nuestro lado. No han arrimado el hombro. Probablemente [podría considerarlo]”, ha respondido el mandatario en referencia a la guerra en Irán. “¿Y por qué no debería hacerlo? Italia no nos ha servido de ninguna ayuda, y España ha sido horrible; absolutamente horrible”.
El presidente de Estados Unidos ha recordado que su país ayudó a la OTAN con Ucrania. "Y Ucrania no tiene nada que ver con nosotros. Nos separa todo un océano. El asunto les concierne a ellos”, ha añadido, en referencia a Europa.
Netanyahu, sobre los activistas de la Flotilla: “Seguirán viendo Gaza por YouTube"
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se ha burlado este jueves de los integrantes de la flotilla, abordada parcialmente esta madrugada por fuerzas israelíes cerca de Grecia, al señalar que “seguirán viendo Gaza por YouTube” "¡Enhorabuena a nuestra Marina! Les ordené impedir que la flotilla que apoya a Hamás llegara a la costa de Gaza. La misión se llevó a cabo con total éxito. Ni un solo barco ni simpatizante de Hamás llegó a nuestro territorio, ni siquiera a nuestras aguas territoriales. Fueron interceptados y regresarán a sus países de origen”, ha señalado en un comunicado difundido en su canal de la red Telegram.
Los barcos de la flotilla fueron abordados en la noche del miércoles al jueves por el Ejército israelí mucho más lejos que en las ocasiones anteriores, a 1.200 kilómetros de las costas de Gaza y de Israel. Las naves constituyen casi la mitad de una flota que comenzó su viaje el 15 de abril desde Barcelona y que lo continuó el pasado domingo desde el puerto siciliano de Augusta, ya con todos sus 58 barcos en ruta, para romper el bloqueo naval que mantiene Israel en las costas de Gaza.
Israel desembarcará a los 175 detenidos de la flotilla a Gaza en una playa de Grecia
El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha asegurado esta tarde que los 175 integrantes de la Flotilla a Gaza, una treintena de ellos españoles, detenidos por Israel en aguas internacionales del Mediterráneo “serán desembarcadas en una playa griega en las próximas horas”. El ministro asegura que la decisión se ha tomado “en coordinación” con Atenas, uno de los Ejecutivos de la UE más próximos a Israel, al que agradece “su disposición a recibir a los participantes” de la flotilla. Los arrestados, tras el abordaje por fuerzas israelíes esta madrugada de más de 20 de las 58 embarcaciones del convoy, se encuentran en buques de la Marina israelí.
Las autoridades de Israel han tratado durante la jornada de ridiculizar la iniciativa, apodándola “La flotilla de los condones”, tras difundir un vídeo en el que obvian la ayuda humanitaria que cargaban para los palestinos de Gaza y muestran un puñado de preservativos y de drogas blandas presuntamente hallados en una de las embarcaciones por los soldados que la abordaron.
Irán ejecuta a otro manifestante de las protestas de enero
El Poder Judicial de Irán ha informado de la ejecución de Sasan Azadvar Jonaghaní, un joven de 21 años detenido durante las protestas del pasado mes de enero en Isfahán.
Según la institución judicial iraní, durante las manifestaciones “atacó con piedras y palos un microbús que transportaba agentes, además de romper los cristales de vehículos y lanzar piedras y ladrillos contra los funcionarios”.
El Tribunal Revolucionario de Isfahán dictó la sentencia de muerte bajo el cargo de “moharebeh”, un término del derecho penal islámico que se traduce como “enemistad contra Dios”.
Por su parte, Gholamhossein Mohseni Ejei, jefe del Poder Judicial iraní, ha declarado este lunes que el sistema judicial no mostrará “la más mínima indulgencia” en el enjuiciamiento y castigo de los acusados. Asimismo, ha afirmado que “el aparato político y propagandístico del enemigo agresor alega que no se debe castigar ni ejecutar a determinados criminales”, al tiempo que ha asegurado que la justicia iraní “no presta atención a sus altavoces propagandísticos”.
En este contexto, en las últimas semanas ha aumentado de forma considerable el número de ejecuciones de detenidos en el marco de las protestas de enero en Irán.
Israel sopesa volver a atacar “pronto” Irán para “eliminar amenazas existenciales”
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha indicado que el país está sopesando la posibilidad de volver a atacar “pronto” Irán para “eliminar amenazas existenciales” a pesar de que ha dicho apoyar los “esfuerzos diplomáticos” de Estados Unidos. “El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en coordinación con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, lidera estos esfuerzos. Nuestro propósito es completar los objetivos de la campaña militar, de manera que Irán deje de ser una amenaza para la existencia de Israel, Estados Unidos y el mundo libre para las generaciones venideras”, ha afirmado, según un comunicado difundido por su oficina.
Es por ello que ha insistido en apoyar esta iniciativa y ha ofrecido “el respaldo necesario”. “Es posible que pronto debamos intervenir nuevamente para garantizar que conseguimos estos objetivos”, ha señalado, al tiempo que ha hecho hincapié en que Irán “ha sufrido duros golpes en el pasado, golpes que lo han hecho retroceder años en todos los ámbitos”. Además, ha abordado la campaña del Ejército israelí contra el partido-milicia chií Hezbolá en Líbano, una organización que “cuenta con el respaldo de Irán y que se ha propuesto amenazar y perjudicar a los residentes del norte y destruir el Estado de Israel”.
“Hezbolá ha sufrido duros golpes en los últimos dos años y medio. Ahora, en medio de las complejas circunstancias regionales, debemos completar la tarea para eliminar la amenaza que se cierne sobre los residentes del norte de Israel”, ha aseverado, al tiempo que ha afirmado que la Fuerza Aérea “desempeñará un papel decisivo en el logro de estos objetivos”. “Actuaremos y destruiremos toda la infraestructura terrorista en la zona de seguridad hasta la línea amarilla, tanto al norte como al sur. Desplegaremos fuerzas terrestres, tal como lo hicimos en Gaza. Hemos garantizado la seguridad de los residentes del norte, y así seguiremos haciéndolo”, ha sostenido. (EP)
Israel defiende haber interceptado la Flotilla en aguas europeas
El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ha defendido que se haya interceptado de manera tan “temprana” a la Global Sumud Flotilla que navegaba con intención de romper el bloqueo “legal” impuesto por Israel a Gaza. Israel ha actuado así para “evitar fricciones y violencia”, según un mensaje publicado en X.
Han agregado que actuaron como lo hicieron, ya que la “enorme” Flotilla intentó bloquear un buque mercante israelí. “Y continuaremos actuando así”, concluye el mensaje.
Exteriores convoca a la responsable de la Embajada de Israel para protestar por la captura de buques de la flotilla para Gaza con 31 españoles a bordo
La encargada de negocios de la Embajada de Israel en España, Dana Erlich, ha sido convocada urgentemente por el Ministerio de Asuntos Exteriores, para trasladarle la más enérgica condena por la detención de la flotilla que pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, según han indicado fuentes diplomáticas.
La Embajada y el Consulado de España en Israel, así como los de la zona y la Unidad de Emergencia Consular, están plenamente operativos y en contacto con los organizadores de la flotilla; mientras que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, está en comunicación con sus homólogos de los países que tienen también nacionales en la flotilla, según las mismas fuentes.
A bordo de los 21 barcos capturados por el Ejército israelí viajaban 175 activistas, de los que 31 son españoles.
Ascienden a más de 2.580 los muertos en Líbano
Las autoridades libanesas han elevado este jueves a 2.586 las víctimas mortales y a más de 8.020 los heridos a causa de ataques de Israel contra su territorio desde el 2 de marzo, días después de lanzar su ofensiva junto a Estados Unidos y contra Irán, según el Ministerio de Sanidad libanés.
Trump ataca a Merz: “Debería pasar menos tiempo interfiriendo en los esfuerzos contra Irán”
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha continuado con su ofensiva de palabras contra el canciller alemán, Friedrich Merz, sobre quien ha escrito, en Truth Social, que: “El canciller debería pasar más tiempo terminando con la guerra en Rusia/Ucrania, arreglando su país roto y menos interfiriendo con aquellos que están eliminando la amenaza nuclear iraní”.
Altos mandos estadounidenses informarán a Trump sobre opciones militares contra Irán
Altos mandos militares de EE UU, incluido el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central, informarán al presidente Donald Trump más tarde este jueves sobre posibles acciones militares contra Irán, según ha dicho un funcionario estadounidense a Reuters.
El secretario de Defensa de EE UU, Pete Hegseth, y el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, también participarán en la sesión informativa, ha añadido el funcionario, que no reveló el abanico de opciones que se debatirán, pero señaló que se espera que la sesión se centre en las acciones necesarias para obligar a Irán a negociar el fin del conflicto. (Reuters)
El Programa Mundial de Alimentos denuncia que uno de cada cuatro libaneses está en crisis alimentaria
El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (WFP por sus siglas en inglés), ha denunciado que más de 1,24 millones de personas, o “casi un cuarto” de la población de Líbano, se encuentran ya en crisis alimentaria, según la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC por sus siglas en inglés).
España envía 33.000 kits de ayuda humanitaria a Líbano
El Gobierno, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ha enviado 33.000 kits de ayuda humanitaria a Líbano, para cubrir las necesidades básicas de 54.370 personas afectadas por la escalada de violencia en Oriente Próximo.
Esta ayuda, cuyo importe asciende a más de 500.000 euros, responde a las solicitudes de apoyo de las autoridades libanesas y al compromiso de la Cooperación Española con la acción humanitaria, según ha informado el departamento que dirige José Manuel Albares.
El presidente iraní: “Teherán está listo para reanudar el camino de la diplomacia si Washington cambia su comportamiento”
El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha mantenido una llamada telefónica con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en la que ha mantenido que: “Teherán está listo para reanudar el camino de la diplomacia si Washington cambia su comportamiento”, a quienes ha criticado por sus “declaraciones provocadoras” y el bloqueo de los puertos iraníes.
Por su parte, Takaichi ha hablado con Pezeshkian para reclamar y asegurar el pasaje seguro de los navíos japoneses por el estrecho de Ormuz. (Reuters)
El resto de naves de la Flotilla se resguarda al sur de Creta tras el abordaje israelí
La mayoría de los barcos de la Flotilla que no fueron interceptados anoche por el ejército israelí en aguas internacionales, un total de 26, permanecen anclados al sur de la isla griega de Creta, valorando cómo proceder e intentando contactar con algunas naves con las que se ha perdido comunicación.
La pasada noche el ejército israelí sorprendió a la Global Sumud Flotilla cuando alcanzaba aguas griegas, a 1.200 kilómetros de distancia de su destino final, la Franja de Gaza. El resultado ha sido la interceptación de 22 de las 58 naves de varios países que integraban la misión y la detención de unos 175 activistas de distintas nacionalidades, entre ellos 31 españoles. (Efe)
Irán advierte de que responderá con “golpes largos y dolorosos” si EE UU vuelve a atacar
Un alto cargo de la Guardia Revolucionaria, citado por medios iraníes, ha dicho que cualquier ataque de Estados Unidos, incluso si fuera limitado, daría paso a “golpes largos y dolorosos” contra posiciones estadounidenses en la región. “Hemos visto lo que ocurrió con sus bases regionales, veremos que ocurra lo mismo con sus buques de guerra”, ha añadido el comandante de la Fuerza Aeroespacial, el general de brigada Majid Mousavi. Mousavi ha respondido así a un informe del medio Axios que afirmaba que el ejército estadounidense ha preparado un plan para una oleada de ataques “corta y poderosa” contra Irán. (Reuters)
Una multitud congregada en Tiro, Líbano, para despedir a los caídos en un ataque israelí, este jueves 30 de abril. / Associated Press/LaPresse / APN
Qué ha pasado en las últimas horas
Estas son las principales noticias del día en la guerra en Oriente Próximo a las 14.00 de este miércoles 29 de abril:
- El líder supremo de Irán: “El brillante futuro de la región del golfo Pérsico será uno sin Estados Unidos”. “Las nuevas reglas legales y la gestión del estrecho de Ormuz garantizarán el bienestar y el progreso para todas las naciones de la región, y sus beneficios económicos alegrarán el corazón de la nación”.
- Activada la embajada española en Israel tras la detención de activistas de la flotilla. El Ministerio de Exteriores israelí informó esta mañana de la detención de unos 175 activistas, de los cuales 31 son españoles, tras interceptar una veintena de embarcaciones cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja, algo que Turquía acusa de “piratería” israelí y la relatora especial de la ONU tilda de “apartheid sin fronteras”.
- El petróleo escala a 124 dólares y las Bolsas caen. El precio del petróleo mantiene su escalada y sube más del 5%, su nivel más alto en casi cuatro años, debido a la falta de avances para la reapertura del estrecho de Ormuz.
- El portaaviones 'USS Gerald R. Ford' abandonará Oriente Próximo para volver a EE UU. Ha sido uno de los tres buques empleados por las fuerzas armadas para el bloqueo naval contra los puertos iraníes.
Italia condena la detención “ilegal” de sus ciudadanos en la Flotilla
Italia ha condenado la intervención de la Flotilla, destinada a Gaza, por parte de Israel y ha exigido la liberación inmediata de todos los italianos que han sido “detenidos ilegalmente”, según un comunicado de la oficina de la primera ministra, Giorgia Meloni.
Roma también ha instado a Israel a respetar el derecho internacional y garantizar la seguridad de los ocupantes de los barcos. No se especificó cuántos italianos habían sido detenidos. (Reuters)
Análisis exprés | Jameneí tiende la mano a los países del Golfo con la promesa del beneficio económico
Mojtaba Jameneí, el nuevo líder de Irán cuyo paradero se desconoce, ha divulgado este jueves un discurso de tono triunfalista —proclama la victoria sobre Estados Unidos— que recoge tres mensajes principales. Dos de ellos, reiterados: el primero es que solo una región sin bases militares estadounidenses estará segura; el segundo, que su país mantendrá el control del estrecho de Ormuz y no renunciará a su programa nuclear y de misiles, que el mandatario define como un “capital nacional”.
El tercer mensaje es más novedoso y consiste en, al mismo tiempo que justifica los ataques contra ellos, tender una mano a sus vecinos árabes para reparar una relación ya tensa antes de la guerra y convertida ahora en una herida abierta por los ataques iraníes a los Estados del Golfo Pérsico. Esa oferta de paz consiste en insinuar que los vecinos árabes de la República Islámica se beneficiarán también de la explotación económica del estrecho de Ormuz por parte de Irán. Así parece indicarlo la frase del líder supremo que reza: “La nueva gestión del estrecho de Ormuz traerá bienestar y progreso en beneficio de todas las naciones de la región”.
Más allá de la retórica triunfalista, esa afirmación hace pensar en la idea de un consorcio regional para explotar Ormuz, mencionada ya por diversos medios de la región. Inicialmente, Irán plantea dividir esos ingresos con Omán, el otro Estado ribereño de las aguas de Ormuz. Ese fue uno de los temas que trató el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchí, con su homólogo omaní en su viaje al sultanato el pasado sábado, según esos medios regionales. Según el diario reformista iraní ‘Etemad’, en esa reunión, Omán pidió a Irán que incluyera a Arabia Saudí en ese posible consorcio regional sobre Ormuz.
Merz confía en la fiabilidad de la OTAN tras hablar Trump de retirada de tropas de Alemania
El canciller alemán, Friedrich Merz, se ha mostrado confiado en la fiabilidad de la OTAN, después de que la víspera el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que su país estudia la posible reducción de tropas destacadas en suelo alemán. Merz, cuyo Gobierno quiere convertir a las Fuerzas Armadas en el mayor ejército convencional de Europa, ha señalado en el campamento militar de Munster, en el oeste de Alemania, que la apuesta del rearme alemán tiene como objetivo “una OTAN fuerte y una asociación transatlántica fiable”.
“Tanto a nosotros como a mí personalmente nos importa especialmente esta asociación transatlántica”, ha subrayado de nuevo el jefe del Gobierno alemán en una tribuna improvisada y rodeada de equipamiento militar pesado. La víspera, Trump escribió en su cuenta de su red social, Truth Social, que “Estados Unidos está estudiando y analizando la posible reducción de tropas en Alemania” y agregó que la decisión podría ser anunciada en los próximos días.
Estados Unidos mantiene aproximadamente 40.000 soldados en Alemania, lo que la convierte en el país europeo con mayor presencia militar estadounidense. Trump hizo estas advertencias después de que Merz sostuviera que EE UU carece de una estrategia de salida coherente en el conflicto con Irán y asegurara que la Administración estadounidense había sido “humillada” durante las negociaciones para poner fin a la guerra. (Efe)
Una treintena de españoles, entre los activistas de la Flotilla detenidos por Israel
Hay 31 españoles entre los 175 activistas detenidos por Israel en el mar, cerca de las costas de Grecia, cuando viajaban en dirección a Gaza, según han informado fuentes de la Global Sumud Flotilla. En total, han sido interceptados 21 barcos de los 58 que formabana la Flotilla. (Efe)
El líder supremo de Irán: “El brillante futuro de la región del golfo Pérsico será uno sin Estados Unidos”
El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, ha asegurado este jueves que “el brillante futuro de la región del golfo Pérsico será uno sin EE UU”.
En un mensaje escrito publicado en las redes sociales con motivo del Día Nacional del golfo Pérsico, el líder supremo iraní ha afirmado que su país “garantizará la seguridad del golfo Pérsico“, ante ”los abusos“ de potencias extranjeras” sobre esta importante vía marítima, por la que transita el 20% del crudo mundial.
“Las nuevas reglas legales y la gestión del estrecho de Ormuz garantizarán el bienestar y el progreso para todas las naciones de la región, y sus beneficios económicos alegrarán el corazón de la nación”, concluye el mensaje.
Jamaneí fue nombrado líder supremo tras el ataque estadounidense del 28 de febrero, que mató a su padre y le dejó gravemente herido. Desde entonces, nunca ha aparecido en público.
El presidente de Lituania dice que su país debería unirse a la coalición de EE UU para reabrir Ormuz
El presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, ha dicho que apoya que su país se una a la coalición estadounidense para reabrir el estrecho de Ormuz, y ha agregado que presentará la propuesta con tal fin ante el consejo de defensa de su nación.
El Gobierno de Estados Unidos constituirá una coalición internacional para reabrir Ormuz, según ha informado este miércoles el diario The Wall Street Journal.
La iniciativa, aprobada por el secretario de Estado, Marco Rubio, llamada Maritime Freedom Construct, ha sido descrita como una iniciativa en conjunto del Departamento de Estado estadounidense y el Pentágono. (Reuters)
Israel ordena el desalojo de nuevas localidades en Líbano ante nuevos ataques
El ejército israelí ha ordenado este jueves el desalojo de ocho localidades en Líbano en un mensaje de advertencia publicado en redes sociales, en el que anuncia inminentes ataques aéreos.
Activada la embajada española en Israel tras la detención de activistas de la flotilla
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha activado a la embajada española en Israel para dar asistencia a los españoles que pueda haber entre los activistas que viajaban en la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza y que han sido detenidos por las fuerzas israelíes en aguas internacionales.
El Ministerio de Exteriores israelí informó esta mañana de la detención de unos 175 activistas tras interceptar una veintena de embarcaciones cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja.
La flotilla, con 58 embarcaciones y tripulantes de múltiples nacionalidades, zarpó de Barcelona el pasado 15 de abril con el objetivo de romper el bloqueo que sufre la Franja de Gaja y entregar ayuda humanitaria a la población palestina. (Efe)
Las relaciones entre el canciller de Alemania, Friedrich Merz, y el presidente estadounidense, Donald Trump, no están en su mejor momento. Tras las críticas del líder conservador a Estados Unidos por la guerra en Irán, ahora Trump ha anunciado una posible reducción de sus tropas en Alemania.
Hamás califica de “piratería sionista” la interceptación israelí de la Flotilla
Hamás ha condenado este jueves la detención de 175 activistas de la Flotilla y la interceptación de 22 de sus embarcaciones por parte de las autoridades israelíes mientras se encontraban en aguas internacionales, lo que el grupo islamista palestino califica de “piratería sionista”.
“Esta piratería sionista, llevada a cabo a gran distancia de las costas de la franja de Gaza, es un crimen y un acto de barbarie perpetrado por el gobierno de ocupación terrorista [israelí] a la vista del mundo, sin que exista disuasión ni rendición de cuentas”, afirma Hamás en un comunicado.
El grupo islamista también se refiere a la operación de detención israelí como “ataque terrorista sionista”, exige “una acción internacional para liberar” a “los valientes activistas” y que Israel “asuma la responsabilidad de brindarles seguridad”.
“Les instamos [a los integrantes de la Flotilla] a que se mantengan firmes ante estos ataques terroristas y a que continúen su noble misión humanitaria de dar voz a los oprimidos en Gaza y denunciar los crímenes de la ocupación y la política de hambruna impuesta a nuestro pueblo palestino”, culmina Hamás en el comunicado. (Efe)
La relatora especial de la ONU tilda de “apartheid sin fronteras” la intervención israelí de la Flotilla
La relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, ha condenado la intervención israelí de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales frente a las costas de Grecia, algo que ha tildado de “apartheid sin fronteras” (término en afrikáans para “separación”).
“¿Cómo es posible que se le permita a Israel asaltar y apoderarse de barcos en aguas internacionales cerca de Grecia/Europa?”, ha escrito Albanese en X. “Esto debería hacer ondas por toda Europa”, ha concluido la relatora.
La Global Sumud Flotilla se dirige hacia Gaza, con la intención de romper el bloqueo israelí de la franja y entregar suministros a la población palestina, algo que ya se ha intentado al menos siete veces en el pasado.
Hezbolá derriba un dron israelí en el sur de Líbano
La milicia chií Hezbolá ha derribado con un misil un dron israelí en el sur de Líbano, según ha confirmado este jueves el ejército israelí en un mensaje publicado en X.
Captura de un video facilitado por la Flotilla Global Sumud, que navega rumbo a la franja de Gaza, interceptada por el ejército israelí. / EFE
Turquía acusa de “piratería” a Israel por el asalto a la Flotilla frente a las costas de Grecia
El Ministerio de Exteriores de Turquía ha acusado a Israel de “piratería” y de violar las leyes internacionales y de navegación por asaltar a parte de los barcos que componen la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales frente a las costas de Grecia.
“El ataque llevado a cabo por las fuerzas israelíes en aguas internacionales contra la Global Sumud Flotilla, organizada para llevar ayuda humanitaria a Gaza, constituye un acto de piratería”, denuncia el comunicado de Exteriores, en el que añade que el ataque israelí es una “violación de los principios humanitarios” –por impedir, mediante el bloqueo, la llegada de ayuda a Gaza– y de la “legislación internacional”. “Este acto de agresión representa además una ruptura del principio de libre navegación en alta mar”, subraya el comunicado turco.
El Ministerio de Exteriores pide que toda la comunidad internacional adopte una “postura común” frente a esta acción israelí y explica que se están llevando a cabo gestiones diplomáticas en coordinación con otros países para garantizar la liberación de los ciudadanos turcos y de otros países capturados por Israel. Precisamente, según informó el portavoz ministerial en la red social X, el jefe de la diplomacia turca, Hakan Fidan, mantuvo en la mañana del jueves una conversación telefónica con su homólogo español, José Manuel Albares, para tratar el incidente.
En cualquier otro momento, la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP ―la Organización de Países Exportadores de Petróleo― habría supuesto un acontecimiento mayor para el mercado del petróleo, al tratarse del cuarto productor del cartel tras Arabia Saudí, Irak e Irán. Aunque su capacidad de producción es de casi cinco millones de barriles diarios, solo por detrás de Arabia Saudí, las cuotas del cartel la limitaban a unos 3,5, generando un malestar crónico en el emirato.
El precio del petróleo mantiene su escalada y sube más del 5%, hasta los 124 dólares el barril de brent, su nivel más alto en casi cuatro años, debido a la falta de avances para la reapertura del estrecho de Ormuz y al riesgo de que EE UU pueda atacar Irán nuevamente, lo que también lastra el ánimo inversor, a pesar del impulso proporcionado por los resultados mayoritariamente positivos de las grandes empresas tecnológicas.
El portaaviones 'USS Gerald R. Ford' abandonará Oriente Próximo para volver a EE UU
El portaaviones USS Gerald R. Ford abandonará Oriente Próximo en los próximos días para volver a Estados Unidos. Ha sido uno de los tres buques empleados por las fuerzas armadas para el bloqueo naval contra los puertos iraníes. El navío, que ha permanecido desde el 10 de junio de 2025, fuera de Estados Unidos cumpliendo con diversas misiones en Europa y finalmente frente a las costas de Irán, volverá en las próximas semanas, de acuerdo con medios locales.
El portaaviones, uno de los tres de su tipo junto al USS George H.W. Bush y el USS Abraham Lincoln, que han servido en la guerra de Irán, volverá con 4.500 marinos. Su estadía en el mar de 309 días constituye un récord para un portaaviones estadounidense moderno, de acuerdo con The Washington Post. Durante su despliegue se han reportado problemas para la embarcación como un incendio en una de sus lavanderías que dejó algunos heridos y problemas recurrentes con los inodoros. En paralelo, el conflicto entre Estados Unidos e Irán se mantiene en una fase de tensión pese al alto el fuego indefinido. (Efe)
El petróleo escala a 124 dólares y las Bolsas caen
El precio del petróleo mantiene su escalada y sube más del 5%, hasta los 124 dólares el barril de brent, su nivel más alto en casi cuatro años, debido a la falta de avances para la reapertura del estrecho de Ormuz y al riesgo de que EE UU pueda atacar Irán nuevamente, lo que también lastra el ánimo inversor, a pesar del impulso proporcionado por los resultados mayoritariamente positivos de las grandes empresas tecnológicas.
Las acciones asiáticas registran pérdidas en su mayoría. El Nikkei 225 de Japón cae un 1,4%, el índice Shanghai Composite de China cotiza prácticamente plano y el Hang Seng de Hong Kong baja un 1,5%. Los futuros estadounidenses apuntan a leves alzas, mientras que el EuroStoxx 50 anticipa una apertura con caídas de alrededor del 0,5% en otra sesión repleta de resultados empresariales.
El petróleo sube por novena jornada consecutiva, lo que supondría la racha alcista más larga desde mayo de 2022, ras un informe que indicaba que Estados Unidos estaba considerando acciones militares adicionales contra Irán. La materia prima se ha disparado más de un 100% este año, y la mayor parte de esa subida se produjo tras el ataque de EE UU e Israel contra Irán a finales de febrero. Los precios amplían las subidas después de que el presidente de EE UU, Donald Trump, declarara a Axios que no levantará el bloqueo naval de los puertos iraníes hasta que consiga un acuerdo nuclear con Teherán. Así, los riesgos geopolíticos se intensifican con Donald Trump preparando un bloqueo prolongado de Irán.
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora del conflicto en Oriente Próximo, en este jueves 30 de abril. La situación sigue estancada en el estrecho de Ormuz. El Gobierno de Estados Unidos planea construir una coalición internacional para reabrir el corredor, según informa el diario The Wall Street Journal.
Mientras, el precio del petróleo mantiene su escalada y sube más del 5%, hasta los 124 dólares el barril de brent, su nivel más alto en casi cuatro años.