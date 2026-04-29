Begoña Gómez denuncia a Vito Quiles por una agresión en un restaurante de Madrid

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha presentado la tarde de este miércoles una denuncia ante la policía contra el conocido agitador ultra Víctor Zoppellari Quiles, conocido como Vito Quiles, por un presunto delito de agresión sufrida contra ella al mediodía en el interior de un restaurante, según han informado fuentes de La Moncloa. Gómez iba acompañada de un hombre y de dos amigas cuando Quiles la abordó y le impidió salir a la calle, según las mismas fuentes, que aseguran que Quiles acosó a Gómez y a sus acompañantes en el interior del local, ubicado en Las Rozas de Madrid.

La encargada y dos trabajadores del local, que cuenta con cámaras de seguridad, han declinado referirse al incidente, ocurrido a la hora del almuerzo en el interior del restaurante, próximo a una salida de la Autovía del Noreste, A-6. Ya a las 18.40, se ha personado una patrulla de la Guardia Civil, que ha permanecido en el lugar escasos seis minutos tras hablar con la responsable del local.

Tras el incidente, el agitador ha publicado un vídeo editado en el que se le ve solo en el momento justo de entrar en el local y otro ya una vez fuera, persiguiendo a Gómez, que en ese momento habla por el móvil y no se dirige en ningún momento a Quiles. Las dos acompañantes de la esposa de Sánchez intentan en ese momento que deje de grabarla y una, agarrando por detrás a Quiles, le espeta “quita esa mierda”, mientras el agitador grita “¡no me pegues!” y llama a la policía. Al final de la grabación, Quiles asegura que Begoña Gómez se ha marchado del lugar.

En otras imágenes difundidas por Quiles, en este caso fotografías, se le aprecia sobre una mesa de la terraza del establecimiento, a gatas, mientras una de las acompañantes de Gómez lo sujeta por el pie. No han trascendido imágenes ni vídeos de lo acontecido en el interior del establecimiento.

En la red social X, Quiles ha asegurado ser él el agredido, por haber preguntado sobre la “corrupción” de Gómez, que está procesada por cuatro delitos. “He tenido que escapar por la ventana para preguntarle a Begoña ante el charo [sic, término misógino para referirse a mujeres mayores] ataque que he sufrido en un bar”, ha referido en otro tuit.

Varios ministros del sector socialista del Gobierno han denunciado la que consideran una agresión sufrida por la esposa del jefe del Ejecutivo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha enmarcado los hechos “en la organización mafiosa que es la derecha” española, donde “cada uno cumple su función. Unos hacen bullying en el parlamento, otros en los tribunales, otros desde los medios y este, que es lo más bajo del escalafón, hace el trabajo de calle”, ha denunciado el ministro, al que se ha sumado Óscar López, el titular del Ministerio de Transformación Digital: “Es intolerable. Hay que detener toda esta basura fascista antes de que sea demasiado tarde. Ya está bien de persecuciones, señalamientos y acosos”. La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha mostrado, también en X, todo su “apoyo” a Gómez: “Demasiado tiempo soportando el acoso de quienes viven de acosar. Se han cruzado todos los límites. Esto no puede quedar impune: la justicia tiene que actuar”. A las quejas se han sumado los ministros de Hacienda, Arcadi España, y la portavoz y ministra de Inclusión, Elma Saiz, que ha censurado los hechos: “Hay quien se dedica profesionalmente a ejercer el acoso y, lo que es peor, quien lo blanquea y alienta como hace el Partido Popular”.

También el PSOE ha denunciado los hechos. “Desde el Partido Socialista queremos mandar un mensaje de solidaridad a Begoña, pero también a todas aquellas mujeres que están siendo perseguidas, acosadas y violentadas por estos fanáticos subvencionados”, ha señalado Montse Mínguez, portavoz del partido, en un comunicado a los medios.

El Congreso abrió el pasado mes de diciembre un expediente de expulsión a Vito Quiles, que está acreditado para cubrir información parlamentaria, por haber grabado en una zona no autorizada al presidente del Gobierno, como denunció la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP). El procedimiento contra Quiles está en su fase final y podría concretarse en la retirada de la acreditación durante un máximo de tres meses al agitador, que goza de gran popularidad en redes por provocar, micrófono en mano, encontronazos con políticos y periodistas que él considera progresistas por la calle. Quiles ha protagonizado, además, otros numerosos incidentes contra líderes políticos, siempre nacionalistas o de izquierdas, durante las comparecencias de estos ante los medios en la Cámara.

En 2024 la APP ya mostró su condena al hecho de que Quiles, que había concurrido en las listas electorales al Parlamento Europeo de la formación ultra Se Acabó La Fiesta, actuara como periodista parlamentario. En fecha más reciente, el pasado febrero, el PP incorporó al activista a su cierre de campaña en Aragón y también ha sido invitado a actos de Nuevas Generaciones, las juventudes del PP, en Madrid. En su cuenta en X, han ironizado con el suceso: “Se viene programación especial en TVE por el atentado terrorista contra la mujer del Presidente…“, pero después han borrado el tuit.

Quiles está procesado por un presunto delito de injurias y calumnias por los mensajes y publicaciones que emitió contra el secretario general de la organización de consumidores Facua, Rubén Sánchez, entre el 15 de febrero y el 22 de septiembre de 2022. La acusación particular pide nueve años de prisión a Vito Quiles por tres delitos de calumnias con agravante de odio ideológico. Contra Quiles hay también interpuesta una querella por revelación de secretos que presentó la responsable de Red Eléctrica, Beatriz Corredor.