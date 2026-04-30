La oposición ataca a Pérez Llorca por anteponer “la prioridad nacional de Vox” y “la prioridad familiar de su pareja”

El presidente de la Generalitat, del PP, responde en Les Corts con críticas al Gobierno de Sánchez y que su prioridad es la reconstrucción tras la dana

La oposición se ha empleado a fondo este jueves en sus ataques al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, por asumir la “xenófoba” prioridad nacional que postula Vox, y por anteponer la “prioridad familiar de su pareja”, en alusión la plaza de secretaria en la diputación de Valencia que ocupa desde marzo en comisión de servicios y que ahora la institución, también presidida por el PP, consolidará. Pérez Llorca ha eludido entrar en las dos cuestiones en sus réplicas en la sesión de control de Les Cortes y ha cargado contra el Gobierno del socialista Pedro Sánchez tras asegurar que su “prioridad” es la reconstrucción de la dana.

Luego, sí que se ha referido más al polémico concepto de prioridad nacional cuando ha respondido a José María Llanos, el portavoz de la formación de ultraderecha que sustenta al Consell del PP con su apoyo parlamentario, aunque ha preferido hablar de la aplicación “del sentido común”.

Los portavoces del PSPV-PSOE, José Muñoz, y de Compromís, Joa Baldoví, han sido muy duros en sus intervenciones trazando un perfil de Pérez Llorca como un “político mediocre” en manos de la ultraderecha, preocupado por “enchufar” a su pareja, Vanessa Pérez, para que cobre mucho más (52.070 euros brutos al año) de lo que ganaba en el Ayuntamiento de Finestrat (que Llorca gobernó entre 2025 y 2025), y se traslade a vivir con él a Valencia. La Agencia Valenciana Antifraude ha abierto una investigación sobre el traslado.

El portavoz parlamentario del PSPV-PSOE, José Muñoz, durante una sesión de control. Rober Solsona (Europa Press)

Además, ambos portavoces de la oposición han coincidido en acusar a Pérez Llorca también de proteger el aforamiento como diputado autonómico de su antecesor, Carlos Mazón, dedicado al “hedonismo” y a “lucir bronceado”, según han señalado en alusión a una imagen del expresidente en una playa alicantina del pasado martes (publicada por el eldiario.es) y a su escasa asistencia al parlamento.

Muñoz ha incidido en que la prioridad nacional es “injusta con la memoria y la historia del país”, y se ha preguntado qué hubiera pasado con su abuelo, pastor de ovejas, que emigró de España para no morir de hambre si se le hubiera aplicado la prioridad nacional. “España se rige por principios. España para quien la trabaja Y la Comunidad Valenciana para quien la trabaja”, ha concluido.

Baldoví ha insistido en la “mediocridad” del president y le ha acusado de no preocuparse por la escuela “en pie de guerra” (los principales sindicatos han convocado una huelga indefinida del profesorado), por una “sanidad pública bajo mínimos” o por las viviendas de protección pública concebidas como un negocio, por que su prioridad es “personal, familiar y pepera”.

El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, durante su intervención en el pleno de Les Corts Valencianes. Biel Aliño (EFE)

El presidente ha instado al PSOE a decir cuántas obras ha terminado el Gobierno. Ha defendido que la ley de ingreso mínimo vital de Sánchez ya indica el requisito de empadronamiento de cinco años de forma continua, y se ha preguntado si eso es “racista y discriminatorio”, antes de volver a cargar contra el ejecutivo central que “no tiene ninguna prioridad nacional con la Comunidad Valenciana”. Pérez Llorca ha contestado a Baldoví de que Compromís “nunca ganarán unas elecciones” y ha vuelto a calificar de “pagafantas” de los socialistas a la coalición por prestar su apoyo al Gobierno y no votar a favor de los intereses de los valencianos.

La pregunta directa sobre la pareja del presidente ha sido respondida por el portavoz del Consell y consejero de Agricultura, Miguel Barrachina. Ha insistido en que todo el proceso es legal, ha asegurado que los socialistas y Compromís, cuando gobernaban en la diputación, aprobaron miles de comisiones de servicios y elaboraron la tabla actual de retribuciones.