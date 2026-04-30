La Fiscalía llama a juicio a los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla en el caso de la UNGRD

La Fiscalía ha dado un paso clave en el caso del escándalo de corrupción más grave del Gobierno Petro, el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). Este jueves, ha acusado formalmente ante la Corte Suprema de Justicia a los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior). Con la audiencia ante los magistrados de la Sala de Primera Instancia, que se ha extendido por dos días y durante casi 12 horas, los dos antiguos miembros del Ejecutivo de izquierdas dejan de estar bajo investigación y quedan a las puertas de un juicio por su presunta participación en el entramado de contratos y sobornos que, según la acusación, sirvió para asegurar apoyos políticos en el Congreso.

“Los exfuncionarios son señalados de convocar reuniones, impartir directrices y hacer seguimiento para direccionar proyectos de inversión en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en beneficio de congresistas, con el fin de asegurar su respaldo a iniciativas gubernamentales en el Senado y la Cámara de Representantes”, ha dicho la Fiscalía. Los acusados han insistido en defender su inocencia y han argumentado que nunca dieron órdenes para desviar los recursos a cambio de votos en el Capitolio Nacional.

En la misma diligencia, los magistrados negaron la petición de los exministros de continuar el proceso en detención domiciliaria. Aunque Bonilla está en libertad por una tardanza en la fiscalía en presentar el escrito de acusación, Velasco permanece en una guarnición militar, desde donde asiste a las diligencias. “El capital reputacional de los exministros contribuye a sostener que la medida de privación de la libertad no ha perdido su urgencia, además de las dinámicas propias del esquema de corrupción puesto en marcha desde que aquellos decidieron direccionar recursos públicos para favorecer congresistas”, ha dicho la justicia.

Uno de los argumentos que más repitieron los acusados durante la audiencia es que ninguno tenía la capacidad para ordenar gastos en las entidades investigadas. Ricardo Bonilla, en una de sus intervenciones, aseguró que uno de los contratos por los que es acusado se firmó en el 2021, antes del Gobierno Petro, en el Instituto Nacional de Vías (Invías). Sin embargo, el fiscal delegado en la audiencia aclaró que la acusación tiene su origen en que las adiciones al contrato, es decir, montos que se agregaron cuando ya estaba en curso, que sí ocurrieron mientras ellos ejercían como ministros de Estado.

Durante la diligencia, el ministro Velasco siguió defendiendo su inocencia y cuestionó, una vez más, los argumentos del ente investigador. “Uno no puede defenderse de insinuaciones que no se aterrizan en cosas reales”, dijo el político caucano, para señalar que no aceptaría cargos y que tampoco pretende negociar con la Fiscalía. El también abogado argumentó que la justicia no ha cuestionado lo suficiente a Olmedo López, el exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, testigo clave en el caso y quien es la cabeza del entramado de corrupción. El veterano político de origen liberal mencionó que bajo su mandato como encargado de la política apenas tuvo la tarea de impulsar la reforma pensional del Gobierno, como argumento contra la tesis de que se utilizaron recursos para impulsar otras iniciativas legislativas.

En las ocho horas de diligencia, los argumentos de la defensa y la Fiscalía fueron repetitivos y cíclicos. Bonilla aprovechó la diligencia para controvertir a María Alejandra Benavides, quien llegó a ser su mano derecha en el Ministerio de Hacienda y, en un acuerdo con la justicia, ha confesado su participación en el entramado de corrupción. De acuerdo con el economista de izquierdas, quien fuera su asesora ha entregado “información imprecisa y errónea” que lo involucra directamente y que ha llevado, según él, a malas interpretaciones sobre la legalidad de los hechos.

En el caso, la Fiscalía busca probar que, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, los entonces ministros hicieron que se redireccionaran dineros públicos de la UNGRD y el Instituto Nacional de Vías (Invías) hacia contratistas designados por varios congresistas, que a cambio de ese direccionamiento habrían apoyado al Ejecutivo en sus labores legislativas. La imputación indica que el entramado impulsó 79 contratos por 612.000 millones de pesos, unos 200.000 dólares, aunque solo siete llegaron a adjudicarse.

Uno de los momentos clave, según la acusación, fue un encuentro del 27 de febrero de 2024 en la Casa de Nariño, al que se refiere como el cónclave. Allí, en el palacio presidencial, se habrían reunido integrantes del Ejecutivo y del Legislativo para planear el esquema de corrupción. El encuentro habría tenido el liderazgo del exministro Velasco, un conocedor de un Congreso del que fue miembro durante 24 años, y en él participó el prófugo Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia y amigo cercano de varios congresistas de su partido, la Alianza Verde.

Con la decisión de este jueves, ya son tres antiguos integrantes del Gobierno los que van a juicio por este escándalo. La primera fue la exconsejera presidencial y política verde Sandra Ortiz, quien permanece en prisión preventiva desde diciembre de 2024 por su supuesto rol como intermediaria entre funcionarios del Gobierno y los congresistas beneficiados. El pasado 10 de abril, la Fiscalía dejó en firme su llamado a juicio luego de mostrar sus cartas en esa audiencia. Desde el comienzo del proceso, el ente investigador ha calificado como una “empresa criminal” todo el entramado de corrupción liderada por Velasco y Bonilla.