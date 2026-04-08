Delcy Rodríguez anuncia un aumento “responsable” del salario mínimo para el 1 de mayo en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles un aumento del salario mínimo, el primero en lo que va de década. El incremento —que no concretó pero calificó de “responsable”— se producirá el 1 de mayo. Rodríguez intenta rebajar un malestar creciente ante las expectativas de mejoras económicas que trajo la intervención estadounidense después del pasado 3 de enero y que no se han visto reflejadas en los bolsillos de los ciudadanos. Con una marcha convocada este jueves en Caracas para reivindicar mejoras económicas, Rodríguez habló de nuevo del compromiso de su administración con el “espíritu de justicia social del presidente Hugo Chávez”.

Rodríguez además anunció la creación de una Comisión Presidencial para el Diálogo Laboral, que permita al país “visualizar un nuevo modelo” en las relaciones laborales en el país. La idea es que el proceso desemboque en un proceso constituyente en materia sindical.

Rodríguez pidió más agilidad al Estado y anunció la firma de la Ley Orgánica para la Eliminación y Mejora de Trámites Administrativos. La calificó como “un acto de justicia” para todos los ciudadanos y está pensada para mejorar los procesos de la destartalada e ineficaz burocracia local.

También propuso un nuevo modelo tributario, mejorado, para cobrar los impuestos; y la creación de una Comisión para Determinar la Naturaleza Estratégica de los Activos del Estado. Rodríguez censuró las propuestas de María Corina Machado de privatizar PDVSA y dijo que tal iniciativa se encontrará de frente con el pueblo.

Desde el martes, la alocución de Rodríguez había creado una enorme expectativa en el país ante los “importantes anuncios” prometidos. A diferencia de sus dos antecesores en la presidencia de la República en lo que va de siglo —Hugo Chávez y Nicolás Maduro—, la nueva mandataria no es muy proclive a los discursos largos, ni a encadenar en exceso la señal de radio y televisión con sus reflexiones o anuncios. De hecho, en estos tres meses se ha convocado a muy pocas cadenas para los anuncios presidenciales.

Rodríguez reconoció por primera vez la debacle de la hiperinflación y el desabastecimiento del país —vocablos que el alto gobierno chavista evita—, e incluso la emigración que ha sacado del país a cerca de ocho millones de venezolanos, la cual calificó de “inducida”. También reconoció las debilidades. Para Rodríguez, el comentado desplome venezolano de estos años es responsabilidad del “bloqueo económico”. La mandataria encargada reconoció —acaso, también, por primera vez en 12 años— “la política equivocada en materia de aumentos salariales”, que produjo enormes distorsiones monetarias y fiscales.