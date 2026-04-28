Maíllo sobre la “prioridad nacional”: “No hay voto más inútil para que no gobierne Vox que votar al PP”

Mientras el presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juan Manuel Moreno, se esfuerza por diferenciarse de Vox y de los pactos de gobernabilidad alcanzados con su partido en Extremadura y Aragón, y señala a la formación ultra como una amenaza desequilibrante para la estabilidad que le otorga su mayoría absoluta, el coordinador federal de IU y aspirante a la presidencia andaluza, Antonio Maíllo, ha advertido esta mañana de que el voto útil para evitar que se aplique la “prioridad nacional” en la comunidad no pasa por votar al PP, como predica su líder, sino a las formaciones de izquierdas. “Si Moreno para quedarse en la Junta tiene que pactar con Vox y tiene que firmar la prioridad nacional, lo va a hacer”, ha señalado el dirigente comunista. “No hay voto más inútil para que no gobierne Vox que votar al PP”, ha recalcado.

Ese voto útil es el que permitió hace cuatro años a Moreno alzarse con la mayoría absoluta. Buena parte del electorado de centroizquierda, desencantado con el PSOE y ante la tesitura de que Macarena Olona, la candidata de Vox, fuera vicepresidenta de Andalucía, se decantó por el PP. “La primera vez la dio, la segunda no la da”, ha vaticinado Maíllo sobre esa estrategia durante una entrevista en Radio Sevilla, de la Cadena SER. Por Andalucía, como el resto de las formaciones de izquierdas, busca recuperar y movilizar a ese electorado descontento, y su candidato ha identificado las políticas desarrolladas por Moreno con las de Abascal, y ha recordado que fue el primer dirigente que pactó con Vox para poder acceder a la presidencia de la Junta, en 2018.

“Firmó un pacto muy transparente que tuvo tres principios que se han cumplido milimétricamente: bajada masiva de impuestos a las clases altas, privatización de servicios públicos y barra libre con los fondos buitres y de inversión y lo ha cumplido”, ha sostenido Maíllo, para señalar la “falta de escrúpulos de Moreno para conseguir su Gobierno” y cuestionar que sostuviera que deseaba “no verse en el trance” de tener que hablar con Vox. “Pedirle a los andaluces que no le hagan pasar por ese trance es de una inmadurez y de una falta de altura ante el reto de lo que es la solemnidad de una presidencia de la Junta de Andalucía”.

Maíllo también ha defendido las propuestas en defensa de los servicios públicos de su programa electoral, que presentó este mismo lunes. La sanidad —“el agujero negro de Moreno”, ha dicho— va a centrar buena parte de la campaña y entre las medidas que ha recalcado se encuentra la de aprovechar la totalidad de las infraestructuras sanitarias públicas e invertir en una red hospitalaria 100% pública para acabar con las externalizaciones. Dentro de esta estrategia entraría la “adquisición del uso temporal de hospitales privados” hasta la construcción de uno público en aquellas zonas donde no los hubiera. Una “expropiación de uso, no de propiedad”, ha recalcado el líder de IU a cambio de un justiprecio. Otra de las propuestas, además de la contratación de 8.000 profesionales sanitarios, pasa por impedir que los jefes de servicio puedan compatibilizar sus cargos con un trabajo en la sanidad privada y limitar las compatibilidades del resto de médicos a aquellas unidades cuya demanda esté satisfecha. “Mientras no se garantice el servicio público, no hay compatibilidad con el privado”.

El candidato de Por Andalucía también ha asegurado que de gobernar se eliminará la subasta de medicamentos, asegurando que es una “deuda que tiene Moreno con las farmacéuticas” y ha prometido aclarar todo lo relacionado con el fraccionamiento de contratos de los servicios provinciales del SAS, que están investigados en los juzgados, y con los fallos en el cribado de cáncer de mama.

Maíllo también se ha detenido en la proliferación de ofertas de la FP privada para garantizar “una plaza pública y gratuita a todo el que quiera hacer un ciclo formativo”.

El coordinador federal de IU es optimista sobre una movilización el 17 de mayo que dé un vuelco a las encuestas que coinciden en dar ganador a Moreno. Maíllo ha apelado al mismo espíritu que en julio de 2023 mantuvo a Pedro Sánchez en La Moncloa, movido, en el caso de Andalucía, por el descontento de los ciudadanos por la situación de la sanidad. “A lo mejor el 17 de mayo del 16 hay un julio del 23. La clave fue la movilización y ese es nuestro gran reto, convencer a la gente que tiene dudas o que está indecisa y que vayan a votar”.