El Cercle d’Economia se centrará en la autonomía estratégica de Europa durante sus jornadas en Barcelona

Hay un fantasma que recorre Europa, y es el miedo a perder —o tal vez a no tenerla nunca— la autonomía estratégica. Desde la pandemia de covid-19 y la guerra desatada en Ucrania en febrero de 2022, y desde la guerra en Gaza y más recientemente con el estallido del conflicto en Irán, la preocupación sobre el papel que la Unión Europea debe jugar en este mundo cambiante e incierto está encima de la mesa de todos los políticos, empresarios y centros de decisión de Europa. El Círculo de Economía de Barcelona, una organización civil y empresarial, ya lleva años albergando debates en torno a esta cuestión. Pero en las jornadas que el Círculo celebrará del 1 al 3 de junio en el Palau de Congressos de Catalunya, la entidad ha decidido que este será el tema central. Bajo el título de “Autonomía estratégica de Europa: ¿mito o realidad?“, las jornadas acogerán debates y discusiones acerca de los principales retos que hay en el camino para que la Unión Europea pueda depender menos de Estados Unidos, Rusia o China en campos como la defensa, la tecnología, la energía y la salud.

La presidenta del Círculo, Teresa García-Milà, y el director general de la entidad, Miquel Nadal, han presentado este martes las líneas maestras de las jornadas, que llegan a su 41ª edición y que representan el punto culiminante de cada año para esta organización que representa los intereses de los empresarios catalanes. En todas las ediciones de las jornadas que se han celebrado hasta ahora, estos intereses se han hecho valer ante políticos de todos los colores, que acuden a la cita casi sin falta, y ante miembros de la sociedad civil, sindicatos o intelectuales. Este año, la organización remarca que el programa tiene “un marcado enfoque empresarial”, seguramente en vistas de que esta edición no se verá, en principio, contaminada por ninguna cita electoral, aunque con toda seguridad se hablará también del resultado de las elecciones andaluzas, previstas para el 17 de mayo.

Las jornadas reunirán una vez más los principales líderes políticos: el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente del PP y líder de la oposición en el Congreso, Alberto Núñez Feijóo. También asistirán los presidentes autonómicos de Euskadi y Galicia, Imanol Pradales y Alfonso Rueda. Uno de los puntos calientes de esta edición es el debate sobre el modelo de financiación autonómica, que el Círculo ha pedido renovar en reiteradas ocasiones, y cuya reforma se está negociando.

También participarán otros políticos de todo el mundo que analizarán los retos geoestratégicos actuales, como Jia Qingguo, de la Universidad de Pequín y miembro del máximo órgano consultivo del Partido Comunista Chino, o Mohan Kumar Motwani, de Jadeja Institute y exembajador de la India en Francia y Bahrain. También dos ponentes de Estados Unidos —la exembajadora en España Julissa Reynoso y el periodista y ensayista conservador Christopher Caldwell— participarán para debatir sobre qué está pasando en el país americano bajo la administración de Donald Trump.

Entre los empresarios que acudirán a las jornadas, el Círculo destaca la participación de Juvencio Maeztu (IKEA), Tomás Muniesa (CaixaBank), Markus Haupt (SEAT y Cupra), Marc Murtra (Telefónica), Antoni Brufau (Repsol) o Laura Colón (AstraZeneca). También acudirá Audrey Herblin-Stoop, de la empresa de desarrollo de tecnología de inteligencia artificial Mistral AI, clave para la citada autonomía estratégica, así como Antoine Bordes (Helsing), Luis Sentis (Apptronik) o Mónica Martínez Walter (GMV). “Estamos convencidos de que la autonomía estratégica no se construirá solamente desde Bruselas y los gobiernos nacionales, sino también desde las compañías que innovan, invierten y compiten”, ha dicho la presidenta del Círculo en la presentación.

Por último, la organización ha detallado que Martin Wolf, comentarista en jefe de Economía del Financial Times, recibirá el Premio Círculo de Economía a la Construcción Europea 2026, en un acto que presidirá el Rey Felipe VI.