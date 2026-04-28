Sara Aagesen, un año después del apagón: “No fue culpa de las renovables ni un experimento del Gobierno”

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica de España, Sara Aagesen (izquierda) con la ministra colombiana de Ambiente de Colombia, Irene Vélez, este martes en la Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles.

Un año después del insólito apagón que dejó sin suministro a la península Ibérica, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido la apuesta por las renovables en el sistema eléctrico español, al que se apuntó como responsable de aquel histórico hecho. “Sabemos que no fue culpa de las renovables, no fue un problema de inercia y, desde luego, el Gobierno en ningún caso aplicó un experimento”, ha sostenido Aagesen tras referirse a los diferentes informes que se han elaborado sobre el apagón.

Aagesen ha hecho estas declaraciones desde la ciudad colombiana de Santa Marta, donde participa en la denominada Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles. En este encuentro participan representantes de más de medio centenar de países. Se trata de la primera cumbre de este tipo centrada en compartir experiencia y políticas para esta transición, en la que las renovables juegan un papel determinante.

La vicepresidenta ha abogado por “seguir avanzando” en un sistema “más robusto”, con “mayor supervisión”. En su opinión, una de las “grandes lecciones aprendidas” es que se necesita “reforzar esa supervisión”. Además, ha asegurado que las “responsabilidades llegarán de la mano de la CNMC y también de los procedimientos judiciales”. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha abierto ya seis decenas de expedientes relacionados con el apagón. “Son procesos que tienen que ser garantistas”, ha apuntado.

Aagesen ha criticado a los que intentaron dañar la “apuesta” del Gobierno por las renovables. “Aquellos que han intentado alzar las voces en contra de las renovables”, ha añadido, “se equivocaron” porque en un momento como el actual, causado por la “guerra fósil” en Oriente Próximo, “se vuelve a demostrar que las apuestas por las renovables es una forma de estar mejor preparados y más seguros”.

Respecto a la conferencia de Santa Marta, la vicepresidenta ha resaltado que durante los próximos dos días espera que se produzca “un debate abierto de países ambiciosos” a esa transición para dejar atrás los combustibles fósiles. “Es lo que dice la ciencia”, ha añadido en referencia a la necesidad de eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero, vinculadas principalmente a los combustibles fósiles. Pero ha insistido en que “además es más necesario que nunca, no solo por la agenda climática, sino por una agenda de seguridad y prosperidad”.