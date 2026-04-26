Sheinbaum y Delcy Rodríguez rechazan el intento de ataque contra Trump

El intento de atentado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha provocado una ola de indignación y solidaridad entre mandatarios de América Latina. Las presidentas de Venezuela y México, Delcy Rodríguez y Claudia Sheinbaum, han condenado el recurso de la violencia en referencia al presunto atacante, que fue detenido en el hotel Hilton de Washington, donde Trump atendía la cena de corresponsales de la Casa Blanca la tarde de este sábado.

“Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino”, ha escrito Sheinbaum a través de X. La mandataria venezolana también ha expresado su rechazo al frustrado atentado y ha extendido sus “deseos de buena voluntad” hacia el republicano y su esposa, Melania Trump, así como a los asistentes a la gala. “La violencia nunca será una opción para quienes defendemos las banderas de la paz”, ha dicho a través de la misma red.

Hubo disparos en el altercado, fuera del salón donde se llevaba a cabo la ceremonia. Rápidamente, el servicio secreto acudió a cobijar a Trump, que fue sacado del lugar. El atacante, un hombre de 31 años, fue sometido por las autoridades. El presidente dijo después en una conferencia en la Casa Blanca que el hombre llevaba “varias armas”. “Parece que actuó en solitario, que era un lobo solitario”, añadió. “Pero no está claro. Veremos”.

La presidenta Sheinbaum escribió su mensaje en X apenas unos momentos después de que se supo que Trump estaba fuera de peligro. Sus palabras de buenos deseos se enmarcan en el punto delicado al que ha llegado la relación bilateral a raíz de la muerte de dos agentes de la CIA en México, al parecer, tras participar directamente en un operativo contra el narco en Chihuahua, algo terminantemente prohibido por la Constitución.

Sheinbaum exigió una explicación tanto al Gobierno de Chihuahua como al de EE UU. La Administración de Trump, lejos de corresponder con la exigencia, criticó a Sheinbaum por su falta de “compasión” ante la muerte de los oficiales estadounidenses. El gabinete de Seguridad ha señalado este sábado que los dos agentes entraron a México, uno y otro, con visa de turista y diplomática, no sin antes expresar “su más profundo pesar” por su fallecimiento.

En cuanto a la presidenta de Venezuela, ha mantenido una relación de cooperación y cordialidad con Trump, tras la intervención de EE UU en su país para deponer y capturar a Nicolás Maduro, en enero pasado.