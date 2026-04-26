El tiroteo desde dentro: “Se oyeron cinco sonidos secos, no eran bandejas cayendo sino disparos”

El relato de la corresponsal de EL PAÍS en 'A vivir que son dos días'

Una corresponsal de EL PAÍS presente en la cena en narra lo ocurrido

Los cerca de 2.500 asistentes a la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Hilton de Washington apenas habían comenzado a degustar el primer plato —una ensalada de burrata y guisantes frescos— cuando sonaron cinco golpes secos, sordos. “Creí que eran unas bandejas”, diría después el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Eran disparos: aparentemente, un nuevo intento de atentado, el tercero, contra el mandatario. Un hombre de 31 años, el presunto tirador, fue detenido, 45 años después de que John Hinckley intentara asesinar al entonces presidente, Ronald Reagan, en este mismo hotel.

La cena de corresponsales de la Casa Blanca es, tradicionalmente, el gran acontecimiento anual en el mundo del periodismo en Washington. Un evento de gala que agrupa a los periodistas que cubren la información presidencial con el todo Washington, la crema y nata del mundo político, de los medios de comunicación, del poder en todas sus formas, y que suele estar salpicado de celebridades entre sus invitados. El presidente estadounidense de turno suele ser el invitado de honor. Pero Trump, que mantiene una compleja relación de amor-odio con la prensa, había declinado sistemáticamente asistir cada año. Hasta ahora.

Que Trump fuera a asistir a esta edición de la cena, donde tenía previsto pronunciar un discurso, había aportado una dosis especial de expectación y morbo al acontecimiento. En las horas previas —y en las múltiples fiestas organizadas en torno a la cena—, en los corrillos de periodistas se bromeaba con cuáles serían los insultos que el presidente dedicaría a sus anfitriones durante su intervención. Pero nadie imaginaba que la noticia acabaría siendo otra.

Una de las mesas de la cena de corresponsales, este sábado en Washifngton DC Tom Brenner (AP)

Todo había empezado como estaba previsto. Los emperifolladísimos invitados habían tomado asiento en la gran sala de baile del Hilton, que acoge el acontecimiento cada año por ser la mayor de todo Washington —al menos hasta que la que Trump construye en el ala Este de la Casa Blanca esté lista—. Una banda militar había estado tocando música. Se había interpretado el himno estadounidense, con los presentes puestos en pie. Se había anunciado la entrada del presidente estadounidense y de su esposa, Melania Trump. La presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Weijia Jiang, periodista de la cadena CBS, había pronunciado unas breves palabras de presentación. Los comensales habían comenzado el primer plato de un menú que debía continuar con solomillo, langosta y dulces variados.

03:53 Cronología visual del ataque Invitados a la cena después de ser evacuados. Foto: Jonathan Ernst (REUTERS)

En ese momento se oyeron cinco sonidos secos, que parecían proceder de una de las puertas. No eran, como pensó Trump y algún que otro periodista, unas bandejas cayendo al suelo. Eran disparos. Los que sonaron en un control de seguridad en el vestíbulo, cuando un maestro de California de 31 años, identificado como Cole Allen, se aproximó, pertrechado con cuchillos y armas de fuego. Todos al suelo. Todos, menos varios de los periodistas presentes, que se abalanzaron sobre sus teléfonos (en vano: la sala de baile está en un sótano y no era posible conseguir conexión).

Al escucharse los disparos, los agentes del Servicio Secreto se lanzaron en masa, rifle en mano, a la mesa presidencial, sobre el estrado de la sala, para proteger al presidente y sacarlo del hotel. “Nos vamos de aquí, ¡ya!“, exclamó uno de ellos mientras corría hacia el mandatario.

“Vaya noche en Washington. El servicio secreto y las fuerzas del orden han hecho un trabajo fantástico. Han actuado de manera decisiva y valiente. El tirador ha sido capturado y he recomendado que SIGA LA FIESTA, pero dependerá de las fuerzas del orden. Ellos tomarán una decisión pronto”, escribió casi de inmediato el presidente estadounidense en un mensaje en Truth, su red social. “Con independencia de la decisión que tomen, esta velada será muy diferente de lo planeado, y simplemente tendremos que organizarla otra vez (en otro momento)”.

Cole Allen, en una imagen publicada en su Linkedin en 2025 tras graduarse en un Master de Informática. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es escoltado tras un tiroteo durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, este sábado. Bo Erickson (REUTERS) Autoridades informaron que todos los miembros del Gobierno habían salido ilesos y que no hubo heridos o muertos. Tom Brenner (AP) Muchos de los presentes optaron por irse, aunque las autoridades pidieron a los que permanecieron en el hotel que se quedaran para que la cena pudiera continuar. Evan Vucci (REUTERS) Agentes de las fuerzas de seguridad tras detener al presunto autor del tiroteo, Cole Tomas Allen, este sábado. DONALD J TRUMP via Truth Social (via REUTERS) La evacuación se dio después sonidos de disparos en el lobby. Tom Brenner (AP) Los invitados se refugian después de la evacuación, en Washington. Jessica Koscielniak (REUTERS) El presidente Donald Trump, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca, este sábado. Associate Press/ LaPresse Only Italy and Spain Associated Press/LaPresse (APN) Periodistas siguen la conferencia de Donald Trump en remoto. Elizabeth Frantz (REUTERS) Donald Trump habla con la prensa en el salón James Brady, en La Casa Blanca. Tom Brenner (AP) Miembros de la prensa se preparan para el discurso de Trump. Jonathan Ernst (REUTERS) La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca cuenta con unos 800 socios y esta velada es el momento más importante de sus actividades anuales. Jonathan Ernst (REUTERS) Los invitados se abrazan tras la evacuación. Jonathan Ernst (REUTERS) El evento se llevaba a cabo en el Hotel Hilton Washington. YURI GRIPAS / POOL (EFE) Algunos invitados en el salón de la cena después de la evacuación. Tom Brenner (AP) Invitados y miembros de la prensa salen del salón. Tom Brenner (AP) Los invitados observan desde sus mesas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, fueran sacados de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Jessica Koscielniak (REUTERS) Marco Rubio y su esposa Jeanette Dousdebes Rubio esperan fuera de una de las salas de La Casa Blanca. Jonathan Ernst (REUTERS) El director del FBI, Kash Patel, hablando por teléfono mientras los principales líderes estadounidenses eran evacuados. Tom Brenner (AP) De confirmarse que el hombre que disparó en el vestíbulo del hotel llegó en busca de Trump, este sería el tercero al que sobrevive el presidente de Estados Unidos. Tom Brenner (AP) Policías escoltan al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy, Jr. Tom Brenner (AP) Donald Trump y Melania Trump, minutos antes del intento de atentado. Yuri Gripas / POOL (EFE) Un invitado se cubre durante el incidente. Jessica Koscielniak (REUTERS) La Guardia Nacional escolta a los periodistas, en Washington. Mark Schiefelbein (AP) Trump se disponía a dar un discurso en la tradicional cita entre la prensa y el poder de Washington. Era su primera vez como presidente en la que acudía a la cena. Yuri Gripas / POOL (EFE) Agentes del servicio secreto responden al instante de la salida de Donal Trump. Alex Brandon (AP) El sonido de las sirenas y del sobrevuelo de los helicópteros también tomó súbitamente la noche de sábado en la capital estadounidense. Tom Brenner (AP) Momento de la salida de Trump, escoltado por su equipo de seguridad. Bo Erickson (REUTERS) Algunos medios estadounidenses informaron, antes de que él mismo lo dijera en su red social, que Trump estaba dispuesto a regresar a la cena y cumplir con la tradición de ofrecer un monólogo para los cerca de tres mil asistentes a un evento que retransmiten en directo las televisiones. Tom Brenner (AP) Agentes intervienen durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, este sábado. Alex Brandon (AP) Weijia Jiang, presidenta de la asociación de Corresponsales, habla en el inicio de la cena. Tom Brenner (AP) El área en la que se produjo ese incidente fue acordonada inmediatamente. El exterior del hotel, a donde se evacuó a los asistentes, se llenó de policías. Allison Robbert (AP)

La confusión reinó en los primeros momentos en la sala tras los disparos. Algunos aseguraban que el autor de los disparos había sido abatido. Otros daban la versión correcta: había sido capturado. Muchos de los invitados —entre ellos la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al director del FBI, Kash Patel, pasando por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y decenas de senadores y congresistas— se consolaban unos a otros. Algunos temblaban; a otros se le escapaba alguna lágrima. Desde una de las mesas cercanas a la presidencia, una voz gritaba: “¡Viva Estados Unidos!"

Unos 20 minutos después del incidente, la presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas inglesas), Weijia Jiang, periodista de la cadena de televisión CBS News, anunció que la fiesta iba a retomarse “lo antes posible”. No fue así. Para entonces, muchos de los comensales ya se habían marchado, por propia iniciativa o la de sus escoltas. De manera muy apresurada, en algunos casos: en el acceso por el que la policía indicaba que se podía salir, había quedado solitario el zapato de lentejuelas doradas y tacón altísimo de una Cenicienta washingtoniana anónima.

Asistentes y empleados del hotel tras evacuar el Washington Hilton durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, este sábado. Mark Schiefelbein (AP)

No había ánimo, ni apenas quórum, para festejar. Pero en su rueda de prensa posterior, ya desde la Casa Blanca y aún trajeado con el esmoquin de la cena, Trump prometía que el evento se celebrará otro día. “No vamos a dejar que nadie nos arrebate nuestra sociedad, no vamos a cancelar nada”.

En el evento, había estado previsto que Trump ofreciera un discurso a los periodistas agrupados en la WHCA, una asociación que engloba a los reporteros dedicados a cubrir la información de la Casa Blanca y con la que él ha mantenido una relación complicada. El presidente suele arremeter contra los reporteros que la componen cuando le hacen preguntas que considera incómodas, y sus comentarios en ocasiones entran en el terreno personal. Al comenzar este mandato, su Casa Blanca decidió retirar a la asociación competencias que tradicionalmente había tenido en la organización de las coberturas presidenciales, que pasó a asumir la oficina de prensa de Trump.

Al mismo tiempo, el mandatario presume de ser el más accesible de la historia del país y responde a las preguntas de los periodistas casi a diario. Desde el comienzo de la guerra en Irán ha convertido casi en costumbre responder a las llamadas de diversos periodistas a su teléfono móvil, para concederles breves entrevistas.

El hotel Hilton no es ajeno a la tragedia. El 30 de marzo de 1981 había sido escenario de un atentado contra el entonces presidente Ronald Reagan, que acababa de pronunciar allí un discurso. Una de las balas que disparó John Hinckley Jr rebotó y alcanzó al mandatario en un pulmón, lo que le provocó una fuerte hemorragia interna. Su portavoz, James Brady, un agente del Servicio Secreto y un agente de policía también quedaron heridos.