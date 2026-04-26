Quién es Cole Allen, el maestro californiano detenido por disparar en la cena de corresponsales de la Casa Blanca con Trump

El hombre, arrestado tras irrumpir en el hotel donde el presidente Trump asistía a un evento, llevaba una escopeta de caza, una pistola y varios cuchillos. Tenía un grado de ingeniero, un máster en computación y desarrollaba videojuegos

La primera información dada a conocer este sábado por la noche sobre el atacante que ha entrado al hotel donde se celebraba la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca para periodistas con el presidente Donald Trump ha sido su foto. Un hombre joven con el torso descubierto tumbado boca abajo en el suelo, ya reducido por la seguridad, aún en el hotel Hilton de Washington donde se suspendió el evento. Ha sido identificado poco después como Cole Allen, un hombre de 31 años originario de California.

Llevaba varias armas, ha asegurado el presidente estadounidense en una rueda de prensa posterior al intento de atentado. Pero el mismo Trump ha reconocido que no se sabía mucho más por el momento sobre sus motivaciones. Lo que sí ha subrayado es que el personal de seguridad impidió que se acercase a la gran sala donde tenía lugar la cena. “Ni de lejos se había llegado a acercar a las puertas del salón de baile”, ha afirmado.

Agentes de las fuerzas de seguridad tras detener al presunto autor del tiroteo, Cole Tomas Allen, este sábado. Bill Frischling/ CQ Roll Call (via REUTERS)

El republicano ha publicado las fotos del sospechoso y el video de seguridad en el que se ve entrar corriendo por el lobby y a agentes cruzar disparos con él. Las detonaciones se oyeron en medio de la cena segundos antes de que los periodistas invitados, vestidos de gala, se escondieran debajo de las mesas y Trump fuera evacuado rápidamente de la sala.

No ha habido heridos y el sospechoso, según la policía, ya no supone un peligro público. El atacante, de nombre Cole Allen, según ha confirmado la agencia AP con fuentes de seguridad, es un hombre de 31 años, natural de California. Vive y ejerce como maestro de escuela en Torrance. Esta localidad, situada al sur de Los Ángeles, cerca del gran puerto de Long Beach, es corazón del transporte marítimo estadounidense. En redes sociales, aparece reconocido como maestro del mes en diciembre de 2024.

Allen era maestro de unos cursos llamados C2, una especie de red a nivel nacional que realiza programas personalizados para alumnos que destaquen (ya sea por muy buenas o muy malas calificaciones), es decir, tenía una formación muy específica.

00:48 Las imágenes del sospechoso del tiroteo detenido Agentes de la policía vigilan el domicilio de Cole Tomas Allen, en Torrance (California), este sábado. Foto: Ethan Swope (AP)

Según sus perfiles de redes sociales, Allen estudió en Cal Tech, una universidad privada de gran calidad con sede en Los Ángeles, en concreto al norte de la ciudad, en la localidad de Pasadena. Allí estudió un grado en ingeniera, que acabó en 2017, y también un máster en ciencias de la computación, que acababa de terminar, en 2025. Además de enseñar, también desarrollaba videojuegos.

La policía ha informado de que Allen ha sido acusado de asalto, así como de portar armas de fuego. Llevaba una escopeta de caza, una pistola y un cuchillo, pero las autoridades no creen que tuviera cómplices. Tampoco han informado de cuánto tiempo llevaba en la capital o como había llegado hasta allí, aunque algunas versiones indican que se había registrado como huésped del Hilton, uno de los hoteles con mayor capacidad de Washington. Los motivos que le llevaron a disparar en la sala siguen siendo una incógnita, de lo que es ya el tercer intento de atentado contra Trump en los últimos 24 meses.