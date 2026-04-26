Trump comparece tras el tiroteo de la cena de corresponsales: “La de presidente es una profesión peligrosa”

El republicano da una conferencia de prensa improvisada en la que celebra la actuación del Servicio Secreto y afirma que el hombre que abrió fuego en el vestíbulo del Hilton es un “lobo solitario”

La cena de corresponsales de la Casa Blanca es esa noche del año en la que la mayor parte de los reporteros de Washington que cubren al presidente se visten de gala y se toman el día libre. La de este sábado acabó con decenas de ellos —con esmoquin, los hombres; traje largo, las mujeres— donde siempre: en la sala de prensa de la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había convocado a una comparecencia de urgencia tras el tiroteo que horas antes todos ellos habían vivido (o, más bien, oído en la distancia) en el hotel Hilton, de Washington. En uno de sus salones, Trump se disponía a dar un discurso en un festejo que mezcla periodismo y coqueteo con el poder. Era su primera participación en una tradición de Washington que había saboteado cada año desde su estreno en la presidencia en 2017.

Donald Trump es escoltado fuera del recinto tras un tiroteo durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, este sábado. Bo Erickson (REUTERS)

Trump compareció con pajarita tras el atril de la sala de prensa. “Esta [de presidente] es una profesión peligrosa”, dijo. Antes había contado que el sospechoso, un joven de 31 años llamado Cole Allen, había sido detenido y que un policía estaba herido. Cole estaba alojado en el hotel, según las primeras conclusiones de la investigación. La policía local informó de que portaba una pistola, una escopeta y varios cuchillos en el momento de su detención. No está claro cómo pensaba pasar por un detector de metales con semejante arsenal.

Era “un lobo solitario”, dijo el presidente de Estados Unidos. El Servicio Secreto lo arrestó cuando se lio a tiros en el vestíbulo, en las inmediaciones de un control de seguridad.

El sospechoso está acusado de utilizar un arma de fuego para la comisión de un delito violento y de agredir a un agente federal, según declaró Jeanine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia, en un conferencia de prensa posterior. Pirro no confirmó la identidad del sospechoso, pero tampoco hizo falta: Trump había difundido ya una fotografía en su red social, en la que se le ve tumbado en el suelo y desnudo. Pirro sí avanzó que espera que se le imputen más delitos.

El presidente Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, llegan a la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca, este sábado. Tom Brenner (AP) El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la rueda de prensa en la Casa Blanca. Jonathan Ernst (REUTERS) Periodistas levantan la mano para formular preguntas mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece una rueda de prensa en la Casa Blanca. Jonathan Ernst (REUTERS) La primera dama, Melania Trump, junto a la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. Jonathan Ernst (REUTERS) El presidente Donald Trump gesticula durante la rueda de prensa en la Casa Blanca, este sábado. Jose Luis Magana (AP)

Cuando oyó el ruido los disparos, el presidente, según contó en la Casa Blanca, pensó que era el sonido de una “bandeja que se había caído”. Los agentes lo evacuaron inmediatamente. También se ocuparon de la primera dama, Melania Trump, y de los miembros del Gabinete presentes, el vicepresidente J. D. Vance incluido. Todos salieron ilesos de un tiroteo que, como reconoció Trump, sucedió lejos de donde él estaba, “a unos 45 metros”. Cole no pasó del primer corte de seguridad, y fue reducido en el semisótano del Hilton. El salón donde se celebra cada año la cena está en el sótano.

Antes de este sábado, el presidente de Estados Unidos había sobrevivido a dos atentados. El primero fue en julio de 2024 en un mitin en Butler (Pensilvania). Entonces, un francotirador disparó su rifle hasta en ocho ocasiones y una de esas balas rozó la oreja derecha del entonces candidato republicano. Dos meses después, un tipo armado fue descubierto en un campo de golf de Florida con planes de asesinar a Trump.

“Estos atentados les suceden a las personas que más hacen”, dijo Trump, que se colocó a sí mismo en la estirpe de Abraham Lincoln o John F. Kennedy, asesinados cuando eran presidentes de Estados Unidos. “Odio decir que me siento honrado. He estudiado otros magnicidios y siempre les pasan a las personas que mayor impacto tienen, a los que más hacen”, añadió.

Donald Trump, a su llegada a la rueda de prensa tras este sábado en Washington. Tom Brenner (AP)

Trump elogió el trabajo de las fuerzas de seguridad. “Actuaron con gran rapidez; quedé muy impresionado con el Servicio Secreto”, afirmó. El presidente también contó que no había sido informado sobre ninguna amenaza específica antes de la cena.

El incidente le sirvió además para vender sus planes, parados por un juez federal, de construir un gran salón de baile donde una vez estuvo el ala este de la Casa Blanca. “No quería decirlo, pero hoy ha quedado probado por qué lo necesitamos. Será un espacio más amplio [que el del salón del Hilton] y mucho más seguro, con protección contra drones y cristales blindados. Es por eso por lo que el Servicio Secreto —y también las fuerzas armadas— lo quieren. Lleva 150 años siendo necesario algo así, pero hoy es más importante que nunca, porque el momento exige niveles de seguridad sin precedentes", aseguró.