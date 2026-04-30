Denegada la nacionalidad a la hija de un preso yihadista que concertó su matrimonio con otro recluso

El padre de la mujer a la que ahora se le ha denegado la nacionalidad española, custodiado por policías tras su detención en Valencia en junio de 2016.

La Audiencia Nacional ha denegado la nacionalidad española a una mujer de origen marroquí al concluir que sus vínculos familiares con personas investigadas por supuestas actividades yihadistas la convierten en “una potencial amenaza para la seguridad nacional”. La sentencia, fechada el 10 de abril y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla que su padre fue detenido en 2016 por presuntamente difundir material del Estado Islámico (ISIS en sus siglas en inglés) y que, durante su estancia en prisión, concertó el matrimonio de ella con un joven recluso acusado entonces de actividades islamistas radicales. El tribunal concluye que, pese a que ella nunca ha sido investigada, concederle la nacionalidad española “compromete el orden público y los intereses nacionales”. La decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

En el fallo, los tres magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional detallan que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ―integrada en el Ministerio de Justicia y encargada de tramitar y resolver los expedientes de nacionalidad española― denegó la solicitud de la mujer el 27 de junio de 2024 al considerar que, si bien cumplía el requisito de “residencia legal y continuada”, su trayectoria vital denotaba “una ausencia de buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española” por sus vínculos con personas investigadas por supuestas actividades yihadistas.

Para ello, esta dirección general esgrimió un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, responsable de la lucha antiterrorista, en el que destacaba que su padre había sido detenido por sus agentes el 7 de junio de 2016 en Valencia “por difusión de contenido y mensajes que evidenciaban su identificación, posicionamiento y afinidad con el ideario” del Estado Islámico. Entonces, el Ministerio del Interior informó de que el arrestado mantenía presuntamente comunicación con gran número de combatientes yihadistas en Siria e Irak.

El informe añadía que, por estos hechos, el padre fue encarcelado y, finalmente, se decretó su expulsión de España en 2023 con la prohibición, aún en vigor, de regresar en los 10 años siguientes. La Policía destacaba que, antes de tener que abandonar el país, el hombre había intentado conseguir la nacionalidad española y que le había sido denegada. También afirmaba que, en el transcurso de la operación que desembocó en su detención, su esposa y madre de la mujer fue investigada por delitos de yihadismo, aunque finalmente no fue encausada. No obstante, cuando esta pidió la nacionalidad, se le denegó por los mismos motivos.

La Policía recalcaba que el actual marido de la solicitante de la nacionalidad también fue detenido en otra operación contra el yihadismo. La Guardia Civil, en colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), arrestó a este joven el 14 de marzo de 2018 en la localidad navarra de San Martín de Unx, acusado de autoadoctrinamiento con la intención de integrarse en las filas de alguna organización terrorista. Sin embargo, el hombre, de origen español y convertido al islam, fue finalmente absuelto en mayo del año siguiente por la Audiencia Nacional al considerar que los indicios de delito presentados contra él eran “insuficientes” para condenarlo.

Pese a ello, el informe destaca que durante el tiempo que el joven pasó en prisión provisional en el Centro Penitenciario de Villabona (Asturias) tuvo contacto con otros internos acusados de yihadismo. “La correspondencia que le fue intervenida también apunta a que su paso por prisión sirvió para afianzar su ideario”, recalcaba el informe, que incidía en que en la actualidad el hombre estaba sometido a “un control específico” por parte de la Guardia Civil ante la sospecha de que sigue radicalizado.

Fue precisamente en la cárcel asturiana donde, según destacaba el informe, coincidieron, entre junio de 2018 y mayo de 2019, el padre de la mujer y el detenido en Navarra. “Probablemente fue en este periodo donde se concretó el matrimonio concertado”, destaca la Policía, que añadía que esto era una “dinámica propia de los grupos salafistas y/o yihadistas en la búsqueda de matrimonios convenidos con personas con idearios afines”. Como constatación de ello, la Policía recalcaba que, una vez quedó en libertad tras ser absuelto, el joven navarro se trasladó a vivir a la provincia de Valencia, “donde no había residido nunca con anterioridad”, e inició su convivencia con la mujer.

La decisión del Ministerio de Justicia de denegarle la nacionalidad fue recurrida por la mujer, que alegó que cumplía todos los requisitos para que se le concediera y que la resolución se había fundamentado en motivos “infundados y espurios” que, además, vulneraban el derecho al honor de sus allegados, en referencia a las alusiones a las detenciones de su padre y su marido. Además, insistía en que ella carecía de “cualquier tipo de antecedente penal o policial” y que su esposo tampoco los tenía tras ser absuelto. También destacaba que era madre de dos hijas, ambas de nacionalidad española, a las que “actualmente dedica todo su tiempo”; y que había obtenido el título de “auxiliar de enfermería formada en centros educativos españoles, con nota sobresaliente”.

Ahora, el tribunal ha rechazado los argumentos de la mujer y le ha impuesto las costas del proceso. Los magistrados fundamentan su decisión precisamente en el informe policial en el que se detallaba su supuesto matrimonio concertado, documento que consideran “suficientemente expresivo de las razones por las cuales se considera que la concesión de la nacionalidad a la demandante compromete el orden público y los intereses nacionales”.