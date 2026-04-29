Llega el gran simulacro del eclipse en España: es el momento de elegir desde dónde ver la ocultación completa del Sol

Este jueves, 30 de abril, es el gemelo solar del día del eclipse. El astro rey estará en la misma posición a la misma hora que el 12 de agosto, cuando buena parte de la Península se quede a oscuras antes del atardecer durante más de un minuto

Este jueves al atardecer —en torno a las 20:30, hora peninsular española— mira hacia el oeste. Si ves el Sol, también podrás ver en su momento álgido el gran eclipse solar de la historia de España. Como sucede con muchos premios, la lotería astronómica que le ha tocado a España con el eclipse total del 12 de agosto es un regalo que tiene letra pequeña. A la fortuna de ser el único país de todo el mundo donde el fenómeno podrá verse con garantías, se contrapone un gran inconveniente: sucede demasiado cerca de la puesta de sol, lo que complica la visión directa del fenómeno. Pero justo esta semana se abre una ventana de oportunidad para que quienes quieran verlo se aseguren de que pueden hacerlo.

Si el 12 de agosto vemos que el relieve natural o los edificios y otros obstáculos humanos nos tapan lo mejor del eclipse, será muy difícil llegar a tiempo a otro lugar más adecuado. Pero esta semana se dan las condiciones ideales para comprobarlo sobre el terreno: este jueves 30 de abril es el gemelo solar del eclipse, que significa que el Sol estará aproximadamente en la misma posición a las mismas horas que ese día. El coordinador de la comisión del Gobierno para el eclipse, Juan Cruz Cigudosa, secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, ha invitado a los ciudadanos a salir a comprobar este jueves si, en su propio lugar de residencia o vacaciones, el Sol estará a la vista durante el eclipse, con el objetivo de minimizar en lo posible los desplazamientos hacia las zonas de concentración para verlo, y así evitar incidentes.

La incertidumbre afecta en gran medida a la preparación del gran dispositivo estatal de seguridad pública para el eclipse, que gira en torno a las concentraciones masivas que se van a producir en los lugares óptimos para su observación. Por eso, las autoridades españolas también aprovecharán esta semana para hacer pruebas. La teoría lo deja muy claro: se oscurecerán parte de las 31 de las 50 provincias españolas, desde Galicia a Baleares. Pero en la práctica, con un astro tan bajo sobre el horizonte, lo complicado es saber si un bloque de viviendas, unos árboles o un pequeño monte pueden tapar el astro rey en el momento álgido del eclipse: cuando la sombra de la Luna nos lo tapa por completo y queda a la vista un Sol negro, que desprende a su alrededor una emocionante estela blanca. Poder ver eso con nuestros propios ojos es algo que sucede una vez en la vida de una persona; y eso, con suerte.

La ocasión no se limita a este jueves, ya que se extiende durante todo el puente del 1 de mayo, lo que facilita la comprobación a quienes viajen estos días a su lugar habitual de veraneo. “El 30 de abril es el día espejo del 12 de agosto porque el día del solsticio de verano —el 21 de junio— está justo en medio de ellos”, explica el astrofísico Javier Armentia. “Así que, más o menos, el Sol lo verás ponerse por el mismo sitio donde se va a poner el 12 de agosto. Lo ideal es comprobarlo el día 29 y 30. Pero, dos días antes o dos días después, esa misma posición se alcanza con una diferencia de solo unos minutos”. Este divulgador científico, que coordinará una observación pública del eclipse total en Lerín (Navarra), advierte de que las comprobaciones prácticas que se realicen esta semana en torno a las 20.30 horas “no son una calculadora astronómica fija, pero te permiten asegurarte de que no vas a tener una torre ahí que fastidie la visión del eclipse”.

Para tener la estimación más precisa posible, Germán Peris explica desde el Planetario de Castellón que hay que realizar una comprobación “algo más elaborada, que solo requiere tres pasos bastante sencillos”:

1. Consultar la hora del eclipse máximo

En primer lugar, para saber si podremos ver el eclipse total del 12 de agosto desde un lugar concreto, hay que comprobar que esté dentro de la banda de totalidad. “Pero eso no garantiza la visión directa del eclipse”, advierte Peris, coordinador técnico del nodo castellonense para la observación del próximo eclipse. En esta página del Instituto Geográfico Nacional (IGN) puede consultarse, en cada municipio de España, si el eclipse es total y cuáles son las horas exactas entre las que transcurre el fenómeno. En caso de que sea total, Peris indica que hay que apuntar la hora del máximo.

2. Evitar las zonas de sombra

Imagen de la app ShadeMap que muestra las zonas de sombra en la ciudad de A Coruña, donde el eclipse total será máximo a las 20.28.13 del próximo 12 de agosto.

La segunda recomendación que hace Peris, antes de ir a ver este jueves 30 si el Sol es visible a la hora que hemos apuntado, es “verificarlo primero en una app de mapas de sombras”. La favorita de este experto es ShadeMap, que puede consultarse en cualquier navegador web “y tiene la ventaja de que muestra también las sombras que producen bosques y edificios, mientras que el visualizador oficial del eclipse del IGN solo incluye las zonas de sombra que generan las montañas y colinas.

Una vez seleccionada la ubicación que queremos en el mapa de sombras elegido, hay que situarse en la fecha del próximo 12 de agosto y elegir la hora del eclipse máximo en nuestra localidad. German Peris advierte de que “en las zonas de sombra será imposible ver el sol totalmente eclipsado, pero en las zonas claras, no es 100% seguro verlo: a esas zonas claras es a donde tenemos que ir a comprobar sobre el terreno, no vaya a ser que un obstáculo menor, no catalogado en el mapa, nos vaya a tapar el sol”.

3. Buscar el Sol en el momento justo

La recomendación general es que la comprobación final puede realizarse en torno a las 20:30 durante esta semana, dentro de las zonas que, en el paso anterior, hayamos visto fuera de las sombras en el mapa. Si a esa hora no vemos nada lo suficientemente cerca del sol como para taparlo en los minutos siguientes, no hay nada más que comprobar.

Pero si vemos algún posible obstáculo, Javier Armentia indica que aún podemos hacer una última comprobación precisa: “Según la tabla que ha distribuido recientemente el Real Observatorio Astronómico de Madrid (del IGN), este jueves 30 hay que restarle 7 minutos a la hora del máximo eclipse que hemos anotado para tener la hora a la que el sol estará exactamente a la misma altura en el cielo que el 12 de agosto; y si la comprobación la realizamos el sábado 2, habrá que restar solo 5 minutos".

Desde autonomías y ayuntamientos

Múltiples administraciones locales van a aprovechar los días en torno al gemelo solar para recomprobar que los puntos oficiales de observación del eclipse cumplen con el requisito principal: que el Sol esté a la vista en el momento del eclipse máximo. Además, gobiernos autonómicos como el de Asturias y el de Navarra están fomentando la participación ciudadana en las comprobaciones a través de concursos fotográficos para captar el Sol este 30 de abril a las 2:30 desde múltiples lugares de su territorio.

En una iniciativa pionera, el Ayuntamiento de A Coruña ha estrenado dos herramientas en su página web para ayudar a que la ciudadanía a realizar su propio simulacro del eclipse: “Queremos que todas las personas puedan disfrutarlo evitando desplazamientos innecesarios. Por eso hemos creado dos mapas interactivos para que cualquier vecino sepa cuáles son los puntos más cercanos a su casa desde los que se podrá ver perfectamente el eclipse”, afirma Inés Rey, alcaldesa de A Coruña.