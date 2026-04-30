Grafitis, colchones tirados y un muro a medio derrumbar en el castillo de Rodalquilar, declarado BIC: “Espero que no lo dejen caerse”

A mediados del siglo XVIII el rey Carlos III ordenó construir baterías defensivas en la costa del antiguo reino de Granada. Bastiones que, desde Málaga hasta Almería, buscaban defender el litoral. Fueron construidas casi bajo el mismo molde y siguen en pie. Una de ellas es la batería de San Ramón, levantada junto al Playazo de Rodalquilar (Níjar) en una ubicación espectacular junto a una cala de agua turquesa e imponentes acantilados fósiles. El edificio, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), está en riesgo. Tras sufrir un derrumbe hace más de tres años, ahora ha sido vandalizado con grafitis y signos de pernoctación en su interior. “Su estado es lamentable, espero que no lo dejen caerse, igual que el resto del patrimonio de la zona”, reprende Pilar Carranza, miembro de la junta directiva de la asociación Amigos del parque natural Cabo de Gata-Níjar. La Junta de Andalucía, responsable última de su conservación, asegura desconocer la situación y promete una visita para comprobar su estado.

Más información Se derrumba parte del castillo de Escalona sin causar heridos

Numerosos bañistas y senderistas acceden a diario al recinto, abierto de par en par desde hace dos meses. La curiosidad les puede para conocer por dentro uno de los lugares más fotografiados de Almería, escenario también de la película El bueno, el feo y el malo. “Por favor, si entras, contribuye a su mejora y no a su deterioro”, pide un cartel escrito a mano y clavado con tornillos en una puerta de madera que advierte que tanto la propiedad como la administración “llevan siete años sin cuidarlo”. En su interior, alrededor de unos jardines con cactus desbocados, hay habitaciones a medio reformar, mobiliario destrozado, grafitis y ropa. Escaleras arriba permanece uno de los antiguos cañones oxidados entre muros sin medidas de seguridad. “Cualquier día se cae alguien y tenemos una desgracia. O lo hace el edificio entero por falta de mantenimiento”, advierte Carranza. En la defensa perimetral hay un derrumbe de una capa de roca y cemento posterior a la original, hueco que ha ido creciendo en los últimos meses por el viento, la lluvia y las olas.

El inmueble fue adquirido en los años setenta por el arquitecto Alejandro Pérez —impulsor del Manifiesto en defensa del parque natural— quien lo restauró como vivienda privada. Tras su fallecimiento, cambió de manos. Y pasó finalmente a una comunidad de propietarios de casi medio centenar de personas que lo recibieron como parte de un pleito con un constructor. Llegaron a organizarse bodas y sesiones de fotografía en su interior, hasta que salió a la venta en 2018 por 3,3 millones de euros. Un anuncio en Idealista recogía entonces que el edificio tiene 740 metros construidos y una parcela de 74.000, además de pozo propio y placas solares, de las que ya no hay rastro. La Junta de Andalucía declinó adquirirlo por su precio y según fuentes conocedoras de la operación, pasó a manos de Víctor Madera, propietario de Quirón Salud. Su plan fue, desde entonces, rehabilitarlo como alojamiento turístico de lujo a través de una de sus compañías, Vestige Collection, que ya explota distintas propiedades históricas como el palacio de Figueras en Asturias (del siglo XVI) o Miramar (siglo XVIII) en Palma. “No tenemos más información que ofrecerle, ya que estamos a la espera de que nos concedan la licencia”, explican como única respuesta desde la empresa tras varias llamadas y correos electrónicos desde este periódico.

Un colchón en el interior de la batería San Ramón, en Níjar. Nacho Sánchez

Desconocimiento de la Junta de Andalucía

La actuación, en fase de proyecto, ha alargado sus plazos debido a los requisitos de la Consejería de Cultura andaluza y la Demarcación de Costas, según fuentes cercanas. El proyecto también depende del propio parque natural. “La idea es que el entorno no se vea afectado y se cuiden, además, otros detalles como por ejemplo la contaminación lumínica, muy restrictiva en estas zonas”, señala el director del organismo, Salvador Parra.

El edificio, mientras, sufre los embates del viento, las olas y la falta de mantenimiento. “La sillería se descompone por el mar y la piedra está muy erosionada. Hay problemas graves”, cuenta un arquitecto que conoce bien la fortificación. Fuentes de la administración andaluza explican que en la asociación de Amigos del Parque Natural registró una petición sobre el estado de la batería en julio de 2015 y que en junio de 2016 los técnicos de Cultura visitaron, realizando un informe. Y afirman que no ha habido denuncias posteriores. “Esta delegación no tenía constancia, por ningún medio, de que el estado de conservación del castillo hubiera sufrido un deterioro mayor”, insisten las fuentes. A pesar de que hace más de tres años que cayó parte de su muro exterior o que La voz de Almería publicó el 1 de marzo que el edificio había sido vandalizado e incluso utilizado como refugio por narcotraficantes, la Junta de Andalucía asegura desconocer la situación.

Imagen del castillo de Rodalquilar por dentro. Nacho Sánchez

Tras las preguntas de EL PAÍS, la administración pública indica que ha informado a la propiedad para realizar “una nueva visita al inmueble con el fin de constatar su estado actual de conservación” y, después, remitirles un informe. “Se les recordará su deber de conservar y mantener el bien conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía”, añaden las fuentes. El texto legal, además de obligar a la administración a exigir al propietario realizar obras de conservación, permite que sus técnicos intervengan de manera inmediata para mantener el edificio e incluso ejecutar obras y pasar la factura posteriormente al propietario. También puede llegar a expropiarlo si sus órdenes no son ejecutadas. La ley también obliga a la propiedad a permitir la visita pública y gratuita de los BIC un mínimo de cuatro días al mes, aspecto que incumple este y otros bienes del parque.

Fortalezas con uso público

“Este tipo de edificios deberían estar siempre en manos públicas. Es la mejor manera de ponerlos en valor. Un apartamento turístico de lujo puede estar bien, o no, puede ser algo discutible; pero lo mejor es que sea de la administración y lo destine a uso público”, sostiene Pedro Gurriarán, arquitecto que, entre otros trabajos, ha dirige las labores de rehabilitación de la alcazaba de Almería desde hace dos décadas. El especialista trabaja también en el Plan Director para otra de las fortalezas calcadas a la de San Ramón, la de Sabinillas (Manilva) que alberga el museo arqueológico local. En La Herradura (Granada), otro de estos edificios es utilizado para conciertos y otros eventos.

“El resto del patrimonio local también está fatal”, advierte Pilar Carraza desde Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, entidad que ya en 2018 presentó una queja por la situación de los bienes de la comarca al Defensor del Pueblo Andaluz, que inició un expediente. Al oeste, señala el castillo de San Pedro, en estado ruinoso en la cala que lleva su nombre, cerca de Las Negras. La organización ciudadana recuerda que en 2013 la Junta de Andalucía inició un expediente sancionador contra los propietarios porque no conservaban el inmueble, pero tras enviar dos escritos en 2021 y 2022 a la administración para conocer novedades, sostienen que la situación sigue siendo la misma. “Cualquier día se caerá porque tiene la base muy dañada”, subraya Carranza.

Un cartel escrito a mano advierte que tanto la propiedad como la administración “llevan siete años” sin cuidar el castillo Nacho Sánchez

Al este, el castillo San Felipe, en Los Escullos, propiedad del Estado, fue escenario de festivales de cine y música, pero ahora está sin uso en aparente abandono. “Esta asociación no da crédito a cómo las administraciones competentes no llevan a cabo una adecuada conservación y promoción de los valores históricos del Castillo de San Felipe, siendo un lugar emblemático en pleno Parque Natural Cabo de Gata-Níjar”, decían la última vez que avisaron de la situación a la administración autonómica, en 2024. La entidad también ha criticado el estado de la Torre de los Alumbres, construida en el siglo XVI y que se puede ver semiderruida camino de El Playazo.