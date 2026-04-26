Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Irán cuestiona el compromiso diplomático de Estados Unidos debido a “retórica amenazante”
Teherán asegura que ha planteado a Pakistán un “marco viable” para el fin de la guerra con EE UU
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha cuestionado este domingo el compromiso de Estados Unidos con las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Próximo debido a lo que ha considerado una “retórica amenazante” por parte de Washington. El mandatario iraní ha hecho esta declaración durante una conversación telefónica con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, a quien le ha agradecido el apoyo a las conversaciones de paz que se han celebrado en Islamabad, según ha publicado este domingo la agencia Mehr, vinculada con la Guardia Revolucionaria. El sábado, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, presentó un “marco viable” para poner fin a la guerra con Washington durante su visita a Pakistán. Araqchi abandonó Islamabad sin esperar a la llegada de los enviados del Gobierno de Estados Unidos. Más tarde, el presidente de EE UU, Donald Trump, decidió cancelar el viaje previsto de sus emisarios.
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Irán cuestiona el compromiso diplomático de Estados Unidos por la "retórica amenazante"
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha cuestionado este domingo el compromiso de Estados Unidos con las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Próximo debido a lo que ha considerado una “retórica amenazante” por parte de Washington. El mandatario iraní ha hecho esta declaración durante una conversación telefónica con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, a quien le ha agradecido el apoyo a las conversaciones de paz que se han celebrado en Islamabad, según ha publicado este domingo la agencia Mehr, vinculada con la Guardia Revolucionaria.
“Pezeshkian ha criticado las continuas violaciones y el comportamiento coercitivo de EE UU durante las negociaciones y el período del alto el fuego” y “ha advertido sobre las posibles consecuencias de una nueva confrontación para la estabilidad regional y global”, ha dicho el medio iraní.
Pezeshkian ha dicho que las restricciones marítimas contra Irán, “junto con la retórica amenazante, han aumentado las dudas” sobre la voluntad de paz de Donald Trump, que ha cancelado el sábado el viaje de sus enviados especiales a Islamabad. Washington ha dicho públicamente que hay varias líneas rojas que le ha exigido a Irán en las negociaciones, incluyendo exigencias centradas en el estrecho de Ormuz y el programa de enriquecimiento iraní, el cual Trump ha exigido congelar durante 20 años, además de haber instado a Teherán a que se comprometa a no buscar nunca el desarrollo de un arma nuclear. (Efe)
Al menos seis muertos en ataques israelíes en Líbano el sábado, pese al alto el fuego
Al menos seis personas han muerto y más de una veintena resultaron heridas a lo largo del sábado a causa de nuevos bombardeos ejecutados por el ejército de Israel contra distintas localidades del sur de Líbano, como Yohmor el Chafiq, en el sur del país, en un repunte de la violencia que se produce pese a la reciente prórroga del alto el fuego entre las partes y en medio de acusaciones cruzadas sobre su incumplimiento.
En concreto, en Yohmor el Chafiq, han sido cuatro el número de personas fallecidas. El Ministerio de Sanidad ha confirmado dos ataques israelíes contra una furgoneta y una motocicleta en Yohmor el Chaqif, en el distrito de Nabatiyé. Yohmor el Chafiq es, hasta la fecha, la única localidad situada al norte del río Litani incluida en la zona de amortiguación israelí y que no ha sido tomada por el Ejército israelí. Mientras, el ejército de Israel ha acusado a Hezbolá de violar el alto el fuego con dos lanzamientos sobre el norte del país hebreo “provenientes del Líbano”. “Un proyectil ha sido interceptado con éxito, mientras que el otro cayó en una zona despoblada” sin causar víctimas, ha relatado.
“Esto constituye una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego por parte de Hezbolá”, advierte el mensaje. Además, Israel ha empleado artillería contra la localidad de Qantara, en el distrito de Marjayún, un espacio ubicado dentro de la zona de amortiguación que Israel pretende establecer en el sur del Líbano. También ha habido ataques en Qantara, Taybé, Jiam, Hula, Beit Lif y el distrito de Biut al Sayad. (EP)
Nuevo revés en el horizonte de un posible final a la guerra contra Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que había suspendido el viaje de sus enviados a las conversaciones de paz en Islamabad (Pakistán). Primero se lo dijo con unas breves declaraciones a dos medios de Washington, y después, lo confirmó en su red social. “¡Demasiado tiempo malgastado en viajar, y mucho trabajo por hacer!”, escribió Trump, que, de nuevo, echó mano del argumento de que si no hay avances en el final de la guerra lanzada el pasado 28 de febrero por Washington junto a Israel, la culpa es del régimen de los ayatolás, y de la “confusión que reina entre sus líderes”.
Qué ha pasado en las últimas horas
Estas son las noticias más relevantes sobre el conflicto en Oriente Próximo hasta las 21.30 de este sábado, 25 de abril:
- El ministro de Exteriores iraní abandona Islamabad sin reunirse con la delegación de Estados Unidos. Abbas Araqchi había indicado desde el inicio que su visita no incluía ningún encuentro con representantes estadounidenses.
- Trump afirma que ha cancelado el viaje de su delegación a Islamabad. La Administración estadounidense planeaba mandar al enviado especial para Oriente Próximo, Steve Witkoff; y al yerno de Trump, Jared Kushner, este sábado para retomar las negociaciones.
- Irán dice que ha planteado a Pakistán un “marco viable” para el fin de la guerra con EE UU. "Aún queda por ver si Estados Unidos es realmente serio respecto a la diplomacia”, ha afirmado Araqchí en la red social X tras abandonar Islamabad rumbo a Omán.
- Netanyahu ordena atacar “con contundencia” a Hezbolá en Líbano. El anuncio se produce después de que el Ejército israelí reportara este sábado el lanzamiento de dos proyectiles y un dron desde Líbano hacia territorio israelí. Ambas partes acordaron el jueves ampliar la tregua vigente durante tres semanas.
Buenos días. Las negociaciones entre EE UU e Irán no mostraron muchos avances este sábado. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, presentó un “marco viable” para poner fin a la guerra con Washington durante su visita a Pakistán, la cual calificó como “muy fructífera”, aunque abandonó Islamabad sin esperar a la llegada de los enviados del Gobierno de Estados Unidos. El ministro ya había anunciado que su viaje a Pakistán formaba parte de una gira diplomática por varios países y que no tenía previsto reunirse con los enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner. Después de que el representante iraní abandonara Pakistán, el presidente de EE UU, Donald Trump, canceló el viaje previsto de sus enviados. Más tarde, el republicano aseguró que los representantes iraníes presentaron una nueva oferta de negociación apenas 10 minutos después de que ordenara cancelar el viaje.