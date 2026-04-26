Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Irán cuestiona el compromiso diplomático de Estados Unidos debido a “retórica amenazante”

Al menos seis muertos en ataques israelíes en Líbano el sábado, pese al alto el fuego

Al menos seis personas han muerto y más de una veintena resultaron heridas a lo largo del sábado a causa de nuevos bombardeos ejecutados por el ejército de Israel contra distintas localidades del sur de Líbano, como Yohmor el Chafiq, en el sur del país, en un repunte de la violencia que se produce pese a la reciente prórroga del alto el fuego entre las partes y en medio de acusaciones cruzadas sobre su incumplimiento.

En concreto, en Yohmor el Chafiq, han sido cuatro el número de personas fallecidas. El Ministerio de Sanidad ha confirmado dos ataques israelíes contra una furgoneta y una motocicleta en Yohmor el Chaqif, en el distrito de Nabatiyé. Yohmor el Chafiq es, hasta la fecha, la única localidad situada al norte del río Litani incluida en la zona de amortiguación israelí y que no ha sido tomada por el Ejército israelí. Mientras, el ejército de Israel ha acusado a Hezbolá de violar el alto el fuego con dos lanzamientos sobre el norte del país hebreo “provenientes del Líbano”. “Un proyectil ha sido interceptado con éxito, mientras que el otro cayó en una zona despoblada” sin causar víctimas, ha relatado.

“Esto constituye una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego por parte de Hezbolá”, advierte el mensaje. Además, Israel ha empleado artillería contra la localidad de Qantara, en el distrito de Marjayún, un espacio ubicado dentro de la zona de amortiguación que Israel pretende establecer en el sur del Líbano. También ha habido ataques en Qantara, Taybé, Jiam, Hula, Beit Lif y el distrito de Biut al Sayad. (EP)