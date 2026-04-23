Trump anuncia una prórroga de tres semanas del alto el fuego entre Israel y Líbano

El presidente de EE UU, Donald Trump, ha anunciado este jueves que Israel y Líbano han acordado prorrogar tres semanas el alto el fuego después de reunirse con representantes de ambos países en la Casa Blanca, en el segundo encuentro bilateral directo en décadas. El primero, el pasado 16 de abril y mediado también por Washington, condujo a la declaración de un alto el fuego de diez días muy frágil sobre el terreno. Apenas unas horas antes del encuentro de hoy, ataques israelíes mataron a tres personas en el sur de Líbano mientras, en pleno encuentro, Hezbolá, que no participa en las negociaciones al no ser un actor estatal, lanzaba una oleada de ataques contra el norte de Israel.

“¡La Reunión transcurrió muy bien! Los Estados Unidos van a trabajar con Líbano con el fin de ayudarlo a protegerse de Hezbolá. El Alto el Fuego entre Israel y Líbano se extenderá TRES SEMANAS. Espero con interés en un futuro cercano recibir al primer ministro de Israel, Bibi [Benjamín] Netanyahu, y al presidente de Líbano, Joseph Aoun”, ha anunciado el presidente de EE UU en la plataforma Truth Social con sus habituales mayúsculas.

Trump recibió en la Casa Blanca a los embajadores israelí y libanés en Washington en una reunión a la que también asistieron el vicepresidente J. D. Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; y el embajador de EE UU en Israel, el cristiano evangélico Mike Huckabee, así como su homólogo en Líbano, Michel Issa. “¡Fue un Gran Honor ser participante en esta Reunión muy Histórica!”, concluye la publicación del presidente Trump.

La reunión, sorprendentemente expeditiva, se celebró en la Casa Blanca y no en el Departamento de Estado, donde tuvo lugar la previa. El anuncio horas antes por parte de un alto funcionario de la Administración republicana de que el escenario se trasladaba a la residencia oficial, con la participación de Trump, hizo albergar esperanzas acerca de un posible acuerdo, que, visto a la luz del desarrollo de la tregua anterior, se antoja un nuevo parche más que una solución definitiva. El alto el fuego inicial de 10 días, que entró en vigor el viernes pasado, debía expirar el próximo lunes.

“El pueblo de Líbano y el pueblo de Israel son vecinos y quieren llevarse bien”, afirmó Mike Huckabee, el embajador de Trump en Israel, que no es en absoluto neutral por su firme apoyo a Israel y a los asentamientos judíos en Cisjordania —el territorio palestino al que siempre se refiere, como hace el Gobierno israelí, por sus nombres bíblicos de Judea y Samaria. “Pueden llevarse bien, pero es como esos vecinos que tienen en el barrio a un niño problemático que no deja de lanzar piedras a las ventanas de todos. Y si el niño dejara de lanzar piedras, los vecinos podrían llevarse bien y empezar, de hecho, a trabajar juntos”, dijo Huckabee en clara referencia a Hezbolá, el partido-milicia chií satélite de Irán y cuyo músculo militar ha hecho tradicionalmente sombra al Ejército regular libanés.

Por eso, tras anunciar la prórroga del alto el fuego Trump ha reiterado que Estados Unidos continúa exigiendo como “condición indispensable” que Irán ponga fin a su respaldo a proxys, o grupos interpuestos, en Oriente Próximo, incluido Hezbolá en Líbano, como parte de cualquier acuerdo entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra declarada unilateralmente por EE UU e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, en una precaria tregua.

En parecidos términos a los utilizados por Huckabee, el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, afirmó que Israel y Líbano “nunca han estado más cerca el uno del otro que hoy”. Leiter se felicitó por el resultado de una reunión que, según dijo, se ha gestado durante décadas. “Vamos a seguir adelante, trabajando por la paz. Esperemos lograrla lo antes posible”, subrayó. La embajadora del Líbano en Estados Unidos, Nada Hamadeh Moawad, agradeció también a Trump que haya facilitado “este momento histórico”. “Creo que, con su ayuda y su apoyo, podemos hacer que el Líbano vuelva a ser grande”, dijo la diplomática.

La ONU había mostrado su confianza en que el diálogo de este jueves en Washington diese sus frutos, cuando el balance de víctimas mortales por los ataques israelíes en Líbano se eleva a cerca de 2.500 personas, en su mayoría civiles. El armisticio temporal no logrará sin embargo colmar las expectativas del primer ministro libanés, Nawaf Salam, quien advirtió la víspera del encuentro de que su delegación viajaba a Washington con el claro objetivo de lograr la retirada completa de las fuerzas israelíes de Líbano. Los repetidos ataques de Israel —el penúltimo costó la vida a una periodista libanesa, que murió bajo los escombros tras un bombardeo— así como la respuesta de Hezbolá no permiten albergar mucho optimismo.