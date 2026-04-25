Trump cancela el viaje de sus enviados a Pakistán después de que el negociador iraní abandonase el país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que había suspendido el viaje de sus enviados a las conversaciones de paz con Irán en Islamabad (Pakistán). Primero se lo dijo con unas breves declaraciones a dos medios de Washington, y después, lo confirmó en su red social. “¡Demasiado tiempo malgastado en viajar, y mucho trabajo por hacer!”, escribió Trump, que, de nuevo, echó mano del argumento de que si no hay avances en el final de la guerra lanzada el pasado 28 de febrero por Washington junto a Israel, la culpa es del régimen de los ayatolás, y de la “confusión que reina entre sus líderes”.

“Nadie sabe quién está al cargo, ni siquiera ellos mismos. ¡Además, nosotros tenemos todas las cartas y ellos ninguna! ¡¡¡Si quieren hablar, todo lo que tienen que hacer es llamar!!!“, concluye el mensaje en Truth Social.

La decisión de abortar la misión de sus negociadores de cabecera, el enviado especial y amigo personal del presidente Steve Witkoff, y de Jared Kushner, yerno de Trump, se dio a conocer después de que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, abandonara abandonado Islamabad tras mantener una larga jornada de reuniones con altas autoridades militares y civiles paquistaníes, sin esperar a la llegada de los enviados del Gobierno de Estados Unidos, prevista para este sábado, día en que Washington amaneció con un ritual ya familiar: con la esperanza de que los emisarios de la Casa Blanca se disponían a viajar pero sin la certeza de cuándo ni cómo lo harían.

Araqchi abandonó el país asiático con su comitiva rumbo a Omán, siguiente parada de una gira que también le llevará a Rusia. El ministro iraní había indicado desde el principio que su visita no incluía ningún encuentro con representantes estadounidenses. Eso no quitó para que la Casa Blanca anunciara el viernes el inminente viaje de Kushner y Witkoff para retomar las conversaciones con el enemigo tras el fracaso de la primera ronda, hace un par de semanas, también en Islamabad. Entonces, la delegación la encabezó el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance. Esta vez, Trump prefirió guardarse esa carta, también en vista de que el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, tampoco estaba llamado a participar. La Casa Blanca consideran a Qalibaf como el jefe de la delegación iraní y la contraparte de Vance.

Kushner y Witkoff llevan meses trabajando con funcionarios iraníes en un posible acuerdo sobre el material nuclear de Teherán, pero la primera ronda de negociaciones para poner fin a la guerra acabó sin acuerdo, pese a una maratoniana jornada de diálogo que se prolongó 21 horas. Vance explicó que el fracaso se debió a que Teherán no aceptó las líneas rojas de Washington y añadió, a modo de advertencia, que su Administración había transmitido a Irán una última oferta.