Mónica García anuncia que regresa a la Comunidad de Madrid: “Quiero que se vaya Ayuso”

La actual ministra de Sanidad se presentará a las primarias de Más Madrid para volver al Parlamento autonómico. Por ahora, sigue en el Ministerio de Sanidad

La izquierda en Madrid comienza a moverse. A un año de las elecciones municipales y autonómicas, Más Madrid ha anunciado este 25 de abril que Mónica García quiere volver al Parlamento madrileño. “Madrid me corre por las venas. Quiero ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid.“, ha dicho García. La actual ministra de Sanidad no abandonará por ahora el ministerio, según fuentes de su equipo. ”Lo que empezó en Hungría tiene que seguir en Madrid. Si ha caído Orban, tendrá que caer [Isabel Díaz] Ayuso“, ha dicho la titular de Sanidad.

“Somos hijas de las mareas”, ha continuado, “somos hijas del 8M, de ese feminismo que puso la cara, el cuerpo y la vida”. García, en su discurso, ha recordado los ayuntamientos del cambio, aquellos que fueron liderados por Ada Colau en Barcelona y Manuela Carmena en Madrid. También sus medidas en estos tres años al frente del Ministerio de Sanidad. “Es un orgullo haber blindado la sanidad pública. Es un orgullo haber hecho que Ayuso pase por el aro y que tenga que hacer el registro de objetores del aborto (al que se negó)”.

La ministra de Sanidad ha anunciado que quiere regresar a la Asamblea de Madrid durante la tercera edición de su ya tradicional verbena “La Madrileña”; que se celebra este sábado hasta las once de la noche en el auditorio del parque Paraíso del distrito madrileño de San Blas-Canillejas.

En el acto también han hablado los portavoces de la Asamblea, Emilio Delgado y Manuela Bergerot, y la líder del partido en el Ayuntamiento, Rita Maestre. “Madrid es de su gente. Estamos levantando un gran movimiento por el cambio político”, ha dicho. Maestre ha defendido a García: “Es una mujer que se parte el cobre en el Ministerio de Sanidad. La que mejor defiende los derechos reproductivos de las mujeres. ¡Es la primera compañera de Más Madrid!”.

García deberá someterse ahora a las primarias internas donde todavía no ha salido a la luz otro candidato o candidata, pese a las voces internas que señalan con fuerza a otro diputado, el coportavoz de la formación, Emilio Delgado. Delgado es una de las principales figuras en auge dentro de la formación. La fecha de las primarias no está fijada, pero algunas voces internas las sitúan para después del verano.

De ganar las primarias, será la tercera vez que García se presente en unas elecciones autonómicas, tras el adelanto de Isabel Díaz Ayuso en mayo de 2021 (cuando rompió el Gobierno de coalición con Ciudadanos), y en 2023, cuando se enfrentó al socialista Juan Lobato. En las de mayo del año que viene, Ayuso tratará de revalidar su mayoría absoluta.

La vuelta de la anestesista García

García siempre quiso ser traumatóloga, pero fue en las prácticas donde se dio cuenta de que a ella lo que le gustaba era hurgar en el mundo del dolor. Anestesista, se graduó en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense en la década de los noventa. Su primera bata blanca se la dieron en el Hospital 12 de Octubre, uno de los buques insignia de la sanidad pública madrileña.

Desconocida por aquel entonces, su imagen se compartió de golpe entre los sanitarios cuando ejerció de portavoz en la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid durante los años de hierro de Esperanza Aguirre. Fue una de las voces blancas en mitad de la tormenta. El 31 de octubre de 2012, el PP de Ignacio González anunciaba de sopetón la privatización de seis hospitales públicos.

De la noche a la mañana, pasarían a ser gestionados por empresas. El cerebro de aquella operación fue Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Sanidad en aquella época y el hombre que llevó la cartera de Hacienda en el primer Gobierno de Ayuso (2019-2023).

Los sanitarios lograron frenar esta maniobra con marchas en todas las calles y frente a los hospitales. Fue una movilización sin precedentes durante dos años. En primera fila siempre estaba García, que comenzaba a ganar visibilidad pública y que no dudaba en asistir a platós de televisión para responder a Aguirre y a González. “El servicio público debe ser gestionado por la empresa privada porque es más eficaz que la pública”, dijo Aguirre un domingo de 2014 en La Sexta.

Siete días después, García respondía así en la misma silla en la que estuvo sentada la expresidenta: “No existe ninguna evidencia. Ahora bien, la gestión pública debe gestionarse bien, basándose en criterios independientes y científicos. El problema es que los objetivos de nuestros gestores no son los pacientes, son los votantes. Por eso hacemos los hospitales que no necesitamos y no llevamos el dinero donde hay que llevarlo”.

La justicia dio la razón a los sanitarios. Lasquetty dimitió en 2014. García, al oírlo, dio el paso. Cogió las llaves de la puerta de la política. Hoy, siete años después del nacimiento de Más Madrid, es el principal capital político de la formación y dirige el Ministerio de Sanidad.