El Gobierno asegura que los dos agentes de la CIA entraron al país con pasaporte diplomático y como turista

Los dos agentes de la CIA que fallecieron el fin de semana pasado en un accidente de coche al regreso de una misión en Chihuahua entraron al país, respectivamente, como turista y con pasaporte diplomático. El gabinete de Seguridad ha reiterado este sábado en un comunicado que el Gobierno federal no fue informado ni tenía conocimiento de que los dos elementos extranjeros estaban en el país para participar en operativos como, tras el siniestro y muerte, quedó revelado. Ante la polémica de la última semana, la Casa Blanca apenas se ha limitado a reclamar a México mayor “compasión” por el fallecimiento de los dos ciudadanos estadounidenses y el dolor de sus familias. El comunicado de este sábado refrenda las condolencias y solidaridad que la presidenta Claudia Sheinbaum ya había trasladado días atrás públicamente.

El accidente de coche en la sierra de Chihuahua abrió días atrás un nuevo frente en la relación entre México y Estados Unidos al revelar que al menos los dos agentes fallecidos en el terreno venían de participar en un operativo para desmantelar narcolaboratorios, pese a que las autoridades del Estado inicialmente dijeron que solo estaban en el país para tareas de entrenamiento con drones y que iban en el vehículo accidentado con el director de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Chihuahua y otro elemento del Ministerio Público porque estaban compartiendo transporte para ayudarles a trasladarse a la capital del Estado.

La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió a mitad de semana esta versión y aseguró en una conferencia matutina que los agentes de la CIA estaban trabajando “conjuntamente” con autoridades de Chihuahua en operativos. Reclamó al Gobierno estatal por permitir este tipo de actuación sin conocimiento del Ejecutivo federal. El detalle que han dado a conocer este sábado es que los dos agentes extranjeros entraron a México, uno, “en calidad de visitante sin permiso para realizar actividades” y el otro con pasaporte diplomático. Ninguno contaba con “acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional”, subraya el comunicado.

El Gobierno de México reitera en el documento su voluntad de colaborar con Estados Unidos y de mantener una relación “estrecha, seria y respetuosa”. No obstante, unas líneas más arriba en el documento subraya que la legislación nacional no permite que agentes extranjeros desarrollen operaciones dentro del territorio, más allá del intercambio de información y cooperación técnica. “Siempre con respeto absoluto a la soberanía nacional, la reciprocidad, la confianza mutua y sin subordinación”, recoge el mensaje del Gobierno.