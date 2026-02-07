Decenas de familiares de presos políticos venezolanos protestan frente a El Helicoide: “Cierren ya los centros de tortura”

Decenas de familiares de los presos políticos, prisioneros que acaban de ser excarcelados y activistas de derechos humanos atendieron el llamado hecho por el cardenal venezolano, Baltazar Porras, para celebrar este sábado un acto de protesta y una misa conmemorativa en las cercanías de la cárcel de El Helicoide, sede de la Policía Nacional Bolivariana y conocida cárcel de presos políticos ubicada en el centro-oeste de Caracas.

Los manifestantes entonaron consignas como “no tenemos miedo”; “son todos inocentes, ninguno es delincuente”; “¡Libertad!” o “cierren ya, los centros de tortura”. Portando retratos de prisioneros conocidos y no tan conocidos, guardaron un minuto de silencio y entonaron el Himno Nacional. El servicio religioso fue ofrecido por el padre Numa Rivero, y el acto organizado por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela, Clippve.

La concentración, nutrida de muchas familias desesperadas, avanzó una cuadra, desde la avenida Victoria hasta las puertas del recinto carcelario, para encararse a los policías que lo protegían. Durante la marcha los uniformados grabaron el desarrollo de la manifestación con sus teléfonos, mientras la indignación y el dolor de los participantes aumentaba progresivamente. A medida que los ánimos se caldeaban, los organizadores del acto llegaron a encararse brevemente con los agentes a las puertas de El Helicoide, antes de dar un paso atrás y dar por concluida la protesta.

La marcha se ha desarrollado tras las liberaciones del último mes, más de 600 según el Gobierno y algo menos de 400 según las ONG. Y ante la esperanza de una amnistía general, de alcance aún incierto, que podría excarcelar a cientos de presos.

Entre los participantes en la concentración circulaba de boca en boca el proyecto de ley de amnistía, impulsado por la presidenta en funciones Delcy Rodríguez y cuya aprobación lidera su hermano Jorge en la Asamblea Nacional. Aunque la acogida era, en general, positiva, varios asistentes se lamentaban del retraso en la liberación de los presos; la persistencia de medidas legales sustitutivas en lugar de la libertad plena para los arrestados; y abundaban los comentarios sobre los verdaderos responsables de la crisis nacional y la represión. Oradores y manifestantes también expresaron su desacuerdo con los términos en los cuales ha sido redactada la exposición de motivos del proyecto legal en desarrollo.

“A pesar de ofrecer cifras de excarcelaciones que no se corresponden con la realidad; a pesar del trato de las autoridades; de que hemos recibido, por parte de quienes están en el poder, más sufrimiento, dolor y humillaciones, seguimos todos muy esperanzados en que nos van a regresar a nuestros seres queridos muy pronto”, afirmó Diego Casanova, directivo de Clippve. “Estamos comprometidos a seguir luchando hasta que todos regresen. Queremos una verdadera amnistía. Que termine la represión y se cierren ya los centros de tortura en Venezuela”.

“Estoy aquí porque tengo una amiga cercana, Nélida Sánchez, que tiene dos años presa aquí en El Helicoide. Venimos a exigir su liberación”, dice Estefany Alvarez, una de las manifestantes. “Su hija ha denunciado que Nélida ha recibido tratos crueles y eso nos tiene muy preocupados. No la ha podido ver, no sabemos cómo está, no le reciben las medicinas. La hostigan. Es tortura psicológica y física”

En el acto estuvieron presentes los familiares de los presos de la conocida como Operación Gedeón, una fallida incursión de militares y voluntarios organizada desde el exterior en 2020 que buscaba derrocar a Maduro. Exigían saber no ya cómo están sus familiares o si reciben las medicinas que ellos les envían. Meramente aspiraban a confirmar si estaban vivos. “Fe de vida, Gedeón”, clamaban. Mostraban una gran pancarta con las fotos de algunos de los prisioneros y denunciaban las terribles condiciones en el Fuerte Guaicaipuro, una temida cárcel militar de máxima seguridad.

“Hay demasiadas personas encarceladas injustamente; la justicia tiene que prevalecer. No puede haber paz si no hay justicia. Todos somos hijos de Dios. De la justicia divina nadie se salva”, declaraba Daniela Abreu, que asistía para exigir la liberación de Perkins Rocha, un reconocido abogado y profesor de Derecho, cercano al movimiento de María Corina Machado. Rocha fue arrestado poco después de las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro se proclamó ganador pese a acusaciones generalizadas de fraude.